Leïla Slimanis ”Sex och lögner” – när ett samhälle har fått sex på hjärnan. Foto: Catherine Hélie

1. BOK. Leïla Slimani: ”Sex och lögner”

Översättning: Lotta Riad, Natur & Kultur

”Att växa upp till vuxen kvinna är en resa kantad av förödmjukelser” skriver Leïla Slimani i sin bok där hon intervjuar kvinnor, men även några män, om sexualitet och förljugenhet i Marocko. Landet är fullständigt besatt av sex – och av mödomshinnor. Enligt familjebalken förväntas kvinnor lämna ett ”oskuldsintyg” innan de gifter sig. Samtidigt frodas dubbelmoralen. Sex pågår överallt i bilar och båtar och i skogsdungar. Det finns till och med lastbilar där man kan åka runt och kopulera. Även om det finns regler bryter man mot dem konstant. Boken ger en upplysande men nedslående skildring av ett samhälle som fått sex på hjärnan. Läs bokrecensionen här.

Maria Schottenius

”Hemma hos arkitekten” – snyggt och hållbart. Foto: Ann Victorin/SVT

2. TV-SERIE. ”Hemma hos arkitekten”

SVT Play

Arkitekturupproret lär vara en av Sveriges största Facebookgrupper, som lockar följare med påståenden om att ”all nybyggnation i Sverige är fyrkantig, likriktad, ful, konstig eller tråkig.” Att detta är en grov förenkling visar den högintressanta tv-serien ”Hemma hos arkitekten”. I halvtimmeslånga program (sex månader på SVT Play) besöker Ann Victorin några av Sveriges skickligaste arkitekter: kändisar som Gert Wingårdh och Thomas Sandell men även mindre kända profiler som Martina Eriksson och Inger Thede. Jag njuter av alla snygga, smarta, omsorgsfulla och hållbara lösningar i allt annat än fula fyrkanter. Se, lyssna och inspireras!

Birgitta Rubin

”Leave no trace” med Thomasin McKenzie – starkt far–dotter-drama. Foto: Scott Green

3. FILM. ”Leave no trace”

Regi: Debra Granik

Tolvåriga Tom är på flykt undan den civilisation hennes far, krigsveteranen och överlevnadskonstnären Will, inte längre står ut med. De två campar på heltid i en nationalpark utanför Portland, djupt inne i den smaragdgröna semiregnskogen. Men idyllen får ett abrupt slut när den lilla familjen upptäcks av en joggare. Debra Granik, som fick ett sensationellt genombrott med ”Winter’s bone” för några år sedan – och som gjorde Jennifer Lawrence till megastjärna – är tillbaka med ett rörande starkt far-dotter-drama som har bäring på många av tidens debattämnen om överkonsumtion, klimatkris och psykisk ohälsa. En vacker, klok och varm film om att försöka gå sin egen väg i världen. Läs filmrecensionen här.

Helena Lindblad

Mana – minnesvärda historier.

4. TIDSKRIFT. Mana

Nr 2-3, 2018

Nya numret av antirasistiska tidskriften Mana har temat minneskultur och handlar om vilka berättelser som bevaras i offentligheten. Robert Nilsson Mohammadi skriver om ”I am Queen Mary”, den första danska statyn av en svart kvinna. I en annan artikel berättar Paula Bustos Castro om den afro-amerikanska filmskaparen Oscar Micheaux som 1919 gjorde ”Within our gates”, ett slags replik på DW Griffiths ökända Ku klux klan-hyllning ”Nationens födelse” från 1915 (senast refererad i Spike Lees ”Blackkklansman”). Det är en bara en av flera historier i numret som är värda att minnas och återberättas. ”Within our gates” finns på Netflix under rubriken ”Pioneers of African-American cinema”.

Jacob Lundström

”I fiskarnas tecken” av Melissa Broder – sorgligt och samtida. Foto: IBL

5. BOK. Melissa Broder: ”I fiskarnas tecken”

Översättning: Helena Hansson, Modernista

Det är något med kärlekssorg i fiktionen som kan verka så härligt. Att vanka runt i en strandvilla av glas och handla tröstande ametister i new age-butiker i Venice Beach måste ändå, likt Françoise Sagan en gång anade, vara behagligare än att bara tjuta i en Stockholmslägenhet. Melissa Broders debutroman ”I fiskarnas tecken” handlar om 38-åriga Lucy som försöker komma till rätta med sitt brustna hjärta, sin livsaptit och sin skräck för intigheten. Broder skruvar till sin samtidsroman genom att låta huvudpersonen inleda en relation med en mytisk figur. Sorgligt, roligt och samtida om sex och samlevnad i Kalifornien. Läs bokrecensionen här.

Malin Ullgren

