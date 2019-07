DN:s Nicholas Wennö väljer fem favoriter vecka 28

”People just do nothing” Foto: BBC

1. Dvd

”People just do nothing” säsong 1-5

BBC

Du kanske redan har hört talas om Kurupt FM, en piratradiostation med ”över 100 lyssnare” inhyst i en grå hyreskasern i västra London. Om inte så är det bara en tidsfråga: ”Vi håller på att bli globala, men du behöver verkligen vara i Brentford-området för att kunna höra oss”, som förgrundsgestalten MC Grindah uttrycker det. Bara någon mil från Slough är han UK Garage-kulturens svar på David Brent – en hjärtskärande inkompetent mellanchef som överskattar sin egen förmåga. Denna briljanta mockumentär, som lånar DNA från både ”The Office” och ”Spinal tap”, är bland det roligaste som kommit ur den brittiska 10-talshumorn.

Omslaget till ”The spy and the traitor”. Foto: Signal

2. Roman/ljudbok

”The spy and the traitor”

Ben MacIntyre (Signal)

”Den bästa sanna spionbok jag någonsin har läst”, säger John Le Carré om ”The spy and the traitor”. Inte undra på. Den häpnadsväckande Kalla kriget-historien om KGB-agenten Oleg Gordievsky som blev superspion hos MI 6 skulle kunna vara hämtad direkt ur en av Le Carrés egna spionromaner. På mästerligt manér återberättar Ben MacIntyre hela den osannolikt rafflande historien om den frihetslängtande ryska spionmästaren som var så desillusionerad över Sovjetstaten att han valde att bli dubbelagent. Passar utmärkt som ljudbok där författaren själv läser in boken på helt oklanderlig Oxbridge-accent.

Florence Pugh i ”Midsommar” Foto: Gabor Kotschy

3. Film

”Midsommar”

Ari Aster

”Ta emot idegranen!”. Ari Asters underbart bisarra ”Midsommar” bär visserligen skräckstämpel men är snarare sommarens roligaste och svartaste komedi. Den hedniska handlingen kretsar kring en grupp aningslösa amerikanska collegestudenter –med Florence Pugh i spetsen – som får vara med om ett, eh, oförglömligt midsommarfirande i ett mystiskt sektkollektiv i Hälsingland. Det är också en film som även kommer att ge dig en ny syn på spetsade snapsar, inlagd sill, dans kring stången, björnlik, ättestupor och idegranar. Och, inte minst, göra dig extra uppmärksam på att din köttpaj inte innehåller pubeshår.

Omslaget till ”Heavy: an american memoir” Foto: Simon & Schuster

4. Roman

”Heavy: An american memoir”

Kiese Laymon (Simon & Schuster)

”Jag ville skriva en lögn. Jag ville att den lögnen skulle vara kittlande. Jag skrev den lögnen. Det var kittlande. Du skulle ha älskat det. Jag upptäckte ingenting. Du skulle ha älskat det. Jag började om och skrev ner det vi hoppades att jag hade glömt.”

Öppningen av Kiese Laymons självbiografiska brev till sin mamma är bländande, hypnotisk, suggestiv ... blytung. ”Heavy” är en provokativ och plågsamt stark uppgörelse med en dysfunktionell uppväxt och erfarenheter av att vara svart i USA. Den dubbeltydiga titeln syftar både på författarens ätstörningar som barn och på bördan efter arvet från slaveriet.

Ur ”City on a hill” Foto: HBO Nordic

5. Tv-serie

”City on a hill”

HBO Nordic

Kriminalitet, poliskorruption, rasspänningar, politik och katolska kyrkan. Det verklighetsbaserade Boston-dramat ”City on a hill” (efter en idé av Matt Damon och Ben Affleck) vecklar ut sig sakta och utförligt som en Dickens-roman med ett myller av rollfigurer på båda sidor om lagen. I centrum står Kevin Bacons sliriga och sjaviga FBI-veteran som utvecklar en allians med en rättrådig svart åklagare (Aldis Hodge) som bestämt sig för att sanera samhällsrötan i 90-talets Boston. Nej, det är ingen ny ”The wire”, men en bökig och stökig och lågmält fängslande serie som förtjänar uppmärksamhet.