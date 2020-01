DN väljer: Tio tv-serier du bör se under våren

Larry David.

”Curb your enthusiasm 10”

(HBO Nordic) Premiär 20 januari

Jag har sett humorns framtid – och den är flintskallig och har grått clownhår. Efter nio säsonger spelar den forna ”Seinfeld”-skaparen Larry David fortfarande i en egen liga. Så, varsegod, dämpa din entusiasm och delta i detta tionde humorkonvent i Los Angeles med allt vad det innebär av gubbgnäll, social inkompetens, småskurenhet och i stort sett alla sju sorters dödssynder och alla andra former av mänskliga brister och neuroser.

Foto: HBO Nordic

”Avenue 5”

(HBO Nordic) 20 januari

Efter briljanta komedier som ”Veep”, ”The thick of it” och ”The death of Stalin” sjösätter satirkungen Armando Iannucci sitt eget rymdprogram. Den futuristiska sci-fi-komedin ”Avenue 5” är ett slags humorns svar på Harry Martinsons ”Aniara” där en rymdfärja råkar hamna ur kurs och får problem med att ta sig tillbaka till jorden. Hugh Laurie spelar kaptenen som kämpar med att upprätthålla ordningen bland passagerarna medan han försöker lotsa dem hem på ett säkert sätt.

”The new pope” Foto: Gianni Fiorito

”The new pope”

(Cmore) 26 januari

”The young pope” slutade med att Vatikanen måste nyrekrytera sedan Jude Laws rebelliska påvefigur hamnat i koma. Entré: John Malkovichs brittiska aristokrat med mascara. Paolo Sorrentino fortsätter att utforska katolska kyrkans centrum på sitt humoristiska, anarkistiska och besjälade sätt: Eller som Malkovich uttryckte det när DN träffade honom i Venedig: ”'The new pope' försöker att behandla allas vår längtan efter eller behov av andlighet. Om det så bara handlar om att tro på mirakel som inte kommer att inträffa”.

”I maffians mitt” Foto: ©AMC/courtesy Everett Collection / Everett Collection/IBL

”I maffians mitt”

(SVT 1) 31 januari

Efter omvägen över Amazon prime kommer nu detta ryssfärgade BBC-drama till SVT. En atmosfärtung, kuslig och välspelad tv-serie efter grävjournalisten Misha Glennys ambitiösa reportagebok ”McMafia: a journey through the global criminal underworld”. Serien kretsar kring en vingklippt rysk före detta maffiafamilj som förpassats till en exil­tillvaro i London. I centrum står sonen Alex Godman (James Norton), en väl­integrerad finansman som plötsligt sugs in i den globaliserade brottslighetens onda malström.

”Tsunami” Foto: SVT

”Tsunami”

(SVT) 3 februari

Sorg, svindleri och spänning. Sara Kadefors miniserie kan beskrivas som en känslomässig thriller med tsunamikatastrofen 2004 som fond. Biståndsarbetaren Abbe (Fredrik Lycke) har förskingrat miljontals kronor från sin organisation men spåren leder mot hans sympatiska chef Tomas (Henrik Norlén). När Tomas försvinner i Thailand ställs Abbe inför ett stort moraliskt dilemma. Regisserad av Henrik Georgsson (”Bron”) och med skådespelare som Liv Mjönes, Evin Ahmad, Louise Peterhoff och Thure Lindhardt.

”Homeland” Foto: Everett Collection / IBL Bildbyrå, Everett Collection / IBL Bildbyrå, Everett Collection / IBL Bildbyrå, Everett Collection / IBL Bildbyrå

”Homeland 8”

(SVT Play) 11 februari

I oktober 2011 sändes det allra första avsnittet av den rafflande men humörsvängiga ”Homeland” som kom att spegla 10-talets krig mot terrorismen. ”Jag gjorde vad som behövde göras”, säger Claire Danes bipolära agent Carrie i trailern för finalsäsongen. Carrie har minnesförlust och försöker återhämta sig efter fångenskap i Ryssland. När Saul Berenson skickas till Kabul för att mäkla fred med talibanerna på presidentens direkta order, ber han sin adept att följa med ”in i lejonkulan en sista gång”...

"The plot against America" Foto: HBO

”The plot against America”

(HBO Nordic) 17 mars

Efter ett cv som spänner från ”The wire” till ”The deuce” vill man alltid se vad David Simon och Ed Burns har för sig. Deras nya serie föreställer sig en alternativ amerikansk historieskrivning där flygarässet och den främlingsfientliga populisten Charles Lindbergh vinner presidentvalet och leder in USA på fascismens väg – allt sett ur ögonen på en arbetarklassfamilj i New Jersey. Serien baseras på Philip Roths roman från 2004 och har en rollista som bland annat innefattar Winona Ryder, Joe Kazan och John Turturro.

”Queen Sono” Foto: Netflix

”Queen Sono”

(Netflix) 28 februari

”Queen Sono” ska sätta Sydafrika på den globala Netflixkartan. Strömningsjättens första afrikanska originalserie kretsar kring en högkompetent sydafrikansk spion som utsätts för ett stresstest både på jobbet och privat. Just när hon ställs inför sitt svåraste tjänsteuppdrag någonsin tvingas hon också reda upp trassliga relationer i privatlivet. Huvudrollen spelas av Pearl Thusi (”Quantico”, ”Damernas detektivbyrå”) som är ett hushållnamn i Sydafrika med några Hollywoodroller i sitt cv.

”Better things” Foto: HBO

”Better things 4”

(HBO Nordic) 5 mars

”Välkommen till min mittlivskris!” utbrister Pamela Adlon i nya säsongen av sin halvt självbiografiska succékomedi. För fjärde gången spelar hon singelmorsan Sam som kämpar med ett übermäktigt livspussel som rymmer tre bökiga döttrar, en vacklande skådespelarkarriär och en mamma som är på väg in i demensdimman. Och nu även en nyköpt, supertörstig svart Chevrolet El Camino från bilens guldålder: När ena dottern säger ”Mamma, alla kommer inte att få plats i bilen!” svarar hon med ett nöjt leende: ”Jag vet.”

”Fargo 4” Foto: HBO

”Fargo 4”

(HBO Nordic) 20 april

Noah Hawleys spin-off-svit på bröderna Coens klassiska 90-talsfilm var en av 10-talets mest briljanta tv-serier. I fjärde säsongen utvidgar han Fargos universum till 50-talets Mellanvästern. Den speedade komikern Chris Rock gör sin första dramatiska huvudroll som rollfiguren Loy Cannon, boss för en afroamerikansk gangsterfamilj som hamnar i blodig konflikt med en annan maffiaklan i Kansas City. På rollistan står också Jessie Buckley, Ben Whishaw, Jack Huston, Jason Schwartzman och Timothy Olyphant.