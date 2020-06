DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 25

Underbar pionjär: Hilma af Klint, ”Svanen, nr 9”, 1915. Foto: Albin Dahlström

1. Utställning

”Hilma af Klint. Konstnär, forskare, medium”

Moderna museet Malmö

Hilma af Klint har det senaste decenniet blivit ett världsnamn, efter upptäckten att denna okända svenska kvinna målade abstrakt flera år före hjälteförklarade män som Kandinsky, Mondrian, Malevitj. Nu har Moderna museet öppnat en ny, stor af Klint-utställning, denna gång i Malmö. Fokus ligger på hennes öppna, modiga och systematiska arbetssätt i dubbelrollen som konstnär och medium. Här synliggörs hur banbrytande hon var på flera sätt – abstrakt pionjär men även först med att konsekvent arbeta med serier och koncept. Det är en underbar upplevelse att omslutas av hennes färgstarka, formsäkra och förbluffande radikala bilduniversum.

Birgitta Rubin

Bjussigt samtalsklimat: Ginna Lindberg och Sara Stenholm Pihl leder ”USA-podden”. Foto: Mattias Ahlm

2. Podd

”USA-podden”

SR Play

Varje onsdag eftermiddag stoppar jag lurarna i öronen och lyssnar på ett nytt avsnitt av ”USA-podden” där Sara Stenholm Pihl och Ginna Lindberg pratar amerikansk politik och vardag med sina gäster. Under de senaste turbulenta veckorna efter George Floyds död hade jag lätt kunnat tänka mig en daglig dos. För samtalen är kunniga och bildande, alltid med spänstiga frågor och vinklar. Och så gillar jag att de medverkande alltid är så bjussiga mot varanda. I vår tids stingsliga samtalsklimat är det sannerligen inte varje dag man hör folk säga sånt som ”precis som Kajsa var inne på” eller ”som Fernando mycket riktigt sa”. Klart uppiggande.

Åsa Beckman

Obekväm humor: Ramy Youssef och Mahershala Ali i ”Ramy 2”. Foto: Craig Blankenhorn

3. Tv-serie

”Ramy 2”

C More

”En helgonlik syndares superba återkomst”, skrev Rolling Stone om den nya omgången av Ramy Youssefs självbiografiskt färgade dramakomedi. Första säsongen av den originella serien gav ståupp-komikern från New Jersey en Golden Globe. Nu fortsätter den självupptagna, sexfixerade och förvirrade Ramy sin jakt på tro, hopp och kärlek. Och framför allt är det en uppvisning i konsten att utvinna obekväm humor ur en ung urban muslim med egyptiska föräldrar som slits mellan två olika världar i ett multikulturellt New Jersey. I nya säsongen får han vägledning av Mahershala Ali som spelar en karismatisk och vis sufisk imam.

Nicholas Wennö

Meditativt album: Bob Dylans nya. Foto: Netflix

4. Album

Bob Dylan, ”Rough and rowdy ways”

Columbia/Sony

”I sleep with life and death in the same bed” sjunger Bob Dylan i inledande ”I contain multitudes”. Nästan meditativt ringlar sig sedan de referensfyllda texterna fram – om livet och döden, kärleken och konsten, religion och krig. Det är en oväntat inspirerad mästare vi möter på det nya albumet som släpptes på midsommarafton. ”Rough and rowdy ways” har av en del tolkats som ett mäktigt avsked. Förhoppningsvis har de fel. ”Döden kanske syns på vägen där borta, men Bob Dylan kommer fortsätta till slutet”, skrev DN:s kritiker Mattias Dahlström och gav, precis som en nästan enig kritikerkår världen över, högsta betyg.

Mats Odéen

Klara svar om pandemin: Ivan Krastev är aktuell med ”Är morgondagen redan här?” Foto: Mark Earthy

5. Bok

Ivan Krastev, ”Är morgondagen redan här?”

Daidalos

Den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev har på senare år etablerats som en av samtidens klarast lysande intellektuella stjärnor. Man förstår varför när man läser denna hyperaktuella essä. På knappt 80 sidor lyckas Krastev formulera, och i förvånansvärt hög grad också ge svar på, de flesta av de frågor man ställer sig kring coronakrisens politiska, kulturella och psykologiska följdverkningar. Och det verkligt imponerande är att han inte förenklar, utan tvärtom låter essän mynna ut i ett antal paradoxer. Han skriver så elegant att också det komplexa blir klart som korvspad.

Per Svensson

