DN:s kritiker väljer fem favoriter just nu

”Mid90s”. Foto: Toby Yelland

1. Film. ”Mid90s”

Om man hade gissat var på skalan som Jonah Hills regidebut skulle placera sig så är nog ”mittemellan Larry Clark och Richard Linklater” ingen given position. Men så blev det, och så kan ”Mid90s” bäst beskrivas; en film som med humor och humanism tar sig an ungdomar på glid i skejtandets subkultur i Los Angeles på 90-talet. Den rätt riktningslösa storyn har man sett förr, det popkulturella pepprandet av referenser är skamlöst nostalgiskt, men innanför allt slår ett varmt bultande hjärta. Och det genljuder starkare hos tittaren än vad några intellektuella analyser skulle göra.

Kristofer Ahlström

2. Bilderbok. Isol ”Hur ska det gå för Toribio?”

Alfabeta

Toribio är ett mycket älskat barn, men hans föräldrar är så oändligt trötta på att gå upp och trösta honom på nätterna, stå ut med hans raserianfall och ständigt byta hans blöjor. Om han bara kunde ändra sig! Och en dag hittar de lösningen när de läser om fru Meridien som kan lösa ALLA problem. Hurra!

Med uttrycksfulla, naiva bilder och sin typiska underfundiga humor hittar den argentinska bilderbokskonstnären Isol en absurd lösning, helt och hållet på barnets sida. Är det verkligen ett barn föräldrarna vill ha? Eller är det något mer… lättskött?

Lotta Olsson

Emobandet American Football. Foto: Atiba Jefferson

3. Skiva. American Football ”American Football (LP3)”

Big Scary Monsters

Popmusiken är märkligt dålig på att skildra åldrande. Det ungdomliga ligger i dess natur, men att den så ofta lämnar vuxenheten till subgenren som kallas ”adult contemporary” – Adele, Norah Jones, James Blunt – får ändå ses som ett misslyckande.

American Football råder bot på det. Emo-legendarerna slog igenom som tjugoåringar, men har nu blivit eftertänksamma medelålderspappor. Följaktligen ersätter de tonårens känslostormar med resignerade betraktelser om att må helt okej. ”The muscle memory it must take to stay close to me”, upprepar frontmannen Mike Kinsella. Ödmjukt vackert.

Noa Söderberg

Édouard Louis är aktuell med ”Vem dödade min far”. Foto: Anette Nantell och pressbild

4. Bok. Édouard Louis ”Vem dödade min far”

Wahlström & Widstrand

Under uppväxten är fadern ett hot för Édouard Louis, hotet mot familjefriden och någon som vaktade på att sonen inte skulle visa tendenser till det förbjudet feminina. Men när den vuxne Édouard, öppet homosexuell – för att inte tala om öppet intellektuell – ser tillbaka på sin barndom, får han syn på ett klassamhälle som dödar drömmar och det som är mjukt hos en man i arbetarklassen.

Édouard Louis gör något nästan otillåtet i den politiska diskussionen: han anklagar namngivna, enskilda politiker för att ha förstört livet för hans far och skapat en fattigdom som dödar. Klar och hård som en välslipad diamant gnistrar texten i både budskap och gestaltning.

Malin Ullgren

Brit Marling i ”The OA”. Foto: Nicola Goode/Netflix

5. Tv-serie. ”The OA”, säsong 2 (Netflix)

Mycket få tv-serier just nu är så underliga som ”The OA”:s andra säsong. Och då var den första underlig så att det räckte och blev över – en blind ung kvinna (Brit Marling, som också skapat serien) försvinner spårlöst, kommer tillbaka sju år senare med synen återställd, och samlar en udda grupp människor för att berätta vad hon varit med om. Den andra säsongen tar vid där den första så dramatiskt slutade, och utvecklar sig till en sorts reseskildring mellan olika dimensioner. Gamla och nya karaktärer rör sig parallellt genom de olika världarna, försöker lösa dess gåtor och ställa dess förövare till svars. Det är mystiskt, vackert, och ganska ofta helt obegripligt. Det är allt jag hoppades att den tredje säsongen av ”Twin Peaks” skulle vara.

Greta Thurfjell