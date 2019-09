DN:s kritiker väljer fem favoriter just nu

Historiskt samarbete: ”Häxjakten” lyser upp Elverket. Foto: Sören Vilks

1. Teater

”Häxjakten” av Arthur Miller

Elverket, Dramaten/Kulturhuset Stadsteatern

Det är historiskt på minst två plan när Alexander Mørk-Eidem tar sig an ”Häxjakten” på Elverket. Dels är föreställningen det första samarbetet någonsin mellan de gamla rivalerna Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern, dels förhåller sig scenbild, kostym och läsart trogna till pjäsens historiska miljö. Det senare visar ett smart drag, associationerna till samtiden tränger sig på ändå när ryktena skapas, får fötter och katastrofala konsekvenser för den lilla puritanska bosättningen i 1600-talets USA. Håll ögonen på Isabelle Kyed i rollen som pigan Mary. Det rollarbete hon gör kan också omvända en teaterskeptiker till den rätta tron. Läs DN:s recension här.

Johan Hilton

Skickligt berättande: BBC-podden ”Detours”. Foto: BBC

2. Podcast

”Detours” av Asif Kapadia

BBC

Att Asif Kapadia är en skicklig historieberättare är ingen nyhet, han är en av vår tids stora dokumentärfilmare med filmer som ”Diego Maradona”, ”Senna” och ”Amy”, som han vann en Oscar för. Därför är det en njutning att följa hans podcast ”Detours” för BBC, där han skildrar människor vars öden tog en märklig vändning ut i okänd terräng. Serien, bestående av fem avsnitt, inleds starkt med ”Doctor Fake News”, om en pank läkarstudent som börjar jobba på en trollfabrik i Makedonien. Det är en spännande lektion i propaganda: ”De enklaste att manipulera är passionerade människor som tror på något – oavsett om de är Trumpsupportrar eller feminister.”

Kristofer Ahlström

Omtumlande läsning: David Wallace-Wells. Foto: Emil Wesolowski

3. Fackbok

”Den obeboeliga planeten” av David Wallace-Wells

Albert Bonniers förlag

”Det är värre, mycket värre än ni tror.” Den amerikanske journalisten David Wallace-Wells – som i veckan besöker Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg – skakade om många människor med sin artikel ”The uninhabitable earth” i tidskriften New York Magazine sommaren 2017. Nu finns boken som han skrev med samma titel också på svenska. Och den blir inte mindre omtumlande ju flera av de forskningsbaserade förutsägelserna om hungersnöd, flyktingkatastrofer och ekonomisk kollaps som är på väg att bli vår nya verklighet. ”Den obeboeliga planeten” är en starkt upplysande bok om en mörk framtid som redan är här – och en manual för hur vi måste börja tänka för att komma vidare.

Björn Wiman

Total musiklycka: Aretha Franklin i filmen ”Amazing grace”. Foto: DPA/Alamy

4. Film

”Amazing grace”

Regi: Sydney Pollack

Under två kvällar vintern 1972 intog Aretha Franklin och en gospelkör en baptistkyrka i en fattig stadsdel i Los Angeles. Resultatet blev det storsäljande albumet ”Amazing grace”, men den film som samtidigt spelades in blev aldrig visningsklar. Först nu kan vi se den. Och vilken film! Aretha Franklin skrider andaktsfullt in i salen. Sedan börjar hon sjunga, med ögonen slutna som halvmånar och svettpärlorna som gnistrar i lysrörsljuset. Med jämna mellanrum tittar hon upp och ser nästan förvirrad ut, som att hon varit så långt inne i sången att hon glömt oss alla. 1 timme och 29 minuter total musiklycka.

Åsa Beckman

Trippelaktuell: Henrik Ibsen. Foto: Alamy

5. Romaner

”Nora” av Merete Pryds Helle , ”Henrik” av Vigdis Hjorth och ”Hilde” av Klas Östergren

Natur & Kultur

I tre nya romaner får några av världsdramatikens stora berömdheter nytt liv: Nora från ett ”Dockhem”, Hedda Gabler från pjäsen med samma namn och Hilde från ”Frun från havet” och ”Byggmästare Solness”. Tre skandinaviska författare har fått i uppdrag att dikta vidare på Henrik Ibsens dramer. Det är en mycket bra idé och blir dessutom njutbar läsning i tre helt olika romaner, som alla gestaltar de Ibsenska temana: friheten, valen och det falskspel som samhälle och samvaro kräver.

Malin Ullgren

