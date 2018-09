Ebbot: ”Union Carbide Productions var en ventil för vår leda”

Avskedsspelningen var på Kåren i Göteborg. Mitt i vintern. Somliga som var där den decembernatten svär på att urladdningen var så yrseldrivande att Karin Dreijer, The Knife-ikonen, till slut stagedivade rakt ut i det gungande människohavet framför scen. Det är tjugofem år sedan. Nu kommer Torbjörn ”Ebbot” Lundberg kånkande på gitarr och resväska över Brunkebergstorg från ett försenat tåg. Kaftanen, väldig och vit, fladdrar som ett oskotat storsegel runt hans vader.

Att Union Carbide Productions nu intar Gröna Lund är resultatet av ett antal särdeles envisa spanska fans.

– De tjatade jättelänge om att vi skulle spela på Azkenafestivalen och dessutom ville några släppa en liveinspelning från vår spelning på New York-klubben CBGB. Jag var skeptisk först för var det något Carbide var med om så var det att bli blåsta med olika avtal. Vi var skuldsatta sju år efter att vi splittrades. Men så spelade vi och koncentrerade oss på tidiga låtarna och det gick skitbra, det var 30.000 i publiken. Det var lika kul och fullt på Liseberg som i Spanien.

Hur UCP blev ett band är en snirklig historia om en udda samling människor med festande som hobby: Ett skejtgäng – Ebbots kompisar – allehanda outsider, några typer som senare blev indragna i Trustorhärvan, andra som kom att bilda band som Stonefunkers och Turbonegro.

– Jag hade haft ett band i källaren hemma då och stämde vintern 1986 träff med Björn Olsson (i dag låtskrivare/producent bakom Håkan Hellström, Mando Diao, Hästpojken) vid Antikhallarna där hans replokal låg. Jag kom dit i skidkläder, men Björn hade likadana, det var ju kallt. Jag steg in och hörde lite av vad de gjort, det var instrumentalmusik, MC5-riff och Captain Beefheart-trummor, jag tyckte det var ganska intressant. Det var så det började och sedan sade det bara pang. Alla pusselbitar föll på plats när vi började repa.

Björn Olssons pappa sponsrade hela inspelningen av första albumet ”In the air tonight” (1986) – enligt Ebbot i vrede för att hans son ”ännu inte blivit något”.

Deras publik växte fort, möjligen för att konserterna i regel spårade ut.

– Det var inte något försök att vara Iggy Pop eller att visa upp mig, jag bara slängde … av mig. Det hände i stunden. Man blir som ett barn på scen, en total frihetskänsla. Ibland var jag naken, eller i enbart kalsonger, våtdräkt eller kaftan, dessutom ganska ofta yuppiekostym i början.

Provokation.

– Jo, jo, vi sysslade mycket med det och hade hittat en ventil för vår leda. Jag var väl ett slags Kalle Anka-figur, en vaudeville-typ – precis som John Lydon varit i Sex Pistols. Ingen skulle kunna gå ifrån våra spelningar och tycka att vi var bara ännu ett rockband. Alla svartklubbarna i Göteborg på den tiden betydde väldigt mycket för att vi fick ett forum.

Ni sjöng om att vilja ha mer, mer sex, bilar, pengar, diamanter, konsumtion, mer av allt. Själva motsatsen till vad Göteborgsproggen förespråkat före er.

– Vi var en reaktion på det där. Det var den tiden, 80-tal, yuppiementaliteten och alla skulle bara ha mer, mer, mer. Det där är egentligen fruktansvärt eländigt, men vi sade också i intervjuer att vi ville ha mer. Det fanns ett slags hämndbegär. Jag kom från Askim och bodde i en villa och vi var bara för det inte särskilt välkomna på musikrörelsens ställe Sprängkullen när vi var yngre och gick dit för att lyssna på punkband. Det var en massa hyckleri bland proggarna. Musik ska ju handla om att man hittar något gemensamt.

Snart ringde arrangörer också från hela Europa, inte minst från Berlin där de gjorde över tjugo konserter, men också USA. Kurt Cobain, Sonic Youth och Jello Biafra gick med i fanklubben. Men redan i höjd med andra skivan hoppade basisten Per Helm av för han ”inte orkade med kaoset längre”. Fler medlemsbyten följde. Bandet lades slutligen ner efter fyra album och sex års härjande. Energin var slut. I mars 1995 debuterade så The Soundtrack of Our Lives.

– Vi kändes mer som ett ihopsatt band än Carbide, vi var ju en så kallat supergrupp där alla kom från olika rockband. Men det blev en nytändning för mig och vi höll ju ihop mer än dubbelt så länge som Carbide.

Både UCP och TSOOL spelade utpräglad riffrock med rötter i det tidiga 1970-talet. I dag är det nästan enbart hårdrocksband som håller den genren vid liv.

– Jo, den där svulstiga och nästan majestätiska rocken, den barnsliga stå-framför-spegeln-och-posera-stilen, blev det ganska mycket av i Soundtrack också. Det känns som en väldigt maskulin era som är över, kluckar han bakom sitt eftermiddagskaffe, men nyanserar sig sedan:

– Jag tror inte riffrocken är död, den kommer gå igen. Det skulle vara väldigt konstigt om den dog ut, men just det där bredbenta lär inte återvända, det känns som den unga generationen är mer unisex.

Ni inspirerade framför allt många Göteborgsband, som Broder Daniel, Bad Cash Quartet, Hästpojken, Silverbullitt, The Tough Alliance och Håkan Hellström.

– Håkan och hans gäng var väl runt åtta år yngre än oss, men hängde mycket på våra konserter de sista åren. Jag minns att Henrik Berggren ofta kom och jag undrade alltid hur han kommit in för han såg så ung ut då, som en femåring. Jag såg Broder Daniel senare och tyckte det var så grymt att de förde det vi hade gjort vidare på något sätt.

Vad var Union Carbide Productions största tillgång?

– Sammanhållningen. Det var ju mina bästa vänner i bandet. Vi var nog allra bäst live i början och runt 1990, fast skivorna tycker jag är lika bra på olika sätt, även om jag mest skrek i början.

Vad var din dröm när ni startade?

– Det var väl att göra ett album som man helt enkelt ville skulle finnas, efter att lyssnat på andras i hela ens liv. Jag kände att jag hade hittat en linje att följa efter att ha haft en massa kortvariga jobb, monteringsföretag, screentryckeri och flyttfirma... Jag vet inte vad som hade hänt om jag inte hittat den ventilen. På något sätt kanske det räddade ens liv.