DN:s musikkritiker väljer: Här är årets bästa skivor

SARA MARTINSSON

1. Pop: Hov1 – ”Gudarna på Västerbron” (Chimchim/Universal)

De står för en ny sorts maskulinitet, de fyra unga männen från Stockholm som under året gjöt nerv i nuet som inga andra. Knappt fyllda tjugo visar Hov1 redan på känslomässig mognad och kreativ skärpa på en nivå som ingen av deras äldre kollegor mäktar med att matcha. På ”Gudarna på Västerbron” är de på samma gång sårbara och oövervinnerliga. Blickar både inåt och framåt. 2018 kändes inget mer levande än dem.

2. Pop: Robyn – ”Honey” (Konichiwa/Universal)

Ett imponerande styrkebesked från en av världens mest fritänkande och inflytelserika musikskapare.

3. Pop: Troye Sivan – ”Bloom” (EMI/Universal)

Den australiske tonårsidolen har fingret precis på samtidens puls. Som en modern George Michael.

4. Klubb: Neneh Cherry – ”Broken Politics” (Smalltown Supersound/Border)

Ännu ett bevis på att producentsnillet Four Tet och en av poppens mest ikoniska röster är en drömduo.

5. Klubb: George FitzGerald – “All that must be” (Double Six/Playground)

Ett sammanhållet, integritetsfyllt bidrag i den klassiska engelska nationalgrenen ”nattbussmusik”.

-

JOHANNA PAULSSON

1. Nutida klassiskt: Anna Thorvaldsdottir – ”Aequa” – International Contemporary Ensemble (Sono Luminus/Naxos)

Nutida konstmusik för kammarensemble kan vara en knepig genre. Men hos denna rättvist hyllade isländska blir tiden till rum. Klangfärgsrika platser att stanna kvar på och miljöer att utforska. Som vore musiken en grotta med ett framblåst urtidsdjur eller ett Ligetiland med laddad atmosfär. I skarven mellan det lyriska och modernistiskt kärva speltekniker uppstår ett eget, förrädiskt lockande tonspråk.

2. Industriambient: Sällskapet – ”Disparition” (BMG/Warner)

Grådisiga och gotiskt sensuella industristämningar når fullkomning med Weltschmerztyngda texter på tyska.

3. Experimentellt: Yoko Ono – ”Warzone” (Chimera Music)

Konceptkonstens grand old lady omtolkar gamla låtar med oväntad kraft – avskalat och skrämmande aktuellt.

4. Klassiskt: Ruth Gipps – ”Symphonies nos 2 and 4” – BBC National Orchestra of Wales och Rumon Gamba, dirigenT (Chandos/Naxos)

En brittisk, bråkig anti-modernist med otrolig känsla för orkesterfärger blev årets stora återupptäckt.

5. Dark ambient: Maria W Horn – ”Kontrapoetik” (XKatedral/Portals Editions)

Svenskt tonsättarlöfte förhäxar med omvänd, elektroakustisk exorcism. Mörkt och meditativt skimrande.

-

NILS HANSSON

1. Country: Brandi Carlile – ”By the way, I forgive you” (Elektra/Warner)

Även om hon säger sig inte ha varit beredd på genomslaget så låter det här som ett resolut kliv upp bland de verkligt stora. Brandi Carlile har skrivit en serie vidunderliga, självutlämnande låtar om ljus, mörker och försoning, och sjunger dem med en vokal satsning som gör det omöjligt att inte haja till, lite som en amerikansk Frida Hyvönen. Till en mäktig fullformatsproduktion av Shooter Jennings och undergöraren Dave Cobb.

2. Rock: Viagra Boys – ”Street worms” (Year0001/Sound Pollution)

Sex slashasiga halvveteraner från Stockholm samlar ihop sig till en stenhårt sammanhållen spretighet.

3. Pop: The Good, the Bad & the Queen – ”Merrie land” (Studio 13/Warner)

Damon Albarn sjunger så rörande från ett allt ödsligare Brexitland, till den mest grådisigt svajiga vemodsmusik.

4. Indie: Phosphorescent – ”C’est la vie” (Dead Oceans/Playground)

Matthew Houck må ha slutit fred med livet, hans lätt elektroniska countrysoul har ändå känslorna på utsidan.

5. Rock: Les Big Byrd – ”Iran Iraq Ikea” (PNKSLM)

Sveriges mest förunderliga krautrockband manglar så lätt och melodiöst att resultatet blir rena popmusiken.

-

NOA SÖDERBERG

1. Elektroniskt: Jon Hopkins – ”Singularity” (Domino/Playground)

När Hopkins efterlängtade återkomstalbum släpptes i våras skrev jag: ”Kombinationen av techno och minimalistisk pianomusik är alltid på väg mot det okända. Platsen bortom vår horisont.” Sedan dess har skivan rest i ytterligare en riktning – inåt. Låtarna har trängt in i mina inre organ, i jakt på att synkroniseras med kroppspulsåderns rörelse och till slut äta upp hela mig. Det lär lyckas när som helst.

2. Metal: At the Gates – ”To drink from the night itself” (Century Media/Sony)

Lika delar smart konceptskiva om antifascistisk konst som rått svängig dödsmetallplatta.

3. R’n’b: Cherrie – ”Araweelo” (Araweelo)

Ingen samtida r’n'b-röst är lika silkeslent helande – och samtidigt kraftfull – som Cherries.

4. Indie: Snail Mail – ”Lush” (Matador/Playground)

Sentimental tonårsindierock som också lyckas vara vis. Förmodligen världens smartaste nittonåring.

5. Metal: Behemoth – ”I loved you at your darkest” (Nuclear Blast/Sony)

Satanistisk black metal är nästan aldrig melodiös, emotionellt utlämnande och välkomnande på det här viset.

-

PO TIDHOLM

1. Rock: Low – ”Double negative” (Sub Pop/Playground)

Tjugofem år in i en karriär som varit märkligt konsekvent och haft en mycket flack utvecklingskurva har den märkliga trion från Duluth, ledda av det praktiserande mormonparet Alan Sparhawk och Mimi Parker, hittat fram till en musik som är lika vacker som mörk, mystisk som störande. Producenten BJ Burton (Bon Iver) har skapat en ljudbild där sköra melodier spricker och oljudet sipprar ut. Omöjlig att värja sig emot.

2. Country: Doug Paisley – ”Starter home” (No Quarter/Playground)

Nio nedtonade countryhistorier om den moderna människans olycka, berättade av en musiker som alltid hittar rätt bilder och rätt ackord.

3. Country: Kacey Musgraves – ”Golden hour” (Mercury/Universal)

Ibland måste livet och musiken få kännas lätt, och Musgraves skickliga flirt med västkustpop är precis just det.

4. Konstmusik: Nils Frahm – ”All Melody” (Erased Tapes/Border)

Nästa steg är att han reducerar bort sig själv, så känns det. Han bor i detaljerna. På ”All melody” är musiken så nedkokt, men ändå så stor.

5. Pop: Field Report – ”Summertime songs” (Verve/Universal)

Ännu ett band som rört sig från enklare folksånger mot en episk och ogenerat stor 80-talsinspirerad popmusik? Ja tack.

-

KAJSA HAIDL

1. Elektroniskt: DJ Koze – ”Knock knock” (Pampa/Border)

Att lyssna på ”Knock knock” är ljuvligare än att ta en lustgasballong. Musiken tittar dig djupt in i ögonen och får dig att fnittra ända in på småtimmarna. Det är tyskens mest tillgängliga album hittills, med gäster som José González, Róisín Murphy och röst av Bon Iver, men befinner sig fortfarande på helt rätt sida konstig. Innehåller dessutom årets bästa housesingel ”Pick up”, som samplat Gladys Knight.

2. Konstmusik: Nils Frahm – ”All melody” (Erased Tapes/Border)

För att få till exakt rätt reverb gjorde Frahm upptagningar i en speciell brunn på Mallorca. Dårskap som gör hela skillnaden.

3. Pop: Khruangbin – ”Con todo el mundo” (Night Time Stories/Border)

Trions oklanderliga smak innefattar thailändsk kassettfunk, etiopisk synt, balearisk surfrock och meditationsmusik.

4. Elektroniskt: Diverse artister – ”Studio Barnhus volym 1” (Studio Barnhus)

Rymmer flera av årets bästa svenska danssläpp, som Bella Boo och Off the Meds, såväl som utländska fynd.

5. Pop: Robyn – ”Honey” (Konichiwa/Universal)

Efter sex år i psykoanalys har Robyn lagt fram sin djupaste studie hittills av disco för brustna hjärtan.

-

MARTIN NYSTRÖM

1. Klassiskt: Wilhelm Stenhammar – ”Sången, etc” – Neeme Järvi och Göteborgs symfoniker (Bis/Naxos)

Med fyra inspelningar av Stenhammars kör- och orkesterverk och kammarmusik, signerade Herbert Blomstedt, Christian Lindberg, Christian Svarfvar och Neeme Järvi, har skivåret 2018 varit Stenhammars. Allra främst sätter jag den sistnämndes skiva med den sällan framförda kantaten ”Sången” för två körer, fyra solister och orkester från 1921. Stenhammars kanske allra skönaste och mest hämningslösa verk.

2. Klassiskt: Hugo Wolf, Alma Mahler, Anton Webern m fl – ”Vienna: fin de siècle” – Barbara Hannigan och Reinbert de Leeuw (Alpha/Naxos)

Här fångas lied-traditionen när den närmar sig gränsen till det atonala. Längtans yttersta uttryck.

3. Klassiskt: Gustav Mahler – ”Symphony no 6” – Teodor Currentzis och MusicAeterna (Sony Classical)

Ett hopplöst men ändå livsbejakande uppror mot det tragiska i livet. Årets symfoniska käftsmäll.

4. Visa: Anna Ihlis – ”Avskedet 1864-2018” (MX17/Border)

Karlfeldts framforsande skaparkraft hejdas för att uppenbara skörheten. Outsägligt vackert.

5. Opera: Sebastian Fagerlund – ”Höstsonaten” – Johan Storgårds och Finlands Nationalopera (Bis/Naxos)

Ett drama i en hög och klar luft som skälver i sina grundvalar. Årets operainspelning.

-

MATTIAS DAHLSTRÖM

1. Rock: Spiritualized – “And nothing hurts” (Bella Union/Border)

På ”And nothing hurts” låter Spiritualizeds Jason Pierce som just Jason Pierce – en medelålders stukad man som lite valhänt söker efter en framtid – och inte det självförbrännande rockmonstret Jason Spaceman. Här vågar han kanske för första gången vara rörande bräcklig och sårbar – samtidigt som han inte viker en millimeter från sin ursprungliga vision att göra musik så storslagen att den får himlen att öppna sig.

2. Soul: Kadhja Bonet – ”Childqueen” (Fat Possum/Border)

Förtrollande vacker flumsoul i rakt nedstigande led från Minnie Riperton.

3. House: Mr Fingers – ”Cerebral hemisphere” (Alleviate)

En lika omfattande som omtumlande comeback från en av de senaste fyrtio årens mest underskattade artister.

4. Hiphop: Maxo Kream – “Punken” (TSO)

Punken är inte död.

5. Pop: Aidan Moffat & RM Hubbert – ”Here lies the body” (Rock Action/Border)

När Aidan Moffat verkligen vill är han en av vår tids allra bästa novellförfattare.

-

ELIN UNNES

1. Singer/songwriter: Marissa Nadler – ”For my crimes” (Bella Union/Border)

Det är inte alltid helt lätt att veta vad Marissa Nadler sjunger om – förutom att något har, håller på att eller kommer att gå väldigt fel. Ödesdigra konsekvenser, själsliga kval. Allt det där. Över gitarr, cello och allt som låter extra bra med mycket reverb sjunger hon harmonier med sig själv på ett sätt som passar perfekt för nattliga promenader över dimhöljda kyrkogårdar.

2. Rock: Viagra Boys – ”Street worms” (Year0001/Sound Pollution)

Viagra Boys skapar perfekta små rocknoveller någonstans i närheten av den osannolika plats där Nick Cave möter Eddie Meduza.

3. Metal: Watain – ”Trident wolf eclipse” (Century Media/Sony)

Samtidigt som många andra började få lite mjölksyra gjorde Watain en mycket traditionellt brutal black metal-skiva.

4. Punk: Begravningsentreprenörerna – ”Jämna plågor” (Full Contact/Sound Pollution)

Extra stökig, klassisk punkrock från Åland, både gammeldags och nyskapande, med rötter både i metal och crust.

5. Hårdrock: Maggot Heart – ”Dusk to dusk” (Teratology Sound & Vision)

Beastmilk-gitarristen Linnéa Olsson gör dissonant rock i moll tillsammans med delar av numera insomnade In Solitude.

-

NICHOLAS RINGSKOG FERRADA-NOLI

1. Hiphop: Cardi B – ”Invasion of privacy” (Atlantic/Warner)

Det har inte gått att undvika Cardi B i år. Nöjesrapporteringen har dominerats av hennes bergochdalbanerelation med maken Offset och hennes sorgliga fejd med Nicki Minaj, och Cardis ljuvligt kaxiga rap har hörts på singlar som har kommit, sett och segrat. Det lysande debutalbumet ”Invasion of privacy” har dock inte bara dansanta hits utan också brutalt ärliga låtar om kärlek och kamp. En klassiker.

2. Klassiskt: Hugo Wolf, Alma Mahler, Anton Webern m fl – ”Vienna: fin de siècle” – Barbara Hannigan och Reinbert de Leeuw

(Alpha/Naxos)

Svindlande resa till förra sekelskiftets Wien och sångerna som var kokpunkten mellan romantik och modernism.

3. Hiphop: Yung Mirko – ”xoxo loser” (Mirko/TV FEH)

Emorap från Malmö som berör mer än förebilderna från USA. Yung Mirko är den trasiga poesins mörka prins.

4. Indie: Cat Power – ”Wanderer” (Domino/Playground)

Hon blir bara bättre och bättre ju äldre hon blir. Rösten rikare, låtarna sorgligare, ljuset varmare.

5. Konstmusik: Nils Frahm – ”All melody” (Erased Tapes/Border)

Lättillgänglig men inte lättviktig modern konstmusik som bär på djup skönhet i en labyrint av idéer.

-

JOHANNES CORNELL

1. Sologitarr: Bill Frisell – ”Music IS” (Okeh/Sony)

Bill Frisell är en av de stora amerikanska konstnärerna i vår tid. En gitarrist och jazzmusiker, som i själva verket delar en förmåga att besjäla begreppet americana med några av landets främsta författare, målare och filmare. Här är han helt ensam med sina instrument. Kanske just därför står hans förmåga att sammanföra det till synes enkla med det sofistikerade så enastående klar.

2. Jazz: Esbjörn Svensson Trio – ”est live in London” (ACT/Naxos)

Den definitiva liveinspelningen med est, utgiven tio år efter Esbjörn Svenssons död. Vilken hälsning.

3. Improvisationsmusik: Per-Åke Holmlander – ”Carliot - It’s Never Too Late Orchestra” (NotTwo)

Den världsunike tubaisten Holmlander i allt från duo- och trioformat till elvamannabandet Carliot.

4. Jazz: Bobo Stenson Trio – ”Contra la indecisión” (ECM/Naxos)

På sin första skiva sedan 2012 är Stensons trio lika fri i tid och rum som någonsin tidigare.

5. Jazz: John Coltrane – ”Both directions at once: the lost album” (Impulse!/Universal)

Tidigare outgivet studioalbum med en av jazzens giganter. Självskrivet på den här listan.

-

CAMILLA LUNDBERG

1. Klassiskt: Yo-Yo Ma – ”Six evolutions. Bach cello suites” (Sony Classical)

En äldre mästares mognad kan ibland bli övermogen. Mstislav Rostropovitjs länge emotsedda Bachsviter blev en besvikelse. Men Yo-Yo Ma, som nu ger ut sin tredje version av de sex cellosviterna? Här har femtio års umgänge med Bach resulterat i en fullödig och rik exposé över cellons väsen och barockens retorik. Ur de sex sviterna utvinner han en oändlig uttrycksrikedom.

2. Klassiskt: John Adams – ”Naive and sentimental music/Absolute jest”– Doric String Quartet/Royal Scottish National Orchestra/Peter Oundjian (Chandos/Naxos)

Amerikas bästa klassiska kompositör i högform. En lek med såväl Beethoven som stålsträngad gitarr mot fonden av roligt och färgstarkt orkesterspel.

3. Klassiskt: Bernhard Crusell – ”The three clarinet concertos” – Michael Collins/Swedish Chamber Orchestra (Chandos/Naxos)

Nog de finaste solokonserter som komponerats i 1800-talets Sverige. Idel charm och virtuositet, med bonusvariationer över supvisan ”Gode gosse, glaset töm”.

4. Klassiskt: Dmitrij Sjostakovitj – ”Quartet no 3/Quintet” – Belcea Quartet/Piotr Anderszewski (Alpha-Classics/Naxos)

Belceakvartetten går från klarhet till klarhet med genuint grepp om Sjostakovitjs särart och skönhet. Piotr Anderszewski är drömpartnern i den fantastiska pianokvintetten.

5. Klassiskt: Franz Schubert – ”Schubert sonatas” – Jacob Kellermann/Daniel Migdal (Bis/naxos)

Duo KeMi är gitarr och violin i intimt och inspirerat samspel. Schuberts musik passar dem perfekt i ett album som man vill spela om och om igen.

-

ALEXANDRA SUNDQVIST

1. Indie: Soccer Mommy – ”Clean” (Fat Possum/Border)

På ”Clean” draperar Sophie Allison förälskelsens självförbrännande baksidor, och de katastroftankar, den medför i raka, enkla melodier. Ljudbilden, en uppdaterad version av 90-talets amerikanska indierock, flankeras av furiösa, råa och samtidigt hudlösa låttexter. Soccer Mommy får ett av poplyrikens mest konventionella teman att låta nytt. Och det är verkligen ingen liten bedrift.

2. Pop: US Girls – ”In a poem unlimited” (4AD/Playground)

Politisk popmusik när den är som bäst. Ett kollage av kvinnoöden, marinerat i funkiga gitarrer och discoflörtar.

3. Folkrock: boygenius – ”boygenius” (Matador/Playground)

Ett pärlband av utsökta melodier signerade trion Julien Baker, Phoebe Bridgers och Lucy Dacus.

4. Indie: Cat Power – ”Wanderer” (Domino/Playground)

Cat Power vandrar allt djupare in i den personliga, omsorgsfulla ljudvärld som blivit hennes signum.

5. Klubb: Neneh Cherry – ”Broken politics” (Smalltown Supersound/Border)

Urbant och knivskarpt, men också introvert och svävande. Mångfasetterade Neneh Cherry briljerar!