Dotter söker revansch i Melodifestivalen: ”Scenshowen är som ett konstprojekt”

– Jag har längtat ihjäl mig efter den här veckan. Jag är nästan överförberedd, säger Johanna Jansson över telefon, ett par dagar innan förberedelserna drar igång på allvar.

På lördag står hon återigen på Melodifestivalens scen. Den här gången med låten ”Bulletproof”, som hon beskriver som ett poppigt och organiskt nummer, där alla bitar måste klaffa för att ge rätt effekt:

– Ljuset, kläderna och koreografin, allt är beroende av varandra. Funkar det inte som jag har tänkt, får jag ta till min plan b och låtsas som att det var tänkt så från början.

Hon tänker ofta i koncept kring sin musik, berättar hon. De röda lackkläderna hon bar under presskonferensen i november, då årets artister avslöjades, är i lördagens shownummer utbytta mot svart lack och spegelmosaik. Lacken symboliserar en hårdhet som refererar till vad ”Bulletproof” handlar om – att våga visa sig sårbar inför en annan person.

– Jag tänker mycket på hur musiken passar ihop med det visuella. Jag har ett stort klädintresse och syr alla mina scenkläder själv. När jag gick runt där på presskonferensen så kände jag mig som Britney Spears i ”…Baby one more time”.

Johanna Jansson, 32, är uppvuxen i Arvika i Värmland. Hon är artist och låtskrivare, mest känd under artistnamnet Dotter där hon gör en egensinnig variant av pop inspirerad av artister som Lorde och Florence Welch i Florence and The Machine.

I Melodifestivalssammanhang har hon tävlat två gånger som låtskrivare – 2017 (till Mariettes ”A million years”) och 2019 (till Lina Hedlunds ”Victorious”).

2018 ställde hon själv upp som artist i tävlingen med låten ”Cry”. Under tävlingsveckan blev hon hyllad av kritikerna och ett tag oddsfavorit vinna hela Melodifestivalen. Men när rösterna var räknade föll drömmen platt. Hon kom näst sist, och blev därmed utslagen ur tävlingen.

– Vi hade så många visioner och idéer med ”Cry” som vi tvingades stryka i sista stund. I slutändan blev det bara jag och en lampa typ, det blev för introvert och inte bra. Men det är sällan en sjätteplats leder till skriverier i flera veckor efteråt, så jag lämnade nog ett avtryck ändå.

Är du inte rädd för att ställa upp igen?

– Nej, jag känner mig mest sporrad. Jag är glad att jag har fått en ny chans att visa vem jag är, eftersom förra numret inte blev som jag ville.

För varje år har jag börjat gilla den här världen mer

Hur skiljer sig ”Bulletproof” från ”Cry”?

– Scenshowen är fortfarande artsy, lite som ett konstprojekt. Men låten är den mest kommersiella jag någonsin har gjort. Min enda rädsla är väl angående den balansen – om det fortfarande är för krångligt eller om folk uppfattar det som att jag nu har gått och blivit för kommersiell. Jag har svårt att avgöra själv.

Hon berättar att hennes egen inställning till Melodifestivalen har förändrats.

– Förra gången jag ställde upp var jag skeptisk. Att delta i ett så brett sammanhang var egentligen det sista jag ville med min musik. Då såg jag det mest som ett skyltfönster. Men för varje år har jag börjat gilla den här världen mer. Att göra Måns Zelmerlöw-duetten som mellannummer i fjol var en sån grej, det hade inte hänt för ett par år sedan. I år är det helhjärtat och 100 procent pepp, vilket jag hoppas ska märkas. Den här gången vill jag verkligen gå vidare.