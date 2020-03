DN:s kritiker väljer fem karantänfavoriter vecka 12

Briljant om Nordirland: Författaren Patrick Radden Keefe. Foto: Phil Montgomery

1. Bok

Patrick Radden Keefe: ”Säg inget”

Albert Bonniers förlag

Irländskättade Patrick Radden Keefe hade inte ägnat mycket intresse åt ”The troubles” innan han läste en dödsruna om den traumatiserade IRA-kvinnan Dolours Price för sju år sedan. Tystnadskulturen som mötte honom på Nordirland triggade honom att gå på djupet med den blodiga konflikten. ”Säg inget” är en briljant, gripande och spännande bok i gränslandet mellan undersökande journalistik, politisk historia, spiondrama och true crime – berättat via två av dess mest ikoniska kvinnor: Dolours Price och Jean McConville, en 38-årig änka och tiobarnsmamma som kidnappades mitt framför ögonen på sina barn i Belfast 1972.

Nicholas Wennö

Musikshow på Instagram: Héloïse Letissier gör musik under artistnamnet Christine and the Queens.

2. Musik

Christine and the Queens

@christineandthequeens, Instagram

En tröst i karantäntider är att musiker, tack och lov, snabbt blir påhittiga när de har tråkigt. Veckans digitala explosion av uppfinningsrikedom har känts lite som att kastas tillbaka till internets begynnelse, när allt var fritt, möjligt och folk bara… körde. Artister som Neil Young och First Aid Kit har bjudit in tittarna till sina hem. Jens Lekman ger enmanskonserter via Skype och publiktomma klubbar livesänder dj-set. Allt är såklart inte bra. Men en liten pärla är franska popartisten Christine and the Queens dagliga liveshow på Instagram, där hon sjunger, skämtar, håller låda och har personliga samtal om livet i isolering med kompisen Charli XCX.

Kajsa Haidl

Se konst från soffan: Värden Mark Bengtsson på Moderna museet gör en digital visning av Lena Cronqvists "Madonna".

3. Konst

”Soffvisningar”

Moderna museet, Stockholm

Moderna museet har ersatt den inställda programverksamheten med digitala ”soffvisningar”. Dagligen, vid lunchtid, presenteras valda verk live på museets Instagram och Facebook-sida. Jag såg i veckan värden Mark Bengtsson tala i tio minuter om sin favoritmålning ”Madonna” av Lena Cronqvist. Ett enkelt grepp – men som fick mig att se fler komponenter än tidigare. Som att konstnären inte bara framställer hemisoleringen med barnet som ”kvävande” utan att också förortsmiljön utanför är klaustrofobisk, med människor som jäktar till och från t-banan (något många slipper nu...). ”Soffvisningar” är ett fint initiativ, belönat med många hjärtan av tittarna.

Birgitta Rubin

Maffig verklighetsflykt: Kelly Macdonald och Benedict Cumberbatch i "Tiden och barnet".

4. Film

”Tiden och barnet”

SVT Play

I tider som dessa kan vi behöva maffig verklighetsflykt, men även sårig dramatik om riktiga relationer. Jag ser BBC:s filmatisering av Ian McEwans roman ”Tiden och barnet”. Det kretsar kring ett par vars barn har försvunnit. Allt går i kras, sorgen viner, äktenskapet brakar ihop. Ändå lever hoppet och modet. Det är en svår och mystisk roman att filma, men det fungerar. Jag gillar Julian Farinos stillsamma regi och filmiska rytm. Benedict Cumberbatch kan räkna in ännu en stor huvudroll – och Kelly Mcdonald är underbar och stark som hans fru. Är det inte i kitschigaste laget? Ibland måste man bara kapitulera.

Jan Eklund

En dröm om samhörighet: Daniel Barenboim dirigerar Berlinfilharmonikerna.

5. Dokumentär

”Musik medan muren föll”

SVT Play

Musik kan vara livsavgörande i tider av kris. Metropolitans högkvalitativa playtjänst kostar en slant, men här finns i gengäld hela 700 operor. Kungliga Operans nystartade tjänst är enklare men gratis, med bland annat en ödesmättad ”Valkyrian”. Men just denna vecka, då den ofrivilliga separationen präglar så mycket av våra liv, är det ändå dokumentären ”Musik medan muren föll” som går den rakaste vägen in i hjärtat. Den skildrar den legendariska konsert som Berlinfilharmonikerna och Daniel Barenboim höll för medborgare från det befriade DDR den vecka då Berlinmuren föll 1989. Även i dag gestaltar den en dröm. En dag ska vi kunna leva och lyssna tillsammans igen.

Björn Wiman

