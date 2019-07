DN:s Greta Thurfjell väljer fem favoriter vecka 27

Karl Ove Knausgårds ”Fuglene under himmelen”. Illustration: Oktober förlag

1. Roman

”Fuglene under himmelen”

Karl Ove Knausgård (Oktober förlag)

Tack gode gud för att Knausgård finns, och för att han ger ut fiktion igen. ”Fuglene under himmelen” är förvisso ingen lång historia utan en novell skriven på beställning av Festspelen i Bergen, i syfte att modernisera karaktären Solveig i Henrik Ibsens ”Peer Gynt”. Men det är egentligen inte så viktigt. Novellen om tre generationers kvinnor i ett hus – och en man som hallucinerar på grund av en hjärntumör – är lågmäld och storslagen på sedvanligt knausgårdskt vis, vardags- och natur- och människonära. Och stundtals smygande otäck. I september kommer den på svenska. Läs DN:s recension här.

Phoebe Waller-Bridge i ”Fleabag”. Foto: Amazon Prime Video

2. Tv-serie

”Fleabag”

Amazon Prime Video

Som jag avundas den som har ”Fleabag” framför sig – denna förunderliga tv-serie av Phoebe Waller-Bridge, både så rolig och så bottenlöst sorglig. Det handlar om en namnlös, gränslös kvinna kring trettio i London som driver ett marsvinskafé, driver sin familj till vansinne och hanterar sina sorger genom att ha sex. Jättemycket sex. Och den andra säsongen, som hade premiär tidigare i somras, är om möjligt bättre än den första. Mycket tack vare Andrew Scott i rollen som sexig katolsk präst – för övrigt vad diverse thinkpiece-skribenter än säger inte ”problematisk”, utan bara väldigt sexig.

Podcasten Red scare. Foto: Red scare

3. Podcast

”Red scare”

Två anorektiska, desillusionerade unga New York-kvinnor med intensivt knarr på rösten och en deprimerande nihilistisk inställning till precis allting – förutom Bernie Sanders. Så kanske man kan sammanfatta den nya amerikanska vänsterns bad girls, Dasha Nekrasova och Anna Khachiyan som gör podden ”Red scare”. De pratar om politik, populärkultur, konst, kläder och sex, de är elaka, råa, provokativa och de skonar ingen (förutom Bernie Sanders). De har förstås inte alltid rätt. Men förvånansvärt ofta. Dessutom har de världens objektivt bästa låt, Tatus ”All the things she said”, som jingel.

Julia. Foto: 109 Parfums

4. Parfym

Julia

109 Parfums

Parfymören Patrick David på det nystartade svenska parfymhuset 109 Parfums har skapat en hel uppsjö av underbara, originella, komplexa nischparfymer, men eftersom jag i grund och botten är en basic bitch är den enklaste i samlingen min favorit – Julia. Den doftar viol och hallon, vanilj och jasmin, pudrigt och blommigt och ändå som genom magi goth. Till nästan varje parfym i kollektionen finns en kort dikt av poeten Elis Burrau, kanske är det därför, för Julias dikt handlar om så gothkompatibla företeelser som gift, dolkar och ”blodigt flor och agens”.

@lailacooks på Instagram. Foto: Laila Gohar/@lailacooks

5. Konst

@lailacooks

I gränslandet mellan konst och matlagning arbetar egyptiska, New York-baserade Laila Gohar med installationer och serveringar över hela världen. Hon packar in frukt i salt, bygger meterhöga torn av havskräftor, bakar pärlbeströdda eclairer, formar kroppsdelar i smör och dokumenterar allt på Instagram. Det är groteskt, vackert, äckligt, neurotiskt prydligt och kaotiskt om vartannat. Det är mat som inte främst är till för att ätas – ofta ser den inte heller särskilt god ut – utan mat som ”den äldsta kulturbäraren” och som en sorts modern utvidgning av skådebrödet.

Greta Thurfjell är medarbetare på DN Kultur. Nästa vecka: Nicholas Wennö.