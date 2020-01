DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 4

Vältajmad granskning: Prins Harry och Meghan Markle. Foto: James Veysey

1. Dokumentär

”Harry och Meghan: ett kungahus i kris?”

SVT Play

Brittiska journalister är så vältaliga att allt kan bli angeläget. Även storyn om ett prinspar på rymmen, ”the Sussexes” (Harry & co) som ligger i fejd med ”the Cambridges” (William & co). Journalisten Chris Ship tajmar i sin granskning perfekt Instagrambeskedet om att det kungliga paret hade fått nog. Rader av initierade hovreportrar uttalar sig, även den slemme chefredaktören på The Sun, som inte ångrar någonting av vad tidningen skrivit. En av de äldre hovreportrarna är ”mer orolig” för prins Harry än för Meghan. En sylvass elakhet mot hertiginnan av Sussex. Shakespeare – du är med oss alla dagar.

Maria Schottenius

Om flört och kärlek: Alma Mahler. Foto: Fine Art Images

2. Essä

Cathleen Schine, ”It had to be her”

New York Review of Books/nybooks.com

Om den österrikiska societetsdamen och kompositören Alma Mahler (1879-1964) skriver författaren Cathleen Schine i New York Review of Books. Under sina 85 år hann hon vara gift med kompositören Gustav Mahler, Bauhausgrundaren Walter Gropius och författaren Franz Werfel, och dessutom bedra samtliga med ytterligare en rad framstående män (och komponera musik, skriva memoarer, och sudda ut mindre attraktiva drag hos sig själv i sina makars eftermälen). Schine berättar historien om en kvinna så flörtig att hennes mamma tvingades kalla på en läkare när hon – i sorg över en avslutad affär med Gustav Klimt – tillfälligt slutade flörta.

Greta Thurfjell

Underbara landskap: Vy från Bonniers konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger

3. Utställning

”Träden står ljust gröna”

Bonniers konsthall, Stockholm

Bonniers konsthalls satsning på landskapsmåleri är högst angelägen, mitt i klimatkris, miljöförstöring och hårdexploatering av naturresurser. Urvalet startar i industrialismens barndom med lyriska landskapsskildringar av en till synes orörd natur, och landar i nutidens trängda naturmiljöer där katastrofen lurar i vassen. Målningarna klättrar på väggarna, roligt och rytmiskt hängda, men helt utan kronologi. Oavsett vad man tycker om det så finns här en rad underbara naturskildringar. Signerade av mästerliga målare som C F Hill och Julia Beck, tillsammans med uppmärksammade namn av i dag, som Sara-Vide Ericson och Anders Sunna. Läs mer här.

Birgitta Rubin

Häftigt och rikt om Troja: ”Helen of Troy”, målning av Sir Edward John Poynter, 1881. Foto: TT

4. Utställning

”Troy – myth and reality”

British Museum, pågår till 8 mars

Om ni har vägarna förbi London i vinter ska ni för alla urnor i Grekland inte missa den stora utställningen om antikens Troja. Den fick högsta betyg i så olika organ som BBC, The Telegraph och Time Out. Det var smockfullt när jag var där en tisdagsförmiddag, och det är svårt att tänka sig en rikare, klarare och häftigare presentation av myterna som präglat den västerländska kulturhistorien i tusentals år – från Helena till Hollywood. Det börjar med en klassisk amfora från Aten och slutar med konstnären Spencer Finchs magiska ljusinstallation ”The shield of Achilles”. Hämnden och våldet viner i montrarna. Smärtan och sorgen i dagens Syrien känns helt nära.

Jan Eklund

Salt och fräsch klassiker: Saoirse Ronan som Jo March i ”Unga kvinnor”. Foto: Wilson Webb

5. Film

”Unga kvinnor”

Varför man ska se ännu en filmversion av Louisa May Alcotts flickboksklassiker ”Unga kvinnor”? För att Greta Gerwig samlat ihop en underbar skara kvinnliga skådespelare med Saoirse Ronan i spetsen som dramats rebelliska nyckelperson Jo March. För att de alla tillsammans skapat en fräsch, aktuell, ljuvligt romantisk och samtidigt salt version av den välkända historien om systerskap och evig längtan efter frihet och självständighet. Och för att den sexfaldigt Oscarsnominerade filmen är kostymdrama när det är som bäst, filmkonst som är vacker som ett exklusivt antikt smycke. Läs DN:s recension här.

Helena Lindblad

