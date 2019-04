DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 17

Melankoli från Paris: Juliette Binoche och Guillaume Canet i ”Mellan raderna”. Foto: Triart

1. Film. ”Mellan raderna”

Regi: Olivier Assayas

Den franska regissören Olivier Assayas vet man aldrig var man har. Man kan hamna var som helst i hans filmer. De kan handla om det radikala franska sjuttiotalet (”Efter revolutionen”) eller om sorgdrivna spökjägare som i Kristen Stewart-drivna ”Personal shopper” för att nämna några toppar. ”Mellan raderna” är ett resmål av det mysigare slaget, en relationskomedi som utspelar sig i kretsen kring en förläggare i Paris som känner sig vilsen i det nya digitala landskapet. Ironierna, referenserna och cynismerna viner genom luften men under ytan finns en fint melankolisk ton. Läs DN:s recension här.

Helena Lindblad

Hjärtslitande läsning: Ulrika Milles bok ”Ensamvargar”. Foto: Eva Tedesjö och Albert Bonniers förlag

2. Bok. Ulrika Milles – ”Ensamvargar”

Albert Bonniers förlag

”Betraktad som kärlekshistoria är berättelsen både gåtfull och magnifik, men den långa nedstigningen från parnassen till helvetet är inget för känsliga läsare”, skrev Fredrik Sjöberg i sin gästrecension av Ulrika Milles ”Ensamvargar”, en studie i legendariske kritikern Stig Ahlgrens och skådespelaren och författaren Birgit Tengroths liv och gärningar. Det påståendet behöver knappast upprepas – det är bitvis hjärtslitande läsning. Utöver den nedåtgående dramatiska kurvan kan dock ytterligare en aspekt understrykas: den kulturhistoriska. En av storheterna med Milles bok är hur den gjuter liv i den klaustrofobiska och patriarkalt betingade kulturvärlden under 1900-talets senare decennier. En sann ögonöppnare, om man så säger.

Johan Hilton

Komplext om terror: Embeddeds ”How it ends”.

3. Podcast. Embeddeds ”How it ends”

NPR

Det är inte bara i Sverige som återvändare efter terrorsekten IS fall diskuteras. Amerikanska reportagepodden Embeddeds nya serie, ”How it ends”, handlar om just detta. I centrum för det senaste avsnittet står en amerikansk man vars hustru tog med sig deras två barn till IS-territorium, och om hans sökande efter dem. Ett annat handlar om en kanadensisk man med psykiska problem som verkar ha både anslutit sig till och lämnat terrorsekten. Om inte annat, och om nu någon tvivlat, visar reportagen på sprängkraften och komplexiteten i återvändarfrågorna.

Harald Bergius

Underjordisk spellista: Lungbutter. Foto: Aaron Vansintjan

4. Musik. ”Latest from Constellation”

Constellation Records

Kanadensiska skivbolaget Constellation Records, hem för postrockmogulerna Godspeed You! Black Emperor, har i drygt tjugo år satt Montreals gör det själv-scen på kartan. Länge var de aktiva Spotifymotståndare, men till slut får även de bittraste av indierävar ge sig. Viktigast i deras närvaro på strömningsplattformen är spellistan med nya släpp. Här finns allt från Lungbutters neddrogade riot grrrl-sludge till Jerusalem In My Hearts kombination av arabisk folkmusik och ambient. Kort sagt: sådant som alltför sällan får plats i strålkastarljuset.

Noa Söderberg

Briljant nutida prosa: Rachel Cusk och hennes roman ”Kudos”. Foto: TT och Albert Bonniers förlag

5. Roman. Rachel Cusk – ”Kudos”

Översättning Rebecca Alsberg. Albert Bonniers förlag

Det börjar med en författare på ett flygplan. Mannen i sätet bredvid är ovanligt lång och ovanligt sömnig. Så för att inte somna, välta ut benen i mittgången och få skäll av flygvärdinnan, börjar han konversera författaren. Hon heter Faye och är Rachel Cusks skal när hon rör sig i det moderna samhället och möter människor som kunde vara du. ”Kudos” är den avslutande delen i en trilogi som inleddes med ”Konturer” och ”Transit”. Rachel Cusk rör sig i alla dimensioner och visar att den värld som ter sig alltmer förvirrande fortfarande går att nedteckna och tolka. Mer briljant blir nutida prosa mycket sällan. Läs mer här.

Jonas Thente

Läs om förra veckans fem favoriter