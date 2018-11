DN:s kritiker väljer favoriter: Svartvitt mästerverk, grym gothpop och sinnrik betongkonst

Favorit: Pawel Pawlikowskis ”Cold war”. Foto: Lukasz Bak

1. FILM: Svidande vackert kärleksdrama

”Cold war”

Regi: Pawel Pawlikowski

Bitterljuvt, drömskt och underbart melankoliskt om omöjlig kärlek i skuggan av kalla kriget. Polska ”Ida”-regissören är tillbaka med ett litet mästerverk som borde ha vunnit årets Guldpalm i Cannes. Stjärnskottet Joanna Kulig och Tomasz Kot spelar ett lika passionerat som bångstyrigt kärlekspar som krigar för att hålla liv i relationen innanför och utanför järnridån under 50- och 60-talen. Allt ackompanjerat av polsk folkmusik, gamla Sovjethymner, rock och jazz. Den svidande vackra svartvita dramat rör sig elegant mellan Warszawas folkdans­scener och Östberlins gator till Paris rökiga salonger. Läs recensionen här.

Nicholas Wennö

Favorit: ”Det bästa jag vet” av Ulf Stark.

2. BOK: Lämplig för högläsning

Ulf Stark ”Det bästa jag vet”

En bok för alla

Ulf Stark (1944–2017) skrev fler böcker än han kunde räkna till själv och arbetade med de bästa illustratörerna. I den nyutkomna antologin ”Det bästa jag vet” har redaktören Annika Lundberg valt ut flera hela bilderböcker och gjort utdrag ur andra, och Ulf Starks poetiska språk lämpar sig osedvanligt väl för högläsning, med mycket humor och berättelser som både är konkreta och har existentiella dimensioner. Här finns bland andra ”När pappa visade mej världsalltet”, ”Kvällen när pappa lekte” och ”Elmer Kock”, och illustratörer som Eva Eriksson, Mati Lepp, Lotta Geffenblad, Gunna Grähs och Jakob Wegelius.

Lotta Olsson

Favorit: Molly Nilsson. Foto: David Neman

3. ALBUM: En helt makalös stil

Molly Nilssons ”Twenty twenty”

Dark Skies Association

Alla låtar på Molly Nilssons nya album är bra. Hon gör en sorts reverbtung, åttiotalssyntig gothpop, det låter stundtals inte helt olikt Julee Cruise, hussångerskan i den kusliga kultserien ”Twin Peaks” – om Julee Cruises falsettsång hade ersatts med en röst som helt enkelt är coolare. Molly Nilsson är född i Stockholm, numera bosatt i Berlin, har en helt makalös stil, och med tanke på att hon är 33 år är det imponerande att ”Twenty twenty” är hennes åttonde album. I en intervju från 2016 förklarade hon att hon inte är särskilt förtjust i Spotify eftersom hon tycker att det ”känns som McDonalds”, så man får vackert köpa albumet (eller lyssna på det på Apple Music). Det är värt det. Läs intervju här.

Greta Thurfjell

Favorit: Lars Kleens ”Ö”.

4. UTSTÄLLNING: Visionärt och storslaget

Lars Kleen ”Ö”

Kummelholmen, Vårby i Stockholm

Nu har Lars Kleens monumen-tala, tvådelade utställningsprojekt fullbordats på Kummelholmen, den råa utställningslokalen i en gammal panncentral i Vårby. I det centrala rummet har konstnären ersatt det sinnrika skulpturbygget ”Båt” med ”Ö”, uppbyggt av betongplattor. Sett uppifrån bildas stjärnor i skarvarna mellan blocken och i mitten reser sig en stege som övergår i torra grenar, dramatiskt sträckta upp mot ljuskällan. Och möjligen räddningen, undan torkan. I bakgrunden syns en skalform i mjukslipat trä, som om en dinosaurieunge kläckts i källarmörkret. Kummelholmens brutalistiska betongbyggnad är som gjord för Kleens visionära och storslagna konstruktioner. Läs konstrecensionen här.

Birgitta Rubin

Favorit: Hen Ogledd. Foto: Rosie Morris

5. ALBUM: Lätt skogstokigt band

Album. Hen Ogledd ”Mogic”

Domino/Playground

Hen Ogledd betyder ”Gamla Norden” på walesiska och syftar på en region i England och Skottland som var ett keltiskt rike under tidig medeltid. Där utspelade sig folksångaren Richard Dawsons tema- album ”Peasant” i fjol och så heter den grupp han nu har med avantgardeharpisten Rhodri Davies och de ungefär lika äventyrliga Dawn Bothwell och Sally Pilkington. Mot alla odds utgör de ett bara lätt skogstokigt rockband, med dragning åt postpunk, där ”Problem child” kunde vara en tidig The Cure-hit, ”First date” en mer analog version av The Knife och ”Welcome to hell” är en förtjusande Venom-cover som Slits kunde ha gjort den.

Nils Hansson