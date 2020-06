DN:s Helena Lindblad väljer fem favoriter vecka 26

Samira Makhmalbaf i ”Women make film”.

1. Dokumentär

”Women make film”

Regi: Mark Cousins, SVT

Fjorton timmars resa i filmhistorien och bara kvinnor bakom kameran. Låter som en dröm? Den brittiska regissören och filmhistorikern Mark Cousins, som tidigare gjort djuplodande ”The story of film” (2011), är den som förvandlat utopin till verklighet. Greppet är associativt i stället för kronologiskt vilket skapar en skön svindlande känsla. Kända och okända namn går sida vid sida. Här finns upptäckter att göra för alla, oavsett på vilken kunskapsnivå man befinner sig. SVT ackompanjerar med sin mäktigaste kvinnofilmssatsning någonsin. Feministisk politik i praktiken.

Anna Hellsten och Annina Rabe. Foto: Gabriel Liljevall

2. Bok

”Kris, kalas och kolhydrater: recept för goda och dåliga dagar”

Annina Rabe, Anna Hellsten (Bonnier Fakta)

Trendiga River Café i London, sent 90-tal. Salladen var utsökt men kom med en slemmig snigel. En av ägardamerna konstaterade torrt ”det visar bara att grönsakerna är fräscha”. Scenen dyker upp när jag läser den här lika roliga som bitterljuva matboken. Den stilfullt anekdotiska mathistoriken känns som hemma, från Anna Bergenströms Första kokboken via River Café-böckerna, Jamie Oliver, Nigella Lawson och så vidare. Sorgen över älskad far kan också jag livligt leva mig in i. Och så skriver de om nduja, den bredbara starka salamin som är godast i världen. Bästa möjliga sällskapet i sommarköket. Läs mer här.

”Rising” är beroendeframkallande.

3. Politik

”Rising”

Sajten The Hill

Det karismatiska radarparet Krystal Ball (demokrat) och Saagar Enjeti (republikan) avhandlar varje morgon det senaste i amerikansk politik. Deras nätbaserade och gravt beroendeframkallande morgonshow Rising (en del av nyhetssajten The Hill från Washington) blandar på ett ovanligt sätt perspektiv från höger till vänster. De träter ofta i rutan men är i grunden rörande överens i sin kritik av den egennyttiga, företagsvänliga eliten i båda partier liksom av de stora mediernas ofta partitrogna bevakning. Här finns lika delar slagkraftiga och färgstarka analyser av läget, liksom intervjuer med såväl politiker som intellektuella.

Tomas Andersson Wij.

4. Musik

”Högdalen Centrum”

Låt av Tomas Andersson Wij

”Den sjunkande solen brann till ett fönsterpar/ jag gick från perrongen upp mot Hank’s Heaven Bar och tunnelbanerummen de skakade under mig när ett tåg kom/jag var en timma för tidig....i Högdalen Centrum, på vinst och förlust/jag gick Skebokvarn bort till Thåströms barndomshem/ brunt trevåningshus, en tall skymde himmelen...” Tomas Anderssons Wijs nysläppta låt är söder-om-söder-romantik för alla Linje 19-nostalgiker. Ömsint förortspoesi av en 20-årsjubilerande artist och ett smakprov inför den kommande skivan ”Högre än händerna när” (släpps i september).

Filmaffisch från 1959. Foto: TT/Everett Collection

5. Film

Draken Film

Prenumererad strömningstjänst

Hur många strömningstjänster tål världen? Frågan är befogad när konkurrensen hårdnar och det blir allt svårare att orientera sig och värdera utbudet i förhållande till tid och pris. Jättarna är ofta alldeles för dåliga på guidning. Kvalitetsfilmssajterna lyckas ofta bättre. Prisvärda Draken Film (79 kr per månad) är riktigt bra på att paketera sitt innehåll på ett sätt som gör att man bara vill dra ner persiennerna och sträcktitta trots värmen. Vad sägs om Existentialism för cineaster (”Hiroshima, min älskade”), Konspirationsteorier och privatspanare (”Den amerikanska vännen”) eller Vykort från Paris (”Den blå filmen”).

Läs om några av DN Kulturs tidigare favoriter