Dystopiskt Hollywood drar i nödbromsen

I pandemithrillern ”Outbreak” från mitten av 90-talet finns en scen som visar hur ett lömskt virus sprids mellan besökare i en biosalong. Under den pågående coronakrisen har denna påhittade skräckscen plötsligt fått en helt ny laddning.

Kraven på social distansering med stängda biografer och stoppade inspelningar har skapat en närmast dystopisk stämning i Hollywood. Från att inledningsvis ha betraktat det nya coronaviruset som ett irriterande – men högst tillfälligt – väghinder har Hollywood sedan veckor tillbaka tvingats dra i nödbromsen.

Beslutet att flytta världspremiären av James Bond-filmen ”No time to die” till november utlöste en flyttvåg bland vårsäsongens planerade premiärer. Mer än ett dussin andra filmer som skulle ha haft premiär i mars eller april har fått skjutas upp.

Bland de storfilmer som vill skademinimera effekterna av coronaviruset återfinns bland andra ”Black widow”, ”Mulan 3” och ”A quiet place part II”. ”F9” (den nionde filmen i ”Fast & furious”-sviten) flyttar till och med fram premiären i ett helt år.

Häromdagen kom beskedet att superhjältefilmen ”Wonder Woman 1984” flyttar från juni till augusti, ett beslut som även kan påverka andra sommarfilmer som Christopher Nolans ”Tenet”, ”Top gun: Maverick” och ”Ghostbusters: Afterlife”.

På produktionssidan började paniken sprida sig i ungefär i samma veva som Tom Hanks och hustrun Rita Wilson meddelade att de diagnostiserats med covid-19 under inspelningen av Baz Luhrmanns odöpta Elvis Presley-film i Australien.

”Wonder woman” Foto: Clay Enos

Under de senaste veckorna har de flesta inspelningar tvingats trycka på pausknappen. Bland dem återfinns storproduktioner som ”Avatar 2 och 3”, ”Mission impossible 7”, ”The Batman”, ”Jurassic World: Dominion”, ”Matrix 4”, samt Ridley Scotts ”The last duel” och Guillermo del Toros ”Nightmare Alley”.

Netflixmusikalen ”The prom” med Meryl Streep och Nicole Kidman fick stoppas med bara två dagar kvar av inspelningen i Los Angeles. Att stänga ner och återuppta en inspelning är enormt dyrt för Hollywoodbolagen, speciellt om filmen spelas in utanför USA.

”Det är som om en meteor är på väg rakt mot filmindustrin. Och det går inte att beräkna skadorna”, sammanfattar Richard Rushfield, chefredaktör för nyhetsbrevet The Ankler som handlar om filmindustrin.

Att stoppa inspelningar och skjuta fram premiärer är förstås mycket kostsamma åtgärder. Enbart kostnaden att flytta den 25:e Bondfilmen till i höst kan uppgå till en halv miljard kronor – på grund av förbokade annonskampanjer. För att inte tala om de uteblivna intäkterna i biosalongerna. Om krisen fortsätter till slutet av maj kommer de förlorade intäkterna från världens biosalonger på grund av coronapandemin att uppgå till mer än 170 miljarder, enligt Hollywood Reporter.

Efter de två senaste årens rekordsiffror var förväntningarna inför 2020 nedskruvade, men corona­pandemin har försatt branschen i fritt fall. Under helgen den 7–8 mars rasade biointäkterna i USA med 45 procent från föregående vecka. Den helgens totala intäkter landade på 55,3 miljoner dollar – vilket kan jämföras med att ”Captain Marvel” ensam drog in runt 1,5 miljarder på samma biografer under samma premiärhelg 2019.

Den amerikanska biografanalytikern Doug Stone, chef för Box Office Analyst, kallar tillståndet för ”en ren katastrof”.

– De kortsiktiga effekterna är fullständigt förödande. Om inte biografägarna snabbt får hjälp med kostnadslättnader eller statligt stöd så kommer många av dem att tvingas gå i konkurs, säger Stone till DN.

Tillfälliga produktionsstopp och framflyttade biopremiärer skapar enorma merkostnader och trasslar till det för filmbolagen, men de långsiktiga konsekvenserna kommer att vara ännu mer allvarliga för biografnäringen, menar Doug Stone.

Under tidigare kriser och perioder av ekonomisk recession har biotittandet inte påverkats nämnvärt, snarare har behovet av eskapism till ett pris som är överkomligt ökat för de allra flesta.

Även om biobesöken dippade månaden efter terrorattackerna mot New York den 11 september, så var de snabbt tillbaka på normala nivåer. Många befarar att det blir annorlunda med coronapandemin eftersom biografer stänger helt eller tvingas glesa ut publiken med olika typer av ”social distancing seating plans” i salongerna.

Och även när smittspridningen är under kontroll så kan det dröja innan publiken återgår till sina gamla vanor – om de ens gör det. När många upplever att det är bekvämt att strömma hemifrån och bökigt att ta sig till biosalongen så kommer det att förändra tittarvanorna. I spåren av coronakrisen gjordes förra veckan flera helt nya biofilmer tillgängliga på vod, däribland filmer som ”The invisible man”, ”The hunt” och ”Emma”. Paramount räddade i sin tur sin romantiska komedi ”The lovebirds” undan coronahotet genom att sälja den till strömningsjätten Netflix.

Daniel Craig i ”No time to die” Foto: Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo

Om fler bolag börjar agera på liknande sätt kan det betyda att hela den gamla affärsmodellen med den heliga biopremiären i centrum kommer att dö. Dessutom pratas det om att slopa det så kallade hemmavideofönstret, där dvd:er/bluerayer eller vod säljs innan de når strömningstjänsterna.

– Ja, allvarliga förändringar i innehåll och demografi kommer att påverka tittarvanorna på ett försåtligt sätt. Alternativa distributionskanaler för underhållning har accelererat inte minst bland yngre konsumenter. I USA har antalet biobesök minskat från höga 5 gånger per år och person till cirka 3,5, säger Doug Stone.

Trots att han är medveten om alla mörka hot mot biobranschen är han ändå optimistisk.

– Jag tror att biobranschen kommer att överleva, men på en lägre nivå med en minskad kapacitet. Många av de biochefer som jag har pratat med tror på en minskning med cirka 25 procent under de kommande fem åren där biografer mer och mer kommer att klassas som en ”lyxupplevelse”, menar Stone.

10 Hollywoodproduktioner som skjuts upp ”Avatar 2 och 3” (regi: James Cameron) med Kate Winslet, Vin Diesel och Zoe Saldana. ”Mission impossible 7” (Christopher McQuarrie) med Tom Cruise och Rebecka Ferguson. ”The Batman” (Matt Reeves) med Robert Pattinson, Zoë Kravitz och Andy Serkis. ”Jurassic world: Dominion” (Colin Trevorrow) med Bryce Dallas Howard och Chris Pratt. ”Matrix 4” (Lana Wachowski) med Keanu Reeves och Carrie-Anne Moss. ”The last duel” (Ridley Scott) med Matt Damon, Ben Affleck och Adam Driver. ”Nightmare Alley” (Guillermo del Toro) med Cate Blanchett och Bradley Cooper. ”The forgiven” (John Michael McDonagh) med Ralph Fiennes och Jessica Chastain. ”The card counter” (Paul Schrader) med Oscar Isaac och Tiffany Haddish. ”The harder they fall” (Jeymes Samuel) med Idris Elba och Mustafa Shakir. ”Red notice” ( Rawson Marshall Thurber) med Gal Gadot och Dwayne Johnson. ”The prom” (Ryan Murphy) med Meryl Streep och Nicole Kidman. Visa mer