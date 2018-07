Dubbningsboom i USA när Netflix satsar globalt

När Netflix vd Reed Hastings nyligen var på besök i Europa meddelade han att den internationella expansionen fortsätter med en satsning på 100 projekt på 16 språk i Europa, Afrika och Mellanöstern. I höst är det till exempel inspelningsstart för Netflix första arabiskspråkiga serie, det övernaturliga tonårsdramat ”Jinn” som ska filmas i Jordanien.

Inte undra på om det jublades på översättningsbyråerna.

Netflix finns numera i över 190 länder men när strömningsjätten påbörjade sin globala framryckning ställdes den inför mängder av språkbarriärer: hur göra det övervägande engelskspråkiga innehållet tillgängligt för konsumenter världen över?

I ett första skede utökades översättningarna till ett tjugotal språk och sedan dess har Netflix rullat ut textremsor i oöverträffad skala.

Jan Pedersen forskar om medieöversättning på Stockholms universitet och har bland annat skrivit boken “Subtitling norms for television”. Han har följt Netflix översättningsarbete och tittat närmare på bolagets riktlinjer för undertexter.

– Till en början var kvaliteten ganska erbarmlig, men den har faktiskt förbättrats. Däremot finns det en hel del brister i anpassningen till lokala normer. Det kan bland annat handla om hur fort tittaren förväntas läsa. I Sverige är vi vana med tolv tecken per sekund, medan Netflix vill ha sjutton tecken per sekund, säger Pedersen.

På flera marknader räckte det inte med undertexter och Netflix etablering har därför också skapat arbetstillfällen för röstskådespelare i länder som Frankrike och Italien. Och att prenumeranter i Tyskland vill kunna uppleva ”Orange is the new black” på tyska är inte förvånande, med tanke på landets dubbningskultur.

Enligt Pedersen etablerades två dominerande översättningstraditioner när ljudfilmen blev branschstandard på 1930-talet: undertexter och olika former av dubbning.

Men hur är det med länder som varken har en tradition av det ena eller andra?

Boaz Konforty och Rona-Lee Shimon talar engelska i ”Fauda”. Foto: ©Netflix/Courtesy Everett Collection/IBL

När Netflix i nästa skede började satsa mer resurser på närproducerade filmer och serier, för att tillmötesgå kunder i olika delar av världen, uppstod i stället ett annat slags språkförbistring på hemmaplan.

Hur ska amerikanska tittare egentligen kunna förstå Netflixfilmer och -serier där skådespelarna pratar danska (”The rain”), tyska (”Dark”) eller hebreiska (”Fauda”)?

Historiskt sett har USA varit relativt självförsörjande när det kommer till rörliga bilder. Därför finns det varken vana av undertextning eller dubbning, åtminstone inte i breda konsumentlager. Att titta på filmer med undertexter är något för den specialintresserade.

– Man brukar säga att det finns två ord för film på engelska: movie och film. Det vill säga, mainstream respektive arthouse. Den senare kategorin förknippas ofta med utländsk film och undertexter i USA, säger Pedersen.

På motsvarande sätt har serier som “Brottet” och “Bron” visserligen blivit både hyllade och uppmärksammade i USA, men för att kriminaldramerna verkligen ska gå hem i stugorna har de fått engelskspråkiga nyinspelningar.

Netflix verkar dock vilja slippa omaket att spela in samma serie flera gånger om. ”All stories are global stories”, som det heter i en företagspresentation. Deras utmaning är att försöka kombinera den lokala efterfrågan med global tillgänglighet. I stället för att dela upp prenumeranterna i regionala målgrupper sorteras de i ”smakgemenskaper”, som efterlyser liknande innehåll oberoende ursprung. I alla fall om det går att runda språkbarriären.

Den första skandinaviska originalserien, den postapokalyptiska följetongen ”The rain”, ska locka alla som gillar science fiction. Den är gjord på danska i Danmark, men när amerikanska Netflixprenumeranter trycker play pratar svensk-danska skådespelaren Alba August och alla andra på rollistan engelska. Samma sak väntar med största sannolikhet Shanti Roneys och David Denciks rollfigurer när den kommande svensksatsningen ”Störst av allt” får premiär.

Faktum är att Netflix gränsöverskridande satsningar har skapat en dubbningsboom i USA.

Många har reagerat och hävdat att de föredrar att uppleva utländska serier på originalspråk. På internet florerar manualer med rubriker som ”How to turn off Netflix's dubbing for 'Dark' & enjoy the show in its original form”. Men strömningsjätten, som är känd för att samla in och analysera stora mängder användardata, har räknat på det där och menar att den vet bäst.

Siffrorna visar att amerikanska prenumeranter som fick se franska serien “Marseille” dubbad till engelska var mer benägna att titta vidare än dem som fick se den på originalspråk med undertexter. Och sedan dess har Netflix börjat visa sina utländska serier i dubbat format i USA och majoriteten av tittarna ändrar inte i språkinställningarna utan nöjer sig med förhandsvalet. Enligt Netflix finns nio av tio ”Dark”-tittare utanför Tyskland, men i engelskspråkiga länder har 81 procent sett den dubbade versionen.

Louis Hofmann talar engelska i tyska serien ”Dark”. Foto: ©Netflix/Courtesy/IBL

För amerikanska tittare är dubbning kanske inte mer främmande än att Hollywoodfilmer som utspelar sig utomlands ofta tar sig språkliga friheter. Nazistiska generaler och östeuropeiska skurkar, till exempel, pratar påfallande ofta engelska med varandra i amerikansk film. Att invånarna i den flamländska småstaden i Netflixserien ”Beau Séjour” också gör det, är därför kanske inte helt chockerande.

De flesta av skådespelarna i ”The rain” gjorde sin egen dubbning till engelska, med en distinkt dansk accent.

– Det höjer trovärdigheten i dubbningen. Det är så man brukar man gestalta främmande språk i USA, menar Pedersen.

Det finns uppenbar förbättringspotential i dubbningen för alla Netflixproduktioner. Det är inte bara svenska åskådare, uppväxta med undertexter, som ryggar tillbaka inför osynkade munrörelser.

Kommer dubbning på sikt att bli förhandsvalet även i Sverige? Netflix har inte släppt några siffror, men liknande tittarexperiment pågår uppenbarligen även här. Den som börjar titta på ”Dark” eller ”Fauda” kan plötsligt höra tysk- respektive hebreiskspråkiga rollfigurer i stället tilltala varandra på engelska.

– Netflix fuskar lite grann eftersom det krävs en aktiv insats för att ändra språkinställningarna och vi är ganska lata av oss. På det sättet skulle man kanske kunna påverka tittarvanorna. Men jag tror ändå att den svenska intoleransen mot dubbning är för stor, säger Pedersen.

Gerard Depardieu talar engelska i ”Marseille”. Foto: ©Netflix/Courtesy Everett Collection /IBL

Kanske ligger förklaringen till dubbningens framgångar i USA inte bara i en aversion mot undertexter. Netflix är en datadriven verksamhet i en skärmberoende samtid som är väl medveten om fenomenet “second screen”, det vill säga att många tittare sitter med flera skärmar framför sig. På grund av splittrad uppmärksamhet behöver de audiellt understöd. Lättare då att följa serier på ett språk man själv förstår.

– Det ligger mycket i det där, säger Pedersen. Det finns länder som varierar översättningsmetoden beroende på visningssammanhang. I Polen undertextas till exempel filmer på bio, medan i princip allting har voice over på tv. På bio orkar vi koncentrera oss på undertexterna, men hemma är det helt enkelt mer bekvämt med ett bekant språk. Då kan man diska eller göra något annat samtidigt.