Operan Rigoletto. Foto: Markus Gårder

1. OPERA: En svindlande vacker slutscen

”Rigoletto”

Kungliga Operan, Stockholm

All sin sorg, all sin svärta, all sin kärlek vävde Giuseppe Verdi in i sitt mästerverk ”Rigoletto” – den av hans operor som tydligast gestaltar tonsättarens förlust av sina egna två barn. Att se och höra ”Rigoletto” är att omslutas av skönhet och förtvivlan – men också av musik som övervinner allt jordiskt motstånd. Ida Falk Winland är sensationell i Sofia Jupithers uppsättning på Kungliga Operan – en självklar tonårstjej som himlar med ögonen åt en pappa som hon både älskar och vill frigöra sig från. Slutscenen har jag aldrig sett bättre – outhärdlig och svindlande vacker.

Björn Wiman

Detalj ur Britta Marakatt-Labbas ”På väg III”, visas på Galleri Helle Knudsen. Foto: Galleri Helle Knudsen

2. UTSTÄLLNING: Små stygn som visar stora sår

Britta Marakatt-Labba

Lunds konsthall, Galleri Helle Knudsen Stockholm

Efter förra årets fabulösa internationella genombrott är den samiska konstnären Britta Marakatt-Labba nu aktuell på fyra ställen i Sverige. Flest verk visar Lunds konsthall i soloutställningen ”Historia i stygn”, näst efter ”Gryning” på Galleri Helle Knudsen i Stockholm, ihop med Tomas Colbengtson (2/12 sista dagen!). Marakatt-Labba är i grunden textilkonstnär, med djup förankring i samisk kultur. Med pyttesmå stygn frammanar hon storslagna fjällandskap och mytologiska föreställningsvärldar, men också historiska sår på Nordkalotten, efter allt ifrån rasbiologi till malmbrytning.

Birgitta Rubin

Jean-Louis Trintignant och Dominique Sanda i ”Fascisten” (1970). Foto: Everett/IBL Bildbyrå

3. FILM: Bertoluccis laddades 70-talsklassiker

”Fascisten”

Av Bernardo Bertolucci

Den italienske regissören Bernardo Bertolucci, som gick bort i början av veckan, efterlämnade en av det europeiska sjuttiotalets mest laddade filmer. Det politiska dramat ”Fascisten” (”Il conformista”) från 1970 bygger på en roman av Alberto Moravia och skildrar det fascistiska Italien med lika delar psykologi, politik, sexuella förträngningsmekanismer, makabra mordplaner och ångest. Den ikoniske Jean-Louis Trintignant gör titelrollen och har sällskap av bland annat Stefania Sandrelli och Dominique Sanda. Finns att strömma på SF Anytime, Itunes och Triart.

Helena Lindblad

Mia Skäringer. Foto: Annika Berglund/Rockfoto

4. SHOW: Skör, stark och svinigt arg

”Avig Maria”

Mia Skäringer

En pungspark. Så beskrev DN:s kritiker Niklas Wahllöf Mia Skäringers show ”Avig Maria” som fyllde Globen två kvällar förra helgen. Och det här är verkligen smart underhållning om skillnaden mellan mäns och kvinnors livsvillkor. Skäringer rör sig tonsäkert mellan olika stämningslägen – från Tabitas salong Metoo Tatoo, över berättelsen om ett övergrepp i tonåren till iscensättningen av sin egen död i en gynstol. Det är så befriande att hon tillåter sig att vara allt på scenen: skör, stark, rå, bitter, svinarg. Under 2019 fortsätter turnén över hela landet. Lägg vantarna på en biljett!

Åsa Beckman

Yung Mirkos ”xoxo loser”. Foto: TV FEH

5. ALBUM: Ljuvlig malmöitisk emorap

”xoxo loser”

Yung Mirko

Det enda tråkiga med Yung Mirkos debutalbum är att det bara är 27 minuter långt. Men det är också en fin detalj på ett album som upprepade gånger återkommer till Kurt Cobains förtida död vid just 27 – den ålder som Yung Mirko ohjälpligen närmar sig. Att han lyckas sjunga en textrad som ”jag är fast i en koma, fast i en evig jävla sömn / en dag ska jag vakna, då kommer jag önska att jag var död” – och det på en låt döpt till ”Fuckboi” – utan att det blir outhärdligt, nej, tvärtom helt ljuvligt, är en bedrift. Dessutom är ”xoxo loser” med sina många gästartister en perfekt introduktion till emorap från Malmö, för den som händelsevis råkar vara nyfiken på emorap från Malmö.

Greta Thurfjell