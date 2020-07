DN:s Rebecka Kärde väljer fem favoriter vecka 30

Radio. ”Det blir aldrig som man tänkt sig” – Mia Blomgren/SR

Mia Blomgren måste vara bäst i landet på att intervjua människor. Hennes släpiga röst och det raka, lagom konfrontativa tonfallet ger en känslan av en absolut horisontell relation mellan henne och de hon pratar med. Av de serier hon gjort för Sveriges Radio tycker jag allra bäst om ”Akademikerjävlar” och ”Svenska sjömän”, men den nya, ”Det blir aldrig som man tänkt sig”, kommer inte långt efter. Blomgren pratar med människor vars liv inte blivit som de planerat, på grund av sjukdom, död eller trauman. Det är inkännande, osentimentalt och med livsvisdomar från Rocky Balboa.

Pharoah Sanders: ”Live in Paris 1975”. Foto: Transversales disques

Album. ”Live in Paris 1975” – Pharoah Sanders (Transversales disques)

Tenorsaxofonisten Pharoah Sanders är kanske mest känd som medlem i John Coltrane Quartet. Själv tycker jag nästan mest om det han gjort som bandledare, som den spirituellt präglade, extatiska ”Karma” (1969), där han påminner lika mycket om Alice Coltrane som om John. Nyligen släpptes ett livealbum med Sanders från en spelning i Paris 1975. Det är underbart – flummigt och tajt i precis rätt balans. Ännu en toppenutgivning från det Paris-baserade skivbolaget Transversales disques, som är experter på att rota fram halvt eller helt bortglömda inspelningar.

Berlinmuren byggs, 1961. Foto: TT

Podcast. ”Wie war das im Osten?” – Die Zeit

Den tyska veckotidningen Die Zeit producerar ett antal välgjorda poddar. Bäst är ”Wie war das im Osten?” (”Hur var det i öst?”), en intervjupodd med människor – ”helt vanliga” sådana – som levde i DDR. En arbetade som lärare, en annan som läkare, en var punkare och satt i kvinnofängelse. Frågorna är raka, enkla, undrande, intervjuerna långa och fördomsfria – även när den som talar är en gammal Stasi-informant. Sista avsnittet av sex sändes i vintras. Hela serien ligger gratis på webben och rekommenderas till alla som förstår språket någorlunda.

OEI #88-89: ”Serier”. Foto: OEI

Tidskrift. ”OEI #88-89: Serier” – Redaktör Per Israelson

Senaste numret av tidskriften OEI är lika svåröverskådligt som vanligt, vilket hör till dess charm. Temat är den här gången tecknade serier. Särskilt intresse fäster redaktören Per Israelson vid hur läsaren fungerar som medskapare, vid hur verket och den som tar del av det interagerar på ett sätt som skiljer sig från övriga konstformer. Som vanligt lär jag mig massor om saker som jag inte visste att jag tyckte var spännande. Medverkar i numret gör serieskapare som Cathrine Anyango Grünewald, Linnea Sterte, Gunnar Krantz och Tim Ng Tvedt.

”A Brief History of Fascist Lies” av Federico Finchelstein. Foto: University of California Press

Facklitteratur. ”A Brief History of Fascist Lies” – Federico Finchelstein (University of California Press)

Hur ser fascismens relation till sanningen ut? Hur förstås och används själva begreppet, och hur har fascistiska ledare och regimer tillämpat lögner och desinformation för att stärka sin makt? Den argentinska historikern Federico Finchelstein, expert på just fascism, beskriver i sin fjärde bok en politisk strategi med anor långt tillbaka i tiden, och drar övertygande paralleller mellan dess historiska och samtida manifestationer. Jair Bolsonaro är (ännu) ingen Mussolini, Viktor Orbán (ännu) ingen Joseph Goebbels. Men de låter anmärkningsvärt lika varandra.

