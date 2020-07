DN:s Greta Thurfjell väljer fem favoriter vecka 28

Album. Lady Gaga, ”Chromatica”

Interscope/Universal

Vad skulle Lady Gaga göra efter 2018 års megasuccé med filmen ”A star is born”? Ett album där alla låtar var ”Shallow”-variationer? Knappast. ”Chromatica” är en rolig, spretig, vild discoskiva, med vitt skilda gästartister som Elton John, Ariana Grande och k-popgruppen Blackpink. Det låter därefter, och vartenda spår är inte perfekt – men ”911”, ”Enigma”, och den underbara avslutande ordvrängarhousehitten ”Babylon” kommer nära. När Lady Gaga, inför den av vårens pandemi försenade releasen, ombads förklara albumtiteln sade hon kort och gott: ”I found Earth, I deleted it. Earth is canceled. I live on Chromatica.”

Naoise Dolans ”Exciting times”. Foto: Weidenfeld & Nicolson

Roman. Naoise Dolan, ”Exciting times”

Weidenfeld & Nicolson, 288 sidor

Jag kan inte bestämma mig för om det här är en bra roman eller inte, vilket möjligen diskvalificerar den från den här listan. Huvudpersonen i det irländska stjärnskottet Naoise Dolans debutroman är nämligen ett typexempel på en romanfigur jag egentligen inte tål – en livstrött, passiv, blaserad, självhatande, snygg-men-konstig tjugotvåårig tjej. Varför fortsätter jag ändå hungrigt läsa? Kanske har det att göra med den ovanliga miljön – ett samtida Hongkong, där huvudpersonen och hennes vita bekantskapskrets lever som en sorts moderna, medvetna kolonialister. Det är, om inte tveklöst bra, så åtminstone intressant. I oktober kommer den svenska utgåvan på Wahlström & Widstrand.

”Bianca och Jonatan gifter dig judiskt”. Foto: Judiska församlingen i Stockholm

Podd. ”Bianca och Jonatan gifter dig judiskt”

Judiska församlingen i Stockholm

I skrivande stund har det bara kommit ett enda avsnitt av Bianca Meyer och Jonatan Unges nya podd – vilket osökt för tankarna till komikerparets förra podd, ”Unge-Meyers lidanden”, som det allt som allt bara kom fem avsnitt av. Låt oss hoppas att det blir fler den här gången, för ”Bianca och Jonatan gifter dig judiskt” verkar mycket lovande – lyssnarfrågor om kärlek och relationer varvas med berättelser och råd från deras egna, något stökiga, dejtningsliv. För alla som nu råkar ha ett specialintresse för både kärleksspalter och judisk humor är det rena rama chanukka.

Tone Schunnesson. Foto: Märta Thisner

Följetong. Tone Schunnesson, ”Dö, Stockholm, dö”

Göteborgs-Posten

I september kommer Tone Schunnessons nya roman ”Dagarna dagarna dagarna”. Den som inte kan ge sig till tåls kan redan under sommaren läsa henne i GP, där hon skriver en sommarnovell i sex delar. Den kan rent av, efter varje del, vara med och bestämma vad som ska hända i nästa. Interaktiva ”Dö, Stockholm, dö” kretsar kring den fyrtioårskrisande föredettingen Robin, en gång i tiden Göteborgs stora pophopp, numera avdankad musiker i Stockholm med en flickvän han tröttnat på och ett barn han inte visar något större intresse för. Nu måste han tillbaka till hemstaden i ett olyckligt ärende. Jag ser mycket fram emot nästa del.

Matmejlet på Instagram. Foto: @matmejlet

Veckobrev. Matmejlet

lisablomqvist.se/matmejlet

Jag är nu inte först i världen, eller ens i DN, med att tipsa om Lisa Blomqvists Matmejlet. Men det är så bra. I det underbara, och alltför bortglömda, internetformatet veckobrev kommer varje lördagsmorgon en samling recept, en frågespalt, restaurangtips, köksknep och personliga betraktelser skrivna av en väldigt rolig, kunnig och engagerad matskribent. Det finns få saker på www som jag varje vecka längtar så intensivt efter – särskilt sedan min favorityoutubekanal Bon Appetit imploderade under vårens Black lives matter-protester – och som håller så genomgående hög kvalitet. Sedan det första mejlet kom, i december 2018, har jag hittills aldrig blivit besviken.

Nästa vecka: Kajsa Haidl