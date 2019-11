DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 47

Smart om manipulation: Holliday Grainger i ”The capture”. Foto: Cmore

1. Tv-serie

”The capture”

Cmore

En tät, smart och rafflande konspirationsthriller för vår nya, sköna, post-sanning-värld där fejk har blivit vardag. ”The capture”, med premiär den 26 november, utspelar sig i det övervakningstäta Storbritannien där polisen Rachel (Holliday Grainger) misstänker att det förekommer falska videobevis när en hemvändande soldat (Callum Turner) anklagas för kidnappning. Förutom underhållningsvärdet ställer serien angelägna frågor om bruk och missbruk av kameraövervakning – och framför allt hur vi ska förhålla oss till den ångestframkallande insikten att den sofistikerade tekniken gjort det möjligt att manipulera vilka bilder som helst.

Nicholas Wennö

Ett upprörande måste: Gwyneth Paltrow, Harvey Weinstein och Cameron Diaz i ”Rovdjuret”. Foto: SVT

2. Tv-dokumentär

”Rovdjuret”

SVT

Snart ställs filmmogulen Harvey Weinstein inför rätta, anklagad för decennier av övergrepp och trakasserier. Oavsett hur mycket man har läst om skandalen som ledde till metoo och skakade filmvärlden i grunden, så är Ursula MacFarlanes dokumentär ”Rovdjuret” (”Untouchable”) ett måste. Det är djupt upprörande att se och höra raden av mer eller mindre traumatiserade kvinnor som träder fram och vittnar, bland annat Rosanna Arquette som nyligen gästade Stockholms filmfestival. Ett visuellt komplement till reportrarna Jodi Kantors och Megan Twoheys oundgänliga bok ”She said” som gestaltar det journalistiska fotarbete som ledde till århundradets avslöjande.

Helena Lindblad

Odansant dansmusik: Gabriella Borbély, under namnet Bella Boo. Foto: Eero Hannukainen/TT

3. Album

Bella Boo, ”Once upon a passion”

Studio Barnhus

Under arbetet med sitt debutalbum har Bella Boo gång på gång tvingats avbryta musiksessionerna för att dottern krävt uppmärksamhet. Sett i backspegeln är det nog just de där avbrotten som gjort att ”Once upon a passion” skiljer sig från mängden av coola dansmusiksläpp. Här finns en annan innerlighet, lust och lek som Stockholmsproducenten och dj:n skapat med hjälp av blåsinstrument, discocongas, bubbliga ljud och allehanda samplingar från det stora musikbiblioteket. Dessutom är hon ett praktexempel på att den allra bästa dansmusiken som görs inte ens nödvändigtvis ska, eller behöver, kunna dansas till. Läs recensionen här.

Kajsa Haidl

Billig återuppståndelse: Del av ”Nimrud Room” av Michael Rakowitz. Foto: Robert Chase Heishman

4. Utställning

Michael Rakowitz

Malmö konsthall

Konstnären Michael Rakowitz har vigt sitt liv åt att återskapa förstörda eller försvunna kulturskatter från familjens gamla hemland Irak. Hans utställning ”The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G)” på Malmö konsthall domineras av tempelreliefer som fanns i det assyriska kungapalatset i Nimrud men demolerades av IS med bulldozers 2015. Nu är de återuppståndna i all sin prakt. Inte som trogna reproduktioner i dyrbar sten eller metall, utan i bjärta, billiga förpackningsmaterial från regionen. Det är minnet Rakowitz vill frammana. Ett besatt arbete som är så storslaget och samtidigt så sorgligt att man får ont i hjärtat. Läs DN:s recension här.

Birgitta Rubin

Ljuset i stresstunneln: Poeten Göran Sonnevi. Foto: Stefan Tell

5. Bok

Göran Sonnevi, ”Det osynliga motstyckets bok”

Albert Bonniers förlag

Den dimper ner i gråtunga november och vidgar världen: Göran Sonnevis underbara ”Det osynliga motstyckets bok”. Allt sådant som jag nästan glömt i höstens långa stresstunnel finns där plötsligt beskrivet: Himlen. Musiken. Naturen. Fåglarna. De döda. Kriget i Syrien. Den globala kapitalismen. Klimatförändringarna. Allt som både är så vackert, ömtåligt och skrämmande och som utgör verkligheten. I sin recension beskrev DN:s kritiker Anna Hallberg träffsäkert en liknande känsla inför Göran Sonnevis dikter: ”Jag upplever att de finns på samma sätt som marken och tallarna gör.”

Åsa Beckman

