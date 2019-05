Efter Ibizaaffären – Vengaboys låt från 1999 toppar listor i Österrike

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Österrike har skakats av de läckta videoinspelningarna från Ibiza, där vicekanslern Heinz-Christian Strache, partiledare för högerpopulistiska FPÖ, samtalar med en kvinna som utger sig vara släkting till en rysk oligark om att byta till sig hjälp i valrörelsen 2017. Nu har regeringen kollapsat och det planeras nyval.

Men skandalen har åtminstone varit bra för någon – nämligen det gamla eurodiskobandet Vengaboys. Många österrikare tycks vara på jakt efter ett passande soundtrack till den politiska krisen och Vengaboys tjugo år gamla hitlåt ”We’re going to Ibiza” toppar på tisdagen den österrikiska Ituneslistan.

”Woah, we’re going to Ibiza, woah, back to the island, woah, we’re gonna have a party”, går texten till låten som nu blivit soundtrack till en regeringskollaps.

