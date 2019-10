DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 41

Se dubbelt på udden: Del av installationen ”The leak” av Meta Isæus-Berlin. Foto: Lars Engelhardt

1. Utställning

”Nattlogik”, Meta Isæus-Berlin

Waldemarsudde, Stockholm

Nu är Meta Isæus-Berlin tillbaka på allvar med sin suveräna installationskonst, i såväl en stor utställning som en tillbakablickande bok (”Tidskapslar”, Bonnier fakta). Under pausen från de tekniskt utmanande installationerna har hon i stället utvecklat ett färgstarkt, flödande måleri – och på Waldemarsudde förenar hon nu sina två uttryck i speglingar och dubbleringar. Det är fantastiskt att se hur hon vänder och vrider på perspektiven, och hur förskjutningarna och förändringarna av material lägger till fler tolkningslager. Denna sällsynt suggestiva utställning hoppas jag att många ger sig tid att se – här finns åtskilligt med näring för själen. Läs mer här.

Birgitta Rubin

Fridfullt mästarmöte: Lamine Cissokho & Manish Pingle. Foto: Carole Cissokho LaPierre

2. Skiva

Lamine Cissokho & Manish Pingle, ”New continents”

(Sing a Song Fighter/Border)

Det är vackert från början, givetvis, som att Lamine Cissokhos pärlande klara kora och Manish Pingles surrealistiskt glidande slidegitarr just träffats och känner sig för lite lätt. Men efter halvannan minut uppstår en liten rytm, strax är vi inne i en helt annan sorts fridfullhet, ett möte mellan Senegal och Indien med högt i tak och stark värme. Fast inspelat i Sverige, Lamine Cissokho bor i Kalmar och de träffades när de uppträdde på samma Stockholmsklubb. Nu kan deras gemensamma skiva nämnas bland mästarmöten som Ry Cooder & VM Bhatts ”A meeting by the river” eller Toumani Diabat, Ketamas och Danny Thompsons vidunderliga ”Songhai”.

Nils Hansson

Älskvärt vardagsdrama: Josefine Bornebusch och Sverrir Gudnason i ”Älska mig”. Foto: Viaplay

3. Tv-serie

”Älska mig”

(Viaplay)

Det börjar med ännu en Tinderdejt från helvetet. Den kärlekskranka och barnlängtande överläkaren Clara (Josefine Bornebusch) tvingas lyssna på en sjukligt självupptagen snåljåp i gycklarbyxor och clownfrisyr. Bornebuschs hjärteprojekt (hon har skrivit manus, regisserat och spelar huvudrollen) börjar riktigt lovande och ser ut att bli den första lyckade originalserien från Viaplay. Ett älskvärt vardagsdrama om kärleksjakt och trassliga familjerelationer med en fin blandning av vemod och humor, ångest och endorfiner, sol och skugga. En andra säsong är redan beställd.

Nicholas Wennö

Sinnlig fantasivärld: Författaren Jamaica Kincaid. Foto: Fredrik Sandberg/TT

4. Bok

Jamaica Kincaid, ”Mr Potter”

Tranan

”Man föds inte för att få priser”, sa Jamaica Kincaid i Boklördag när hon fick frågan om hon ville ha Nobelpriset och fortsatte: ”Möjligen föds man för att skriva”. Och som hon skriver! ”Mr Potter” är en 190-sidig fantasi om den far Jamaica Kincaid aldrig träffade. Han var en taxichaufför som varken kunde läsa eller skriva och som hade elva döttrar med åtta olika kvinnor på den karibiska ön Antigua. Kincaid skapar en sinnlig och tyst värld runt honom, med havet, himlen, solen, växtligheten. Vi som läser sugs in i den – och därinne förstår vi lite mer av hur den koloniala historien påverkat människors självuppfattning. Läs mer här.

Åsa Beckman

I fiktionens tjänst: Zadie Smith. Foto: Sergio Dionisio/AP

5. Essä

Zadie Smith, ”In defense of fiction”

The New York Review of Books

”Write what you know” lyder ett gammalt skrivråd – skriv om det du känner till. I en essä i The New York Review of Books skriver författaren Zadie Smith att uttrycket i vår tid kommit att bli närmast hotfullt – våga inte skriva om sådant du inte känner till! Om fiktion, och vad fiktion är och kan vara, handlar texten som tar upp poeter som Walt Whitman och Emily Dickinson, romaner som ”Madame Bovary” och ”Anna Karenina”, och författarens egna verk. Hon skriver om litterär kulturell appropriering och hur nödvändig den är för litteraturens överlevnad så att man blir alldeles nykär i romankonsten.

Greta Thurfjell

