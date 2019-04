DN:s kritiker väljer fem favoriter just nu

Moral och politik: Rose Leslie som Maia Rindell i ”The good fight 3”. Foto: Patrick Harbron

1. Tv-serie. ”The good fight 3”

HBO Nordic

Livet och kampen går vidare på tv-världens bästa advokatbyrå. Unga alibit Maia Rindell (Rose Leslie) hamnar i trubbel igen när hon ska arbeta med en gränslös ny kollega, spelad av extremspeedade Michael Sheen. Hennes gudmor, Diane Lockhart (Christine Baranski), blir allt djupare involverad i den hemliga, kvinnliga motståndsarmé som kämpar för att sänka Trumps opinionssiffror inför valet 2020. Manusduon Robert King och Michelle King satsar den tredje säsongen av samtidens mest aktuella serie på att komplicera moralfrågor som kommer med politiskt engagemang.

Helena Lindblad

Stilfullt och ödesmättat: Weeping Willows. Foto: Naina Helén Jåma/TT

2. Skiva. Weeping Willows, ”After us”

(Razzia/Sony)

Går det att göra bra pop om klimatkrisen? Absolut. Weeping Willows nya album kommer inte som en överraskning för oss som hörde sångaren Magnus Carlsons fina Sommar-program förra året, som helt tillägnades mänsklighetens ödesfråga. På konvolutet finns nu en bild av ett sönderbränt, framtida skräcklandskap och i titelspåret de emblematiska raderna ”Love songs won’t be sung no more, but life continues after us”. Weeping Willows patenterat melankoliska melodier får ett nytt, stilfullt djup av de ödesmättade texterna; i ”Let go” – låten om en förälders bortgång – binder Magnus Carlson samman det personliga och det kosmiska på ett sätt som går rakt in i själen. Läs DN:s recension här.

Björn Wiman

Magnifik tragedi: ”Linje Lusta”. Foto: Sören Vilks

3. Teater. ”Linje Lusta”

Dramaten

Dramaten har haft en körig vecka, för att uttrycka det försiktigt. Men Blanche Dubois i ”Linje Lusta” har det värre. I Stefan Larssons magnifika iscensättning rensas inte bara de sista resterna av småmisogyn undergångsmisär från Marlon Brandos dagar bort. En allerstädes närvarande kamera registrerar dessutom den accelererande tragedin på detaljnivå. Det skapar en omedelbar, bitvis rå, nyansrikedom i färden mot avgrunden. ”En av de bästa Dramatenföreställningarna på flera år”, skrev Leif Zern i sin jublande recension. Det är bara att instämma. Samt konstatera: Livia Millhagens Blanche är den sortens rolltolkning som man bär med sig livet ut. Läs DN:s recension här.

Johan Hilton

Vital samtidskänsla: Henrik Jonsson skulpterar ”Goliat” live, sin version av Michelangelos David i galleriet Bunkern. Foto: André Girao Tauffer

4. Utställning. ”Supermarket 2019”

Sickla Front, Nacka

Den konstnärsdrivna, internationella konstmässan Supermarket har i år flyttat in i nybyggda Sickla Front (till och med i dag, söndag). Mindre omfattande och stökig än vanligt men med vitaliteten i behåll. Stark samtidskänsla finns i irländska Joy Gerrards målningar av protestmöten, senast anti-Brexitdemonstrationer i London (Ormston House). Missa heller inte Ulla Thøgersens knivskarpa broderier (Galleri Verkligheten), som ”Lönlöst” i korsstygn. Eller Nina Wedberg Thulins drömmoln (Studio 44) och kanadensiska SAW gallerys urfolksperspektiv. Och ovanpå Bunkern liveskulpterar Henrik Jonsson ”Goliat” – en egen version av Michelangelos ”David”. Läs DN:s recension här.

Birgitta Rubin

På väg mot kaos: ”Vägen till Brexit”, här med Donald Tusk och Angela Merkel. Foto: Francisco Seco/AP

5. Tv-serie. ”Vägen till Brexit”

SVT Play

Suverän brittisk dokumentär i tre delar där Europas högsta ledare och deras närmaste medarbetare berättar förbluffande öppet om Brexit och vad som ledde fram dit. Greklands-, flykting- och Brexitkrisen med David Camerons förödande folkomröstning. Det är nästan spöklikt att se hur nationella ledare, som lättviktaren Cameron, under ett enda möte kan förintas när de stöter emot EU:s hårda kärna. De behärskar inte spelet i Bryssel. Hierarkin är tydlig. Pengarna räknas, och med dem orden, som Angela Merkels. På tronen sitter EU-rådets ordförande Donald Tusk, lugn, genomskådande och hård som flinta.

Maria Schottenius

