DN:s Birgitta Rubin väljer fem favoriter vecka 27

Hilma af Klint, ”Svanen, nr 17”, 1915. Foto: Albin Dahlström © Stiftelsen Hilma af Klints Verk

1. Utställning

”Hilma af Klint – konstnär, forskare, medium”

Moderna museet Malmö (förlängd till och med 21/2)

Upptäckten av Hilma af Klints hemliga bildskatt är en succéhistoria utan dess like. I dag är hon vår internationellt mest kända konstnär och aktuell i allt ifrån nya antologier, en biografi, en dokumentär och tidskriften Nudas senaste nummer, till utställningar som Artipelags ”Signature women” och framför allt Moderna museets magnifika presentation i Malmö. Den klargör att af Klints konst var banbrytande på många sätt, tack vare hennes öppna sinnelag och systematiska arbetssätt. För mig säsongens största konstupplevelse – omsluten av detta förunderliga, färgstarka, förbluffande radikala bilduniversum. Läs mer här.

Stillbild ur ”van Eyck virtual tour”. Foto: MSK Gent

2. Virtuell visning

”van Eyck. En optisk revolution”

https://virtualtour.vaneyck2020.be/en

Det som grämer mig mest denna coronadrabbade konstvår är att jag inte hann se världens största Jan van Eyck-utställning, som fick stänga i förtid på grund av pandemin. Men nu får många med mig plåster på såren. Konstmuseet i Gent har tagit fram en högklassig virtuell visning av utställningen, där man kan surfa genom rum efter rum i 360 grader, zooma in på konsten och läsa eller lyssna på senaste nytt om verken. Däribland den spännande historien om restaureringen av den berömda altartavlan i katedralen S:t Bavo – där ett körverk av Arvo Pärt uruppförs den 22 september till den flamländske mästarens ära.

Stillbild ur ”Mrs America” med Rose Byrne som Gloria Steinem och Tracey Ullman som Betty Friedan. Foto: HBO

3. Tv-serie

”Mrs America”

Manus Dahvi Waller, HBO Nordic

Denna vår är vi många som tröskat tv-serier som tröst i hemmaisoleringen. Det mesta glider ihop i minnet men ”Mrs America” ska jag sent glömma. Främst för superba skådespelarinsatser av Cate Blanchett, Rose Byrne och Tracey Ullman men också för seriens komplexa skildring av det politiska rävspelet i 70-talets USA. Det handlar om kampen för att ratificera jämställdhetstillägget (ERA) och den oväntade motreaktionen. Här krigar två kvinnogrupper sorgligt nog mot varandra – den kristna högerns fanatiska antifeminister mot tidens mest radikala feminister. Starkast är porträtten av ledarna; den högdragna mrs Schlafly och den hippa Gloria Steinem. Läs mer här.

Erik Nivas och Håkan Andreassons podcast ”When We Were Kings”.

4. Podcast

Erik Niva och Håkan Andreasson, ”When we were kings”

Perfect day media

Jag var visserligen tjejen som spelade fotboll med killarna och växte upp med en far som slaviskt följde tyska ligan ända ner i division 3. Men maken fick tjata innan jag till slut lyssnade på fotbollspodden ”When we were kings”. Efter bara ett avsnitt, historien om Togos landslag 2010, är jag såld. 111 laddade minuter om en korrumperad stat, en kleptokrati, där landslaget vackert fick ta bussen till Afrikanska mästerskapen och körde rakt in i ett krig. Erik Niva och bisittaren Håkan Andreasson berättar om fotbollen i ett människo- och samhällsperspektiv; ekonomiskt, politiskt, kulturellt. Bildande och underhållande.

Stillbild ur Lap-See Lams vr-verk ”Phantom banquet”. Foto: Lap-See Lam

5. Vr-verk

Lap-See Lam, ”Phantom banquet”

nordenhake.com och Youtube

Vr-tekniken har på senare år blivit allt hetare i konstvärlden. Men själv har jag mest irriterat mig på teknik som bråkar, vr-glasögon som klämmer och svindelframkallande åkningar. Lap-See Lams ”Phantom banquet” tillhör undantagen, en mjukt sinnesvidgande historia om spöken på en kinakrog. Coronan begränsade hennes publik på Galerie Nordenhake i maj-juni men de som missade utställningen har andra möjligheter. Bilder och en film ligger kvar på galleriets hemsida men framför allt går vr-verket att uppleva via Youtube. Det enda som behövs är en smartphone och ett vr cardboard headset för några tior. Det funkar förbluffande bra.

