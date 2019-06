DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 23

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Bild 1 av 2 Emma Thompson i ”Years and years” Foto: BBC Bild 2 av 2 Ur tv-serien ”Years and years” Foto: HBO Nordic Bildspel

Två böcker, två tv-serier och en dokumentär. Nicholas Wennö, Jan Eklund, Malin Ullgren, Åsa Beckman och Johan Hilton från DN:s kulturredaktion har plockat ut fem aktuella verk som är värda din tid.

Tv-serie. ”Years and years”

HBO Nordic

Politiskt kaos, skenande teknikutveckling och ekonomi i fritt fall. Russell T Davies (”A very english scandal”, ”Queer as folk”) framtidsvision för Storbritannien under de kommande 15 åren är ingen promenad i parken. Ändå bör alla se denna smarta, rafflande, humoristiska och humanistiska BBC-serie som kretsar kring tre generationer Lyons. En Manchesterfamilj som bland annat får genomleva Trumps andra mandatperiod, robotar som erbjuder sexuella tjänster, ett Kina på frammarsch, medvetanden som kan laddas upp i ”Molnet”. Och så efterspelet till Brexit som domineras av den manipulativa högerpopulistiska politikern Vivienne Rook, eminent spelad av Emma Thompson.

Nicholas Wennö

Bok. Katarina Frostenson ”K”

Polaris

Det finns mycket som är magstarkt med Katarina Frostensons bok om krisen i Svenska Akademien. Hon bedyrar sin våldtäktsdömde mans oskuld och går till rasande attack mot kvinnorna som anklagade honom. Vilket systerskap! Och helt fräckt skriver hon in sig i den stora traditionen av svenska exilkonstnärer: August Strindberg och Ingmar Bergman. Hybris! Men om man kan bortse från de moraliska vurporna är ”K” en iskall och bitande Parisskildring som lär leva kvar. Om ”K” som i kaos, kris, katastrof. Men också konst, kultur och kärlek. Bara det bästa är gott nog när man befinner sig på botten. Frostensons skildring av hoten, sveken och utsattheten är strongt genomförd. Skriva, det kan hon.

Jan Eklund

Phoebe Waller-Bridge i ”Fleabag”.

Tv-serie. ”Fleabag”

Amazon prime

Efter att ha sett båda säsongerna funderar jag på om jag vill gifta mig med henne, eller om jag ännu hellre vill ha henne som mitt lilla barn. I alla händelser vill jag ha mer av briljanta Phoebe Waller-Bridge i titelrollen i ”Fleabag”, serien hon dessutom skapat och skrivit. Hon spelar en ung kvinna i London, som lever i det sprakande spänningsfältet mellan stor sorg och livshunger. Hungern stillar hon framför allt genom män, många män. I första avsnittet introduceras direkt seriens mysigaste drag: vi tittare är Fleabags förtrogna. Hon blinkar till oss och kommenterar – gärna mitt under pågående samlag. Smart, rörande, roligt och med en så stark känsla av att livet verkligen händer nu.

Malin Ullgren

Tv. ”Sylvia Plath - inuti glaskupan”

SVT Play

”Det var en besynnerlig, kvav sommar, den sommaren de skickade makarna Rosenberg till elektriska stolen, och jag visste inte vad jag gjorde i New York.” Med de vankelmodiga orden startar Sylvia Plath ”Glaskupan”. Den amerikanska poeten skrev bara en roman – men vilken roman! Lika omtumlande när man än läser den i livet. I ett nytt ”K-special” skildras det 50-tal där berättelsen utspelar sig, genom intervjuer med Plaths dotter, vänner, skolkamrater och ett rikt bildmaterial. Under krigsåren hade kvinnorna behövts ute i samhället, nu hade de trängts tillbaka in i hemmen. Ett hemskt decennium för kvinnor med drömmar och ambitioner.

Åsa Beckman

Bok. Ramin Setoodeh ”Ladies who punch”

Thomas Dunne Books

Bakom-kulisserna-reportage är i allmänhet en ganska ful genre, åtminstone när de handlar om showbiz. Småsaker blåses upp till peripetier, vardaglig arbetsplatsfriktion antar ödesdigra övertoner. Med det sagt: Variety-redaktören Ramin Setoodehs skvallriga skildring av maktstriderna mellan programledarna i det amerikanska pratprogrammet ”The View” är en svårt underhållande bok om en krisande tv-bransch. Gigantiska egon i kombination med dalande tittarsiffror och hetsen från sociala medier förvandlar ett snällt förmiddagsprogram till rena gladiatorspelet. Tillika en guldgruva för nästa säsong av dramaserien ”Feud”.

Johan Hilton