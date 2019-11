Einár och Robyn får musikpris

Vinnare Musikförläggarnas pris 2019

Årets textförfattare: Jenny Wilson

Årets kompositör: Ilya Salmanzadeh

Årets internationella framgång: Robin ”Robyn” Carlsson

Årets genombrott: Nils ”Einár” Grönberg

Årets låt: ”I don't care” (Ed Sheeran, Justin Bieber) – Johan ”Shellback” Schuster, Martin ”Max Martin” Sandberg, Fred Gibson, Ed Sheeran, Justin Bieber, Jason Boyd

Årets konstmusik – stor ensemble/opera: Albert Schnelzer – Piano Concerto – This is your kingdom

Årets konstmusik – liten ensemble/kammarmusik: Staffan Storm – Nachtseele

Årets stipendiat: Imen ”Imenella” Mohamed

Årets hederspristagare: Ingela ”Pling” Forsman

Årets mest spelade låt (i samarbete med Stim): ”Without you” (Avicii feat Sandro Cavazza) – Salem Al Fakir, Vincent Pontare, Tim Bergling, Dhani Lennevald, Sandro Cavazza och Carl Falk.