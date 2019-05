DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 20

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Nervig tysk pärla: Filmen ”Victoria” med Laia Costa. Foto: SVT

1. Film. ”Victoria”

SVT Play

En nyinflyttad spanjorska (Laia Costa) är ute på vift i Berlins klubbvärld och stöter ihop med en grupp tyska dödspolare – och är plötsligt indragen i bankrån. Allt filmat i en 2 timmar och 20 minuter lång tagning i gryningen. Sebastian Schippers nerviga och autentiska spänningsthriller vann tyska filmpriset när den hade premiär för fyra år sedan, men fick inte riktigt den biopublik den förtjänade i Sverige. Nu finns chansen att se – eller se om – denna tyska filmpärla på SVT Play (visas fram till den 9 juni). Även om tagningarna planerades minutiöst var dialogen mer eller mindre improviserad. Allt satt på tredje försöket.

Nicholas Wennö

Roliga mänskliga fåglar: Tuca & Bertie. Foto: Netflix

2. Tv-serie. ”Tuca & Bertie”

Netflix

Det tråkigaste med Netflix nya tecknade komediserie ”Tuca & Bertie” är att den tar slut så fort. Tiffany Haddish och Ali Wong gör rösterna till två påfallande mänskliga fåglar och bästa vänner i trettioårsåldern, som nyligen flyttat isär eftersom den neurotiska, ordningssamma Bertie flyttat ihop med sin kille. Tuca, den klart rivigare av de två fåglarna, har dock bara rört sig till lägenheten direkt ovanför. Det är en serie om vänskap, kärlek, könssjukdomar, arbetsplatstrakasserier och avancerade bakverk, från skaparna av ”BoJack Horseman” och med en uppsjö av underbara gästskådespelare.

Greta Thurfjell

Magi för konstälskare: 58:e konstbiennalen i Venedig. Foto: Andrea Avezzu

3. Utställning. 58:e konstbiennalen i Venedig

Giardini, Arsenale och andra platser

Världens äldsta, största och mest prestigefyllda konstbiennal är ett måste för alla konstälskare. Lagunstaden Venedig är dessutom en magisk plats – men som prövas allt hårdare av växande turistströmmar, sopberg, erosion och översvämningar. Just miljöförstöring och klimathot är ett starkt tema på årets biennal, där den ovanligt luftiga och fint hängda huvudutställningen har den tvetydiga titeln ”May you live in interesting times”. Guldlejonet gick till Litauens paviljong; en performanceopera om klimatförändringar och turism. Och missa inte den nordiska paviljongen, där tre konstnärer samlas kring ett ekotema och svenska Ingela Ihrman vackert gestaltar sin passion för sjögräs. Läs DN:s recension här.

Birgitta Rubin

Ny blick på Joseph Conrad: ”Gryningsvakten”. Illustration: Daidalos

4. Bok. Maya Jasanoff: ”Gryningsvakten”

Daidalos

Bättre än så här blir det inte i vår, en perfekt bok att läsa vid havet i sommar. Historikern Maya Jasanoff har gjort en uppdaterad läsning av ”Joseph Conrad i en global värld”. Vidgar blicken från de alltför närsynta litterära läsningarna – och ställer den store polacken som blev brittisk medborgare mitt i världens geografiska stormar, teknologiska revolutioner och politiska omvälvningar. Man får genast lust att läsa om allt från ”Mörkrets hjärta” till ”Anarkisten”. Minnas hur uppslukande och romantisk ungdomens läsning kunde vara. En snyggt formgiven bok dessutom.

Jan Eklund

Festival med spänst: Point music festival. Foto: Hrafn Asgeirsson

5. Musik. Point music festival 23-26 maj

Göteborgs konserthus

I Stockholm ljuder Östersjöfestivalen i augusti och Göteborg kontrar nu med Point music festival fyra dagar i maj. Den nya festivalen har profilerat sig dels genom kvinnliga tonsättare och uruppföranden, dels på möten där musik möter andra konstformer som dans, performance och film. Några av höjdpunkterna är fredagens isländska manifestation med dansverk av Anna Thorvaldsdottir och Edda-drama av Karin Rehnqvist. Plus Pierrot Lunaire med talsång av färgstarka violinisten Patricia Kopatchinskaja på lördag. Programmet ser spänstigt och inbjudande ut. Så för utsocknes är det bara att hoppas att tågen går.

Maria Schottenius

