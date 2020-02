DN väljer: Här är veckans bästa tv

Alexandra Gjerpen i ”22 juli”. Foto: SVT, SVT

”22 juli” (SVT Play)

Manus: Sara Johnsen

Regi: Pål Sletaune, Sara Johnsen

Med: Alexandra Gjerpen, Øyvind Brandtzæg, Helga Guren, Marius Lien, Ane Skumsvoll.

Inte överraskande är det få moderna tragedier som har skildrats lika omfattande som terrorattacken i Oslo och på Utøya (”Utöya 22 juli”, ”Rekonstruktion Utøya” och ”22 july”). I nya ”22 juli” skildras det norska nationaltraumat via några av dem som på olika sätt kom i kontakt med katastrofen genom sitt arbete – däribland sjukvårdspersonal, poliser, lärare och journalister. En hypestark, stram och stillsam dramaserie som utspelar sig före, under och efter den 22 juli 2011 och bygger på verkliga händelser även om alla rollfigurer är fiktiva.

Bild 1 av 2 Kelly Macdonald och Takehiro Hira i ”Giri / Haji”. Foto: Netflix Bild 2 av 2 ”Giri / Haji” Foto: Luke Varley[b] Bildspel

”Giri /Haji” (Netflix)

Regi: Julian Farino, Ben Chessell

Med: Takehiro Hira, Kelly Macdonald, Will Sharpe med flera.

En Tokyodetektiv (Takehiro Hira) skickas till London för att spåra sin försvunna bror som är medlem av den japanska yakuzan. I den brittiska huvudstaden formar han en ohelig allians med en kvinnlig konstapel (Kelly Macdonald) och en karismatisk och knarkande sexarbetare med japanskt påbrå (Will Sharpe). Detta kreativa samarbete mellan BBC och Netflix är en liten pärla till kriminalthriller som rör sig elegant mellan de båda huvudstäderna utan att det känns krystat. Stilfullt, lekfullt och melankoliskt på en och samma gång.

David Dencik och James Norton i ”I maffians mitt”. Foto: ©AMC/courtesy Everett Collection / Everett Collection/IBL

”I maffians mitt” (SVT Play)

Med: James Norton, Juliet Rylance, David Dencik med flera.

Man kan ha invändningar mot vissa stereotyper, men detta är ändå en kusligt atmosfärtung och välspelad BBC-serie utifrån grävjournalisten Misha Glennys ambitiösa reportagebok ”McMafia: a journey through the global criminal underworld”. Serien kretsar kring en vingklippt rysk maffiafamilj som förpassats till en exil­tillvaro i London. I centrum står sonen Alex Godman (James Norton), en väl­integrerad finansman som kämpar för att bryta med sin mörka släkthistoria när han plötsligt sugs in i den globaliserade brottslighetens onda malström. Serien visades tidigare på Amazon Prime.

