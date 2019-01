I det dokument som skickats in till domstolen i Massachusetts skriver Spacey även att han är oskyldig till brottet.

Men domstolen avvisar hans begäran och meddelar att han måste närvara under förhandlingen, skriver The Guardian.

I det aktuella domstolsärendet anklagas Spacey av ett nyhetsankare i Boston för att ha förgripit sig på hennes då 18-årige son på en bar 2016.

Fler än 30 män har riktat anklagelser mot skådespelaren sedan oktober förra året. Sedan dess har bland annat hans rollfigur klippts bort från filmen ”All the money in the world” och han har fått sparken från sin huvudroll som Frank Underwood i tv-serien ”House of cards”.

