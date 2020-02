Drive-By Truckers ger en dagsrapport från ett USA i upplösning

Rock Drive-By Truckers ”The unraveling” (ATO/Border) Visa mer

Båda frontfigurerna har brukat skriva hälften var, nu är alla låtar utom två av Patterson Hood. Och den inledande programförklaringen rymmer formuleringar om ”my band” och ”my family”, trots att den undertecknas med bandnamnet.

Så allt är kanske inte som det brukar med Drive-By Truckers. Däremot kommer de tillbaks efter sin längsta paus hittills med ett album som är ännu mer politiskt, ännu mer av en dagsrapport från ett USA i upplösning.

Två låtar heter ”Thoughts and prayers” och ”Babies in cages”, men samma formuleringar dyker upp på flera andra ställen. Där finns en genomgående känsla av att blicka på förödelsen efteråt, trots att allt pågår just nu – och kan bli värre.

Lite som om Hemingway skrev rocklåtar, alldagliga på ytan men så självklara i sin framåtrörelse, med en rent svindlande vibration av väldighet i botten.

Bästa spår: ”Armageddon’s back in town”, ”Thoughts and prayers”

