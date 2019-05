DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 19

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Njutbara essäer: ”Game of thrones”-texter. Foto: HBO Nordic

1. Essä. Los Angeles Review of Books ”Game of thrones”-texter

lareviewofbooks.org

Av alla miljarder texter om ”Game of thrones” som publicerats på internet de senaste veckorna är mina favoriter, något oväntat, de som publiceras i Los Angeles Review of Books. De tre skribenterna Aaron Bady, Sarah Mesle och Phillip Maciak skriver parallellt långa, detaljerade, framåt- och bakåtblickande essäer om olika aspekter av avsnitten. När serien nu går mot sitt slut är det kanske detta jag kommer att sakna allra mest – inte serien i sig, utan alla som var mycket smartare än serieskaparna, som bidrog till att göra ”Game of thrones” till något mer än tits and dragons. (För den raka, men jämförbart njutbara, motsatsen, läs Rachel Handlers avsnittsrecaps på Vulture.)

Greta Thurfjell

Rakt på om trumslag: Klaus Dinger. Foto: SVT

2. Tv-dokumentär. ”The heart is a drum”

Regi: Jacob Frössén. SVT Play

Man kan fråga sig hur mycket som egentligen finns att säga om världens rakaste trumbeat, det som kallats ”motorik” eller ”oändlig raksträcka”. Men det är innan man har sett Jacob Frösséns märkligt mångdimensionella film om den tyske trummisen Klaus Dinger, om den banbrytande musik han gjorde med 70-talsbanden Neu! och La Düsseldorf samt vad den gett fans som Iggy Pop, Bobby Gillespie, Stephen Morris och Gudrun Gut. En unik telefonintervju från 90-talet avslöjar dessutom hur Klaus Dingers aldrig slocknade kärlek till en svensk ex-flickvän utgör den röda tråden genom hela hans säregna och självförbrännande artistskap.

Nils Hansson

Lysande familjedrama: Gustav Lindh och Trine Dyrholm i ”Hjärter dam”. Foto: Rolf Konow

3. Film. ”Hjärter dam”

Regi: May el-Toukhy

Hon är en engagerad advokat, tvåbarnsmamma, fru till en framgångsrik man och bosatt i ett arkitektritat drömhus fyllt av modern design, charmiga loppisfynd och ärvda klenoder (det är känslan man får i alla fall). Men hon är också helt gränslös och följer blint sina begär när makens tonårsson från en tidigare relation flyttar... Danska, prisade ”Hjärter dam” är bland det mest utmanande, provocerande och intressanta man kan se på bio just nu. En film som tar bonusfamiljsproblematiken till helt nya, förbjudna nivåer. Och stjärnan Trine Dyrholm är förstås lysande i huvudrollen. Läs DN:s recension här.

Helena Lindblad

Insiktsfullt om hatbrott: Annika Hamruds ”Fundamentalisterna”. Foto: David Lagerlöf

4. Bok. Annika Hamrud, ”Fundamentalisterna”

Natur & Kultur

För ett par år sedan stormade det rejält kring Ugandas behandling av hbtq-personer, ett lagförslag förespråkade dödsstraff. Något det däremot rapporterades mindre om var kopplingarna mellan den uppiskade stämningen i landet och amerikanska evangelikala grupper. I sin omskakande reportagebok ”Fundamentalisterna” benar Annika Hamrud ut hur kopplingarna ser ut och följer dem hela vägen till Frikyrkosverige. Det är på alla sätt upplysande läsning – men det är Hamruds inkännande möten med traumatiserade hatbrottsoffer som Fred och Najjuma som främst dröjer sig kvar i minnet efteråt. Läs DN:s recension här.

Johan Hilton

Roxy Farhat i ”Housekeeping” Foto: Index Foundation

5. Utställning. Roxy Farhat, ”Wuh-pshhh!”

Index Foundation, Stockholm.

Konstnären och musikvideoregissören Roxy Farhat är utbildad på både Konstfack i Stockholm och UCLA i Los Angeles. Nu är hon aktuell med sin första stora soloutställning, skickligt genomförd i Index kontorsmiljö. Här visas ett tiotal verk på någon minut, upp till närmare tio minuter, grupperade på podier runt om i lokalen. Farhat har en klar feministisk agenda, torpederar patriarkala makstrukturer och driver friskt med populärkulturella klichéer med hjälp av reklambilder från nätet. Smart, svängigt och ofta väldigt skojigt. Särskilt det satiriska mästerstycket ”Minimal kompetens”. Läs DN:s recension här.

Birgitta Rubin

