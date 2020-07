Dyr valtand stals på Nordiska museet – ”tror det var ett beställningsjobb”

Stölden blev känd den 20 mars i år. Ansvariga på Nordiska museet upptäckte då att den spetsiga narvalstanden stulits ur sin monter på utställningen ”Arktis – medan isen smälter”, och en polisanmälan upprättades.

– Det är en utställning med enormt många föremål, så det gick inte att säga om stölden skett just den dagen, säger Leif Hed, säkerhetschef på Nordiska museet, till DN.

Han betonar att utredningen varit väldigt noggrann med tre utredare från polismyndigheten. De genomförde en omfattande brottsplatsundersökning och har också bedrivit spaning efter tanden på nätet.

– Men några spår gick ändå inte att finna. Det var många som passerade montern som tanden fanns i och som varit inne i den i samband med rengöring. Polisen har nu lagt ned utredningen. Vi har små förhoppningar om att tanden kommer att hittas.

Tror ni att det är en anställd på Nordiska museet som stulit tanden?

– Jag kan väl säga att vi inte har kunnat avskriva den möjligheten, men det finns inget som talar för det heller, svarar han.

Narvalstanden var utlånad från Naturhistoriska riksmuseet, som värderat den till 100.000 kronor. Hed misstänker att tanden i dag finns hos en samlare.

– Jag vet inte vad man gör med ett sådant här föremål, men man kan ju tänka att det är något som man kan vilja ha i sin samling.

Ett beställningsjobb?

– Jag tror det.

Stölder på svenska museer är ovanligt. Leif Hed har aldrig tidigare varit med om en.

– Vi ser väldigt allvarligt på det här och kommer nu att se över rutinerna i ännu högre grad och höja säkerhetsnivån. Det är också de signaler som kommer från staten i olika utredningar där man pekar på säkerheten kring museiföremål. Sådant här får inte ske, säger han.

Ur utställningen ”Arktis – medan isen smälter” på Nordiska museet. Foto: Hendrik Zeitler

Också Martin Testorf, pressansvarig och vetenskapskommunikatör på Naturhistoriska riksmuseet, tror att stölden är ett beställningsjobb.

– Det verkar ju inte vara något som tagits på måfå eftersom det bara var tanden som blev stulen. De verkar ha vetat vad de var ute efter. Men museistölder är inte så vanliga. På Naturhistoriska har det bara varit en handfull sådana händelser de senaste tjugo åren.

Museets förlorade narvalstand kommer inte att ersättas av Nordiska museet.

– Det som hänt är väldigt tråkigt, men vi har inget otalt med Nordiska museet, det kommer inte bli några krav från oss, understryker Testorf.

Narvalen är en art i familjen vitvalar som lever i arktiska havsområden och kan bli uppemot 50 år. De blir mellan 4–6 meter långa och hos hanen utvecklas den vänstra kindtanden i överkäken till ett uppåt tre meter långt, vridet, horn.

En narval nära vattenytan, fotograferad från ovan. Foto: Doc White/TT

Valen är internationellt skyddad och får bara jagas av inuiter i Kanada och på Grönland och då under förutsättning att de tar till vara på hela valen. Det är förbjudet att handla med delar av valen.

Under medeltiden ansågs valens horn ha magiska krafter som bland annat kunde skydda kungar från att bli förgiftade och förfogade över krafter lika enhörningens. Forskare på Harvard School of Dental Medicine har numera funnit att tanden är ett mycket känsligt sinnesorgan som är försett med tio miljoner nervtrådar. Dessa gör det möjligt för valen att registrera temperaturförändringar i vattnet och finna föda. Möjligen kan valarna också kommunicera med varandra via sina kindtänder.

Narvalens unika horn blev i november 2019 oväntat uppmärksammad i samband med ett terrordåd i London. Den 38-årige tjänstemannen Darryn Frost blev vittne till hur en man dödade två personer och skadade ytterligare tre. Frost greppade då en flera meter lång narvalstand som fanns upphängd som dekoration i lokalen där han befann sig och använde denna för att försvara sig själv och andra till dess att polisen anlände till platsen.

Läs mer:

Man anmäld för köp av narvalstand

Mannen med narvalstanden: Tacksam mot alla som kom till undsättning

Ny entré och tidsresa när Nordiska museet får ett lyft