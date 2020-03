DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 9

Nancy Fouts, ”Tänkaren (efter Rodin/Degas)”, 2014. Foto: Dominic Lee

1. Utställning

”Inspiration – Iconic works”

Nationalmuseum, Stockholm

Nationalmuseums nya temautställning visar hur konst föds ur konst. Hur museerna och kyrkornas konstklenoder inspirerat till nytolkningar, ända från antiken till i dag. Det är också den första utställningen som den nya överintendenten Susanna Pettersson, tillika museolog, står bakom. Och det är en riktig fullträff – lärd, lustfylld och lekfull. Här finns rader av parafraser på ikoniska verk som är både smarta och snygga men också vanvördiga. Som Nancy Fouts muskulösa man i balettdräkt – en hopslagning av Rodins ”Tänkaren” och Degas balettflickor! Eller Recycle groups ”Sarkofag”, en sopcontainer på hjul med antikiserande dekor – gjuten i plast. Läs mer här.

Birgitta Rubin

En begåvad rysare: ”Locke & Key”. Foto: Netflix

2. Tv-serie

”Locke & Key”

Netflix

Självklart var det bara en tidsfråga. De stora filmbolagen dammsuger de grafiska serierna efter nästan färdiga manus. Ibland tänker man ett steg längre (”Watchmen”) men med Joe Hills och Gabriel Rodríguez ”Locke & Key” från åren runt 2010 finns det ingen anledning att turnera vidare. Det är i grunden en Hemsökt hus-story: den redan sargade familjen Locke flyttar från Seattle till det illa åtgångna släktgodset i Massachusetts. Familjens yngste hittar mystiska nycklar med märkliga egenskaper. En mördare följer familjen i spåren. En gammal tragedi rullas upp och omvärderas. En begåvad rysare.

Jonas Thente

Omväxlande diktsamling: Dimen Abdulla är en av poeterna i ”Vaknar upp en fredag och brinner”. Foto: Fredrik Sandberg/TT

3. Antologi

”Vaknar upp en fredag och brinner”

Podpoesi Press

Poesiförlaget Podpoesi Press gav nyligen ut en – rent fysiskt, alltså – liten antologi med titeln ”Vaknar upp en fredag och brinner”. Nio unga poeter har delat med sig av sina verk, däribland uppmärksammade Hanna Rajs Lara, Dimen Abdulla, Ludvig Johansson, Henry Song och internetikonen Richard Leppänen (även känd som festamysamaila). Den sistnämnda inleder antologin, med raden: ”Alltid när jag ska göra en Augustinus och slår upp bibeln på måfå får jag så oerhört deppiga grejer.” Det sätter tonen för en sökande, vemodig, omväxlande gravallvarlig och väldigt rolig samling dikter – om rostat bröd, om lön, om att ge efter och ladda ner Grindr igen.

Greta Thurfjell

Knock-out-dans: Mats Eks ”Överbord” (woman with water), tillägnad Marie-Louise Ekman. Dansare: Daria Ivanova. Foto: Carl Thorborg

4. Dans

”Kylián/Ek/Naharin”

Kungliga Operan

Tre erfarna, världsberömda och sinsemellan olika koreografer ger på en och en halv timma på Operans scen av det bästa de har. Jiri Kyliáns ”Wings of wax” är en svindlande vacker, meditativ rörelse av kroppar under ett kalt upp- och nedvänt träd. I Mats Eks ”Överbord” möter en kvinna, med sin magnifika kropp i kraftfulla rörelser, en man över ett bord. De dras till varandra och stöts bort. I Ohad Naharins koreografi till bland annat hebreisk musik i ”Minus 16”, spelar han hårt och häftigt med kollektivets form och kraft. Kropparna på scen rör sig i området mellan fara och lek. Dans som slår knock-out på publiken.

Maria Schottenius

En helt unik dokumentär: Waad Al-Khateab i ”Till min dotter”. Foto: Abd Alkader Habak

5. Film

”Till min dotter”

Tempo filmfestival

”En av de viktigaste filmer du någonsin kommer att se i ditt liv. Enkelt uttryckt har det aldrig någonsin tidigare gjorts en film som denna”, skrev The Times när ”Till min dotter” (”For Sama”) vann pris för bästa dokumentär i Cannes 2019. Omöjligt att inte hålla med. Waad Al-Khateabs lika poetiska som plågsamma ”kärleksbrev” till sin dotter som föds mitt i centrum av Syrienkrigets helvete är bland det starkaste och mest tårframkallande som går att uppleva på en bioduk. Den Oscarsnominerade dokumentären, som spelats in i det belägrade Aleppo under flera år, visas på Tempo filmfestival den 5 och 8 mars. Svensk biopremiär den 13 mars. Läs mer här.

Nicholas Wennö

