DN:s Niklas Wahllöf väljer fem favoriter vecka 32

Illustration: Nirstedt

1. Roman

”Minnen av minnet”

Maria Stepanova (Nirstedt)

I Maria Stepanovas hybrid av familjekrönika/essä/roman (”en romans”, säger hon själv) berättar hon hur värdelös hon har varit i att minnas. Inte har hon haft hjälp av sina obemärkta anhöriga heller: ”Min släkt hade varit mer som historiens hyresgäster.” Ändå rullar hon upp historien, späckad med essäer likt vitlökklyftor i en lammfilé, så att man gapar imponerat. Men det är något annat som sticker ut: hågkomstens skönhet i sig. ”Trots allt borde väl paradiset för varje urmodigt föremål eller göromål bestå i att någon håller det i minnet”, skriver hon om det varjehanda jox som fastern lämnat efter sig.

Illustration: Rough Trade Records

2. Singel

”Must I evolve?”

Jarv Is (Rough Trade Records)

När civilisationskritiska popprovokatörer blivit ointressanta, eller bara dumma i huvudet, kan gamla retstickan Jarvis Cocker ännu generera ett litet leende. Som ambassadör för begreppet being out of style will never go out of style går han med ett band (jösses) in i nästa fas och smyger ut denna krauttjatiga bagatell om att ha hamnat fel på samtliga livets fronter. ”Måste jag utvecklas? Växa upp? Ta del? Uthärda? ”Yes!, yes!, yes!, yes!” ropar kören taktfast. ”Kan jag få vara som jag är? ”No!, no!, no!, no!”. Bland bakgrundshojtarna finns Serafina Steer. Bara en sån sak.

3. Instagramkonto

@iamarentstabilizedtennant

Fotografen Susan Schiffman började gå runt hemma i East Village och fråga folk hon mötte: Bor ni i hyreskontrollerad lägenhet? Får jag fotografera hemma hos er? Ja och ja blev klick, klick, klick. Och så ut med det på Instagram och bloggen EV Grieves (där bilderna åtföljdes av intervjuer) Det är en skön skärmrullning: en sorts motkultur inifrån med bilder av hem och inte inredning. Det är liv som har växt fram i kyffiga utrymmen och inte Ikea-beskäftiga gömma undan-lösningar under pliktskyldigt upphängd ”fotokonst”. Det är färg och värme. Ibland inte alls. Men det är i alla fall olika.

Illustration: BBC

4. Podcast

”In our time” (BBC)

Snart har tjugoett år gått och medienestorn Melvyn Bragg bara fortsätter att göra fruktansvärt bra ”discussion programs”, som de kallas på ön, med den brittiska akademins mest lärda hjärnor. Inom allt mellan himmel och jord, bokstavligen. Den här sommaren – kan jag avslöja just i dag när mitt vikariat på redaktionen upphör – förhäxade mig avsnittet om Doggerland (det i dag sjunkna landområdet) så pass att jag satt i kontorslandskapet och stirrade på ett ”viktigt dokument” (tomt A4). Förlåt. Bilden från tjugoårsjubileumsboken.

5. Cd/vinyl

”Love & Work: The Lioness sessions”

Songs: Ohia (Secretly Canadian)

Det är dumt att köpa prylar. Men gör ett undantag för Jason Molina alias Songs: Ohia. Och ge en krona till hans anhöriga. För om hans samtida olycksbröder älskades hårt, avled under spektakulära former och sörjdes svårt, så gjorde Molina aldrig samma väsen av sig. Slog aldrig riktigt. Och dog i samma anda: Söp ihjäl sig en kulen marsdag 2013, i en tvåa i Indianapolis. Men sången, herregud. Likt en sorgsen ängels, som förundrad över jordelivets charader, vibrerar den för evigt till den rätt basala musiken. Den här återutgivningen har tydligen nu utökats med ”never heard before”-grejer.

Niklas Wahllöf är medarbetare på DN Kultur. Nästa vecka: Birgitta Rubin.