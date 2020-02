DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 8

Intimt och intrikat: ”The souvenir”. Foto: Stockholm feministiska filmfestival

1. Film

”The souvenir”

Stockholms feministiska filmfestival

Om ni frågar mig så var Joanna Hoggs säregna och halvt självbiografiska skildring av livet som filmstudent i 80-talets England en av fjolårets toppfilmer. Ett intensivt, intimt och intrikat drama om en ung Lady som blir hopplöst förälskad i en mystisk Lufsen med missbruksproblem – allt medan Bauhaus, The Fall och Psychedelic furs skvalar i bakgrunden. Stjärnskottet Honor Swinton Byrne (dotter till Tilda Swinton) är strålande i denna estetiskt briljanta film. Tyvärr har denna pärla ännu inte fått svensk biodistribution, men kan ses på torsdag 27 februari 20.15 på biograf Zita under Stockholms feministiska filmfestival. Läs mer här.

Nicholas Wennö

Mozart möter stumfilm: ”Figaros bröllop”, här med Denis Milo och Vivianne Holmberg. Foto: Sören Vilks

2. Opera

”Figaros bröllop”

Kungliga Operan

Varje tråkig uppsättning av ”Figaros bröllop” är ett brott mot själva skapelsen. Dessbättre sker det rakt motsatta på Kungliga Operan, där Ole Anders Tandbergs tio år gamla iscensättning nu återkommer med en ny ensemble på absolut topphumör. Det är underbar musikteater, med grepp från både stumfilm och fars, fylld av tajming, musikalitet och plastisk precision. Den flödande generositeten i Mozarts musik möts av infallen och tonträffen i både regi och scenografi, som heller inte utesluter sorg, tragik eller skönhet – eller för den delen jämlikhetens omvälvande kraft i detta epokgörande verk, där demokratins idé har fått sitt genom tiderna allra ljuvligaste uttryck.

Björn Wiman

Virtuos ensamhet: ”Katt på hett plåttak”, här med Livia Millhagen och Erik Ehn. Foto: Sören Vilks

3. Teater

”Katt på hett plåttak”

Maximteatern

En replik sammanfattar tillståndet i Maggies och Bricks äktenskap: VI lever inte tillsammans. Vi delar bur. Det är på detta sakliga konstaterande Stefan Larsson bygger sin uppsättning av Tennessee Williams ”Katt på hett plåttak”. Han tar med sig Livia Millhagen från hyllade ”Linje Lusta” av samma dramatiker och placerar henne i denna samproduktion mellan Maximteatern, Kulturhuset Stadsteatern och Dramaten i samma bur som Erik Ehn, Marie Göranzon och Peter Andersson. Virtuost gestaltar de ensamheten i de extrema känslornas isoleringscell: Rädslan, lusten. sorgen, narcissismen. Katten blir flådd. Läs mer här.

Per Svensson

Förunderliga slingor: Katherine Blamire och Jessica Davies i Smoke Fairies. Foto: Maria Mochnacz

4. Skiva

Smoke Fairies: ”Darkness brings the wonders home”

Year Seven/Border

Efter fem års paus återkommer den engelska folkduon Smoke Fairies som om ingen tid hade passerat, med ännu en rad egenskrivna sånger som låter uråldriga nog att vara klädsamt – och lite kusligt – mossbevuxna. Med en stämsång som drar åt både det högstämda och det svartsynta, lite som om ett par gothkvinnor hade bildat kör bakom Kate Bush. Därtill spelar Katherine Blamire och Jessica Davies all musik själva, förutom trummorna, där de mest förunderligt vackra gitarrslingor varvas med strävt bluesiga rockriff. Obligatorisk lyssning för alla som tror att engelsk folkrock måste vara detsamma som Mumford & Sons.

Nils Hansson

Samiska trauman: Carola Grahns utställning, här ”Godnatt lille lapp”. Foto: Hendrik Zeitler

5. Utställning

Carola Grahn

Röda sten, Göteborg

Fler och fler multibegåvade konstnärer med samiska rötter kliver fram på Sveriges konstscen. Eller snarare släpps fram – eftersom intresset från konstinstitutionerna länge var nära noll. Carola Grahn är den senaste upptäckten. Utställningen på Röda Sten i Göteborg, ”I have scrutinized every stone and log on the southwest side of the mountain”, ser jag som ett helgjutet genombrott. Här får Grahn breda ut sig på fyra våningsplan, med allt ifrån mäktiga vedskulpturer till plastberg som flämtandas. Därtill ironiska kommentarer till manliga målarhjältar och gestaltningar av samiska trauman, i skarpa videoverk såväl som poetiska texter. Läs mer här.

Birgitta Rubin

