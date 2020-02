Donald Trumps valkampanj stämmer New York Times

Det är Donald J. Trump for President Inc, som leder presidentens återvalskampanj, som lämnat in stämningen till en domstol i New York, rapporterar nyhetsbyrån AP. I stämningsansökan hävdas att tidningen gjort sig skyldig till förtal i och med publiceringen i mars förra året. Artikeln är skriven av Max Frankel, tidigare mångårig chefredaktör på New York Times.

Opinionsartikeln bar rubriken ”The Real Trump-Russia Quid Pro Quo” och innehöll skrivningar om att Trumpkampanjen gjort överenskommelser med ryska myndighetsföreträdare för att se till att Hillary Clinton skulle besegras i 2016 års presidentval, och att det fanns kopplingar till Vladimir Putins oligarkstyre. Enligt stämningen har tidningen med uppsåt publicerat ”falska och ärekränkande påståenden”.

New York Times tillbakavisar alla anklagelser. En talesperson för tidningen säger enligt AP att Trumpkampanjen har vänt sig till domstol för att straffa en skribent vars åsikt anses oacceptabel: ”Lyckligtvis skyddar lagen amerikaners rätt att uttrycka sina uppfattningar och slutsatser, framför allt om händelser med allmänintresse. Vi ser fram emot att försvara den rätten i det här fallet”, säger talespersonen.

AP har även talat med advokaten Brian Hauss vid American Civil Liberties Union, som bland annat är specialiserad på yttrandefrihetsfrågor. Han bedömer stämningen som ”helt utan substans” och säger att en publicist inte kan hållas ansvarig för uppgifter som baseras på offentliga fakta. Även CNN:s juridiska kommentator Jeffrey Toobin menar att stämningen kommer vara resultatlös och omgående kommer att avfärdas.