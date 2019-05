DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 18

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Jennifer Clements ”Gun love”. Foto: Albert Bonniers förlag

1. Roman. Jennifer Clement – ”Gun love”

Albert Bonniers förlag, 250 sidor

Den unga rikemansdottern Margot har flytt från sitt gamla liv och bor med sin egen tonårsdotter, Pearl, i en bil på en husvagnsparkering i Florida. De lever på torrvaror och stulna cigaretter och tillbringar sin tid nere vid floden, full av alligatorer och gevärskulor. När Margot träffar Eli undrar Pearl: ”Hon kunde ju alla sångerna så varför lät hon sig bli hoptussad och tilltufsad av honom?” ”Gun love” är en poetisk, romantisk, otäck roman om USA:s förhållande till vapen men än mer om kärlek vid första ögonkastet, klibbiga dagar i kyrkan och känslan av att vara helt ensam i hela världen. Läs författarens egen text om hennes förra bok, från 2015, här.

Greta Thurfjell

Peter Doherty. Foto: Tracey Welch/REX

2. Skiva. Peter Doherty and the Puta Madres – ”Peter Doherty and the Puta Madres”

Strap Originals/Border

Än en gång har Peter Doherty ställt in ett framträdande, denna gång för BBC, men anledningen var ny: en infektion i handen, efter att ha räddat en igelkott från sin hund. Ändå illustrerar det på ett underbart sätt hans förmåga att göra tillvaron oberäknelig, som märks även när han skriver ordentliga låtar och framför dem i god (nåja) ordning med ännu ett nytt band, nu med fiol. Sättet att sjunga ger ändå intryck av att han just kom på det här, och det måste ut innan han glömmer, i en snubblande, lätt introvert stream of consciousness som får hans snirkliga låtar att dansa på lättare fötter än som borde vara möjligt. Läs DN:s recension av Pete Dohertys senaste Sverigebesök här. Nils Hansson

”Brum – skogens djur i ord och bild”. Foto: Hippo bokförlag

3. Bok. Anna Bengtsson och Åsa Lind – ”Brum - skogens djur i ord och bild”

Hippo bokförlag, från 3 år

Vårens vackraste naturbilderbok kvillrar av liv. Haren hoppar, grodorna kväker, bävrarna gnager och älgen glider fram, ”hyschligt tyst på långa ben”. Boken rör sig från vår till höst, med vårens alla kvittriga fåglar på första uppslaget och en sömnig brummelbjörn på det sista, höstliga.

Det är två av våra kunnigaste som gjort boken, och illustratören Anna Bengtsson använder alla möjligheter att förmedla kunskap om fåglars läten, bävrars byggen och grävlingars hålor. Åsa Lind å sin sida skriver kongenial barnbokspoesi med åtskilliga rim och inrim, assonanser och allitterationer. Faktabok eller skönlitteratur? Nej, bådadera. Lotta Olsson

Stockholms stadsmuseum. Foto: Mattias Ek

4. Konst. Stockholms stadsmuseum

Renovering och ny basutställning

Drygt fyra år tog det – men det var det värt. Stockholmarna har fått tillbaka sitt stadsmuseum, nyputsat och frilagt från fula tillägg. Dessutom med en totalt ombyggd basutställning, med nya perspektiv och berättelser, där tidigare osynliggjorda samhällsgrupper och tabubelagda ämnen inkluderats. Det som gör mig gladast är den varsamma renoveringen, som lyfter fram Nicodemus Tessins ståtliga 1600-talsbyggnad och släpper in ljuset igen. Särskilt i den vackra trapphallen och gallerigångarna. Roligt också med mer konst, foto och andra historiska artefakter. Utställningsytan är nära nog dubblerad, med ett pärlband av 31 fullspäckade salar. Birgitta Rubin

Patricia Arquette och Joey King i ”The act”. Foto: Brownie Harris

5. Tv-serie. ”The act”

HBO Nordic

Efter den jagsvaga, trashiga och kärlekskranka fångvårdaren i ”Escape at Dannemora” gör Patricia Arquette ännu en fenomenal rolltolkning i en verklighetsbaserad serie. I detta bisarra symbiosdrama briljerar Arquette som Dee Dee Blanchard, en mamma som lider av Münchhausen by proxy och därmed använder sin dotter som ett slags sjukdomsbärare (eminent spelad av Joey King). ”The act” är en genuint klaustrofobisk, obehaglig och fängslande serie som också handlar om skådespeleri på flera olika nivåer. Den tragiska historien om Dee Dee och Gypsy Blanchard skildras också i HBO-dokumentären ”Mommy dead and dearest”. Nicholas Wennö

