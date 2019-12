DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 49

1. Film

”Marriage story”

Netflix

Tager du denna film, att älska i nöd och lust tills döden skiljer er åt? Hell yeah! Noah Baumbachs underbart bitterljuva skilsmässodrama är en av årets bästa filmer. Rörande och rolig, smart och sorglig, melankolisk och magisk. Både Adam Driver och Scarlett Johansson prickar formtoppen som två konstnärssjälar som tvingas inse att deras gemensamma livsprojekt måste skrotas när deras kärnfamilj klyvs itu. ”Jag ville hitta kärleken i sammanbrottet”, sa Baumbach när jag intervjuade honom. Och det är precis vad han gör. Trots att detta är en Bergman-inspirerad ”scener ur en skilsmässa” som pendlar mellan New York och Los Angeles så genomsyras hela filmen av kärlek. Läs DN:s recension här.

Nicholas Wennö

Jakt på tro och kärlek: ”Ramy”. Foto: Barbara Nitke

2. Tv-serie

”Ramy”

Cmore

Ramy Youssefs semi-självbiografiska serie om en ung och urban muslim i New Jersey är höstens roligaste tv-upptäckt. Till formatet påminner ”Ramy” om två av de senaste årens mest sevärda serier, ”Master of none” och ”Atlanta”. Här handlar det om en dramakomedi som gärna gör avsnittslånga utvikningar – vi får till exempel följa Ramys hemmasittande mamma (Hiam Abbass från ”Succession”) som bestämmer sig för att börja köra taxi. Främst följer serien Ramys snubblande jakt på tro och kärlek, med både lättsamhet och skärpa, plus ett soundtrack med egyptiska favoriter som Abdel Halim Hafez och Al Massrieen.

Jacob Lundström

Psykedelisk musiksaga: Björk. Foto: Britta Pedersen/DPA

3. Konsert

Björk, ”Cornucopia”

Globen i Stockholm den 8 december

Med albumet ”Utopia” lämnade Björk sin såriga skilsmässohistoria bakom sig och annonserade en nystart. När skivan nu har översatts till scen och blivit världsturné verkar resultatet vara just så triumfatoriskt och extra allt som jag hade hoppats på, åtminstone om man ska tro recensionerna. Det pratas om flöjter, om fåglar, om flöjter som låter som fåglar (!); en isländsk jättekör, harpor och överdimensionerad svampscenografi i denna psykedeliska musiksaga om människan och klimatet – med Greta Thunberg med på ett hörn. Man tänker: tack gode gud för att hon kom över honom och upptäckte livet igen.

Kajsa Haidl

Kylig krisanalys: Ivan Krastev. Foto: Mark Earthy

4. Bok

Ivan Krastev och Stephen Holmes, ”Ljuset som försvann”

Daidalos

Den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev ska man inte missa. Den lilla kompakta essän ”Efter Europa” (2018) är det bästa jag läst under senare år om krisen i vår världsdel. Jag gillade hans drastiska men ändå kyliga analyser. Det var heller aldrig långt till det litterära och kulturhistoriska exemplet. Tillsammans med amerikanen Stephen Holmes har Krastev nu skrivit ”Ljuset som försvann”. Där vidgas perspektivet – även läget i USA och Kina analyseras. Man kan bli mörkrädd för mindre. En slutsats: Ren maktpolitik under liberal flagg göder aggressiv nationalism. Självkritik anbefalles på alla fronter.

Jan Eklund

Suggestiva videoverk: Vy från ”The refusal of time” i konsthallen Kummelholmen. Foto: Kummelholmen

5. Utställning

William Kentridge, ”The refusal of time”

Kummelholmen, Vårberg

Den lilla konsthallen Kummelholmen, i en före detta panncentral i Vårberg, gästas av en stor konstnär. Sydafrikanen William Kentridge och hans ”The refusal of time”, en femkanalig videoinstallation med en mekanisk träskulptur som ”andas” i mitten (visas till och med 22/12). Den råa betongmiljön är sällsynt passande för verket och man glömmer snabbt hur kallt det är i rummet, helt omsluten av det suggestiva ljud- och bildflödet. Filmprojektionerna dansar runt, runt på väggarna, ackompanjerade av rytmiska ljudbilder. Verket har mängder av referenser, som inte är nödvändiga att förstå för att kunna njuta av denna fantastiska totalupplevelse. Läs DN:s recension här.

Birgitta Rubin