Efter åtta år – Robyn släpper nytt album

Skivan – hennes första album sedan ”Body talk” som gavs ut i november 2010 – är resultatet av studioarbete i såväl Stockholm, London, Paris, New York som på Ibiza. Hon beskrivet slutresultatet som ”en ljuv plats, som en mjuk extas. Jag dansade mycket när jag gjorde skivan och tycker att jag hittade en sensualitet som jag inte har haft tillgång till tidigare. Allt blev bara mjukare.”

Bakom sig har Robyn nu, 23 år efter debutalbumet ”Robyn is here” 1995, hitlåtar som ”Dancing on my own”, ”Call your girlfriend”, ”Hang with me” och ”With every heartbeat” jämte fyra topp- tio-singlar i Storbritannien och fem Grammy Awards nomineringar i USA. I Sverige har hon vidare tilldelats tolv Grammis, tre P3 Guld-priser samt regeringens musikexportpris.

Tidigare i sommar släppte Robyn singeln ”Missing U”.