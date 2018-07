Efter skuldkravet – nu hoppas ETC att donationer ska rädda tidningen

I höstas närgranskade företaget TS Mediefakta, som mäter upplagor för Presstödsnämndens räkning, tre av ETC-koncernens tidningar. Skälet till den fördjupade granskningen var, enligt Presstödsnämnden, att tidningarna visade upplagesiffror som till stor andel bestod av bland annat gåvoprenumerationer, vilket inte räknas som presstödsgrundande.

Efter undersökningen kom nämndens beslut: Dagstidningen Dagens ETC samt de två numera nedlagda lokaltidningarna i Jönköping och Umeå, tvingas återbetala totalt åtta miljoner kronor i presstöd. Beloppet ska betalas in senast den 31 augusti.

ETC-koncernens grundare Johan Ehrenberg är kritisk till Presstödsnämndens beslut.

– TS Mediefakta räknade alla våra upplagor och fick fram de siffror vårt presstöd grundade sig på. Sedan räknade de om exakt samma upplagor med exakt samma statistik och kom fram till en helt ny siffra. Då plötsligt anmärkte de på våra gåvoabonnemang, som vi har haft i tio år. Dessutom går det varken att överklaga beslutet eller att ens få till en diskussion med nämnden. De går inte att få tag på, och svarar inte på frågor, säger Johan Ehrenberg.

Kerstin Morast, jurist på Myndigheten för press, radio och tv som hanterar frågor gällande driftsstöd för Presstödsnämnden, säger att ETC-koncernen fått möjlighet att redovisa prenumerationssiffror men valt att inte göra det.

– Detta för att säkerställa hur stor del av upplagan som var individuellt beställd och betald, vilket är kravet för att den ska vara presstödsgrundande. ETC valde då att inte delta i den undersökningen. Därför gjorde TS en bedömning utifrån de prenumerationer de ansåg kunde styrkas. Då blev det så här. Och den upplaga TS anger som presstödsgrundande är den som gäller.

Dagens ETC har enligt Johan Ehrenberg förberett en egen avbetalningsplan som gäller de fyra miljoner kronor man är återbetalningsskyldiga för tidningen Dagens ETC. Resterande fyra miljoner gäller de två nedlagda lokaltidningarna.

– Vi gör bara en avbetalning på Dagens ETC. Hur vi ska göra med den resterande summan vill vi prata med nämnden om. De andra två titlarna är ju nedlagda och finns inte längre. Vi kan inte betala av på något som inte finns. Dessutom har de två bolagen betalat uppsägningslön i sex månader, så kassorna är helt tomma.

Kerstin Morast bekräftar för DN att ETC frågat om möjlighet till en avbetalningsplan, men att Presstödsnämnden i nuläget inte godkänt förslaget.

– Just nu kan jag bara säga att Presstödsnämnden beslutat att pengarna ska vara återbetalda senast 31 augusti. För att detta ska förändras krävs det att nämnden fattar ett sådant beslut. Jag kan dock inte ge några besked kring det i dag.

För att rädda tidningen Dagens ETC inrättade Johan Ehrenberg för några veckor sedan en stödfond. Tanken var att tidningens läsare kunde bistå med ekonomiskt stöd. Enligt Johan Ehrenberg samlade man in 900 000 kronor under de första sju dagarna. Han har själv donerat en tredjedel av summan. Resterande belopp, säger han, kommer från enskilda läsare som skänkt ungefär 1 000 kronor per person.

– Stödet har varit helt fantastiskt och nu är vi uppe i över 1,5 miljoner kronor, säger Johan Ehrenberg.