DN:s kritiker: Här är 2019 års bästa skivor

15. Folk

Bonnie ’Prince’ Billy

”I made a place”

(Domino/Playground)

Det är svårt att hålla reda på alla skivprojekt som Will Oldham ger sig in i, med eller utan sitt vanligaste artistnamn Bonnie ’Prince’ Billy. Ändå var det nu åtta år sen han senast gav ut ett eget album med nyskrivna låtar, och DN:s Nils Hansson skrev: ”Den vingliga pytterösten samsas med en vig och flexibel folkmusikensemble, som behärskar allt från österländsk meditation till klämmig logdans och ger det en känsla av munter stabilitet. Samtidigt som Will Oldham har skrivit en serie förträffligt direkta låtar, där några låter som vore de okända pärlor från Tim Hardin eller Phil Ochs. Bättre har han sällan varit.”

14. Rock

Angel Olsen

”All mirrors”

(Jagjaguwar/ Playground)

Ursprungsidén om att göra en avskalad skiva – lik den soliga, amerikanska västkustfolk som präglade hennes debut – förkastades. På sitt femte album låter Angel Olsen mer förtvivlad än någonsin. Rösten skär som en kniv genom tunga lager av syntar och maffiga stråkarrangemang, famlandes i teman om undergång, trauman och att vara fångad i destruktiva relationer. I avslutande ”Chance” spricker orosmolnen upp, luften blir plötsligt klar och en gnista insiktsfullt hopp tänds i mörkret: ”I just want to see some beauty/Try and understand/If we got to know each other/How rare is that?”

13. Metal

Sunn O)))

”Life metal”

(Southern Lord/Sound Pollution)

Drone metal-genrens superstjärnor fortsätter att leverera musik som är precis på gränsen till det greppbara, och skapad för en tordönsvolym på gränsen till det uthärdliga. Även om yoga och buddhistisk filosofi nu ingår i paketet. DN:s Johanna Paulsson skrev: ”Titeln – ett internt skämt om den positiva motsatsen till death metal – är en träffande beskrivning av det bitvis sakralt skimrande soundet med inslag av kyrkorgel. Tillsammans med producenten Steve Albini och folk som isländska dronecellisten (och gästvokalisten) Hildur Guðnadóttir har Sunn O))) funnit nya fängslande färgskalor bland domedagsfrekvenserna.”

12. R&B

Snoh Aalegra

”Ugh, those feels again”

(Artium/Kobalt)

På scen ger Snoh Aalegra intrycket av att hon är född till att bli en stjärna. Det är inte för inte som den trettiotvååriga Enköpingstjejen redan hunnit med att göra karriär i LA, samarbetat med Drake och haft Prince som mentor. Andra albumet har en internationell air över sig och för tankarna till tidiga Erykah Badu såväl som dagens elektroniska r&b, tyckte DN:s Sara Martinsson: ”Rötterna finns i organisk soul. Men här finns dessutom ett modernt anslag, en fräschör som tillsammans med Aalegras klangrika röst skänker viss krispighet till en stil som annars lätt kan kännas väl traditionell”.

11. Pop

Sarah Klang

”Creamy blue”

(Pangur/Bengans)

Det är ingen lätt uppgift att följa upp en superhyllad debut, men svenska Sarah Klang återvände klokt nog till det hon behärskar allra bäst: smäktande popmusik om kraschade relationer och krossade hjärtan. Det är en domän som länge varit förbehållen manliga musiker, där kvinnor snarare förväntats knycka stolt på huvudet och gå vidare. Sarah Klang inte bara vågar vara bottenlöst ledsen – hon tar en i handen och visar att det är okej även för oss andra. Hennes omsorgsfullt orkestrerade countrypop med 60-talsstråkar försätter ”lyssnaren i ett närmast oundvikligt tillstånd av melankoli”, skrev DN:s Mattias Dahlström.

10. Pop

Fat White Family

”Serfs up!”

(Domino/Playground)

Ett av Storbritanniens stökigaste, svajigaste band har startat om, bytt medlemmar och delvis musikstil. Utan att tappa den laddning som gjort dem till representanter för en generation. DN:s Mattias Dahlström skrev: ”Tempot har dragits ned och kanterna har slipats av. Ut med de oborstade gitarrerna och stört tutiga saxofonerna, in med syntar från tvivelaktiga science fictionfilmer och, precis som albumtiteln antyder, närmast Beach Boys-aktiga harmonier. Inget beror dock på att bandet gör reträtt. Snarare låter ”Serfs up!” som att de valt att angripa allt som är fel med dagens popmusik på ett lite slugare sätt.”

9. Pop

Ariana Grande

”Thank u, next”

(Universal)

I stället för att följa mönstret och bli en tidigare barnstjärna som i sina försök att bli vuxen flippade ur och alienerade sin publik kom Ariana Grande att bli en helt annan artist efter ett bombdåd i samband med en konsert i Manchester 2017. Två år och flera turer senare skrev DN:s Nicholas Ringskog Ferrada-Noli: ”Med 'Thank u, next' har Ariana Grande gjort sitt starkaste album hittills. Hon är inte längre en Mariah Carey-kopia som på sin första skiva, hon är inte längre en ängsligt utstuderad 'bad girl' som på de efterföljande, hon är inte längre halvt frånkopplad som på ’Sweetener'. Hon har hittat sig själv.”

8. Britrap

Slowthai

”Nothing great about Britain”

(Method)

Tyron ”Slowthai” Frampton skapade en smärre skandal när han anlände till årets Mercurypris med en modell av Boris Johnsons avhuggna huvud i ena handen. Han var nominerad för ett album om vilket DN:s Mattias Dahlström skrev: ”Slowthais debutalbum är fuktskadad diskbänksrealism om och för alla som lika självklart som tragiskt kommer få ta smällen av politikernas genomcyniska brexitpopulism. Med ett vansinnesknyckigt rapflow och en lyrik byggd på lika delar oundviklig galghumor och koncentrerad ilska rappar han 'Growing up too fast/Nothing don’t last/And you can't move forward/If you’re stuck in the past'.”

7. Jazz

Per Texas Johansson

”Stråk på himlen och stora hus”

(Moserobie/Plugged)

Saxofonisten med mera Per Texas Johansson var en av de mer omhuldade i svensk jazz när han tog en sexton år lång paus och kom tillbaks som en sensation. ”Stråk på himlen och stora hus” är andra albumet i den nya fasen och DN:s Johannes Cornell skrev: ”Det är jazz som sträcker sig mot ett skirt och rikt kolorerat harmonispråk utan given stilistisk hemvist. Texas spel på kontrabasklarinett i låten ”Siffror och tecken” minner på en gång om Charlie Parker och ett pianosolo av Lennie Tristano. Annat, som titelspåret, känns mer drömskt men ändå påfallande fokuserat och liksom fördjupat i en viss passus.”

6. Alternativrock

Purple Mountains

”Purple Mountains”

(Drag City/Playground

David Berman återvände efter en lång tid utan bandet The Silver Jews och den glädje som det medförde bland hans trogna publik förbyttes i förtvivlan när självmordet blev offentligt. Hans sista album, som var det första under hans nya gruppnamn, antydde snarare att han hade kommit ut på andra sidan. DN:s Elin Unnes skrev att det: ”handlar om hur det känns att bli gammal. Spoiler-alert: sådär. Vänner är omöjliga att behålla, till och med dem du faktiskt vill umgås med, och när man knappt lyckas hålla näsan ovanför vattenytan är minnet av all den där lyckan man en gång kände som kvicksand förklädd till en lockande strand.”

5. Pop

Lana Del Rey

”Norman fucking Rockwell!”

(Universal)

En av 2010-talets största popstjärnor fortsätter att växa utan att höja rösten eller egentligen låtsas om sin samtid. DN:s Nicholas Ringskog Ferrada-Noli skrev: ”Lana Del Rey är så innerlig i sin nostalgi för en tid som hon är för ung för att ha upplevt själv, och i sin kärlek till ett Kalifornien som hon flyttade till först efter sitt genombrott, att hennes djupdykning i denna estetik blir personlig och rörande naiv. Dessutom har hon en underbar sångröst – elegant, nyansrik och kontrollerat lekfull – och en förmåga att hitta samarbetspartners i låtskrivande och produktion som leder till sant kreativa möten och utsökta sånger.

4. Indie

Weyes Blood

”Titanic rising”

(Sub Pop/Playground)

Med vårens album ”Titanic rising”, sitt fjärde under namnet Weyes Blood, fick Natalie Mering ännu en sorts genombrott – med en musik som kombinerade grandios schlagerpop från förr med dagens högaktuella klimatångest. DN:s Alexandra Sundqvist skrev: ”Ändå är 'Titanic rising' inte en deprimerande skiva. Det är snarare en storslagen tonsättning av de rädslor och neuroser som det moderna livet i antropocen innebär. I den fragmentariska ’Movies' skärskådar hon avmätt populärkulturens romantiserande av den rätt mediokra verkligheten, medan 'Everyday' gör storvulen pop av Tinderdejtandets tillgång och efterfrågan.”

3. Folkmusik

Sara Parkman

”Vesper”

(Supertraditional/Aloaded)

På sitt tredje album, vars titel är lånad från det latinska ordet för aftonbön, utforskade svenska folkpoparisten Sara Parkman sin längtan efter helighet. Musiken – där Hildegard von Bingen varit en lika självklar influens som rapartisten Drake – har växt fram i ett gammalt kloster i Frankrike. ”Det är en skiva att inte bli riktigt klok på. Och det är menat som beröm”, skrev DN:s Magnus Säll: ”Det bågnar av körer, svepande syntklanger, folklåtar, episk pop, psalmer, klimatgrubbel. Det är brokigt, mäktigt, extra allt. Folkmusik som begrepp räcker inte riktigt till. Vad sägs om postfolk?”

2. Pop

Billie Eilish

”When we all fall asleep, where do we go?”

(Darkroom/Universal)

Nästa vecka fyller Billie Eilish arton, ändå har hennes karriär hunnit genomgå förvånansvärt många faser fram till den ikonstatus som nu gör henne till en av samtidens allra största stjärnor. Så här skrev DN:s Sara Martinsson om fullängdsskivan i mars: ”Precis som tidigare släpp är den inspelad hemma hos syskonen i LA. Deras dynamik för tankarna till en annan kalifornisk syskonduo, The Carpenters. Den äldre, drivne brodern, den yngre, skörare systern, med hela sitt rusande känsloregister i rösten. Musik som går rakt på en nerv som sen vibrerar rätt in i den bredaste av kommersiella mittfåror.”

1. Rock

Nick Cave and the Bad Seeds

”Ghosteen”

(Ghosteen Ltd/Border)

Vilka rockstjärnor av format har vi i dag? Som är samtida i verklig mening, som fortsätter att växa och utvecklas, samtidigt som publiken också fortsätter att växa och utvecklas.

Nick Cave är en av få. Man kan säga att han var en av de stora redan på tidigt 80-tal, om man inte tittar så noga på försäljningssiffror, med det kaotiska postpunkbandet The Birthday Party som snart ombildades till The Bad Seeds – ett band som fortfarande består, trots att samtliga medlemmar förutom Nick Cave själv hunnit bytas ut.

Knappt någon samtida artist ur rockkulturen har låtit lika bibliskt allvarlig, ändå var hans främsta kommersiella framgång den pastischartat lättviktiga ”Murder ballads” 1996. Efter det halvironiskt stökiga sidoprojektet Grinderman ställde han i början av det här decenniet siktet mot något mer tidlöst, nedtonat och… ja, andligt.

Då förlorade han en tonårig son i en tragisk olycka, och livet vändes upp och ned. Nästa skiva togs emot som den direkta reaktionen på detta, trots att den till stora delar var gjord redan när katastrofen inträffade.

”Ghosteen” är däremot skapat helt och hållet efteråt, mitt i sorgen, och paradoxalt helgjutet – trots att det är ett dubbelalbum uppdelat i två distinkta delar.

Så här skrev DN:s Nils Hansson om det:

”Nu handlar det förstås om förlusten. Och om att den enda önskan som återstår är den om frid, om att få sin egen plats i solen – vilket på ett flertal ställen tidigare under albumets gång har visat sig vara dit barnen försvinner när de dör.

Alla låtar är långsamma, sorgsna in i märgen. Några heter grandiosa saker som 'Galleon ship' eller 'Sun forest', men texterna är ofta rensade ner till det mest basala.

Samtidigt är det både ljusare och vackrare än senast. Även sorg byter tonläge, nu är det mer lugn och ljus – även om också det kan skära i ögon och öron. Mycket framförs någonstans mellan tal och sång, inte olikt hur en präst kan framföra sitt budskap.

Det skulle förvåna mig om inte flera låtar härifrån kommer att användas i kyrkor framöver.

Titelns ”Ghosteen” tycks vara en sorts fina spökfigurer, som speglar hur de döda lever kvar hos oss. En glädje när de visar sig, mer än tvärtom. Något liknande kan sägas om Nick Caves nya sorgemässa.”

