Det är i ett inlägg på Twitter, publicerat på måndagen, som Donald Trump uttrycker sin ilska över Spike Lees tal. Presidenten skriver att det ”vore trevligt” om Spike Lee hade läst sina anteckningar, och anklagar honom för att ha gjort ett ”rasistiskt påhopp”.

Utspelet kommer efter Spike Lees tal under Oscarsgalan, där han vann kategorin för bästa manus för filmen ”BlacKkKlansman”. Lee började tacktalet med en kort resumé av sin egen historia, och manade till politiskt motstånd.

– Presidentvalet 2020 är runt hörnet – vi måste göra det moraliska valet mellan kärlek och hat. Let’s do the right thing! sa Spike Lee.

Regissören har vid en rad tillfällen uttryckt sitt motstånd mot presidenten, vars namn han vägrat ta i sin mun. I en DN-intervju förra året berättade Spike Lee om slutscenen i ”BlacKkKlansman”, som visar Donald Trumps tal om att ”det fanns bra människor på båda sidor” efter den högerextrema marschen i Charlottesville.

– Det var ett sådant där avgörande ögonblick för vårt land där ”that motherfucker” kunde ha tagit tillfället i akt att föra oss samman genom att pratat om kärlek och försoning. I stället gav han hatgrupperna ett erkännande och öppnade dörren till Vita huset. Detta kommer att definiera Trumps plats i historien, sa Spike Lee.