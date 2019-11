EKG: Hoppas att jag får min egen klapp

Hur många julaftnar har man inte suttit omgiven av julklappar med en mage som står i åtta hörn och drabbats av lätt ångest.

Varför åt jag så mycket? Varför köpte vi så många onödiga julklappar?

Vi har skärpt oss rejält på den fronten, husbonden och jag. Vi skippar julklapparna helt, men ingen regel utan undantag så vi inhandlar var sin till den årliga julfesten med kollegorna.

Förr brukade jag harkla mig lite snyggt om jag upptäckte att jag ”riskerade” att få den julklapp jag själv hade lagt i klapphögen. Man ville ju inte ha den med sig hem. För om sanningen ska fram så var det inte alltid jag hade köpt något jag skulle vilja ha, snarare tvärtom. Ju knäppare klapp desto bättre, var min paroll.

Men det var då. Numera köper jag bara sådant som jag gillar och blir närmast glad om jag får behålla klappen jag slagit in några timmar tidigare.

När det gäller julmaten, och framför allt mängden, är det svårare att banta även om vi har gjort framsteg även där.

I år blir det en jul på tu man hand och det innebär att vi kommer mumsa på Jansson, lax, sillar, skinka, köttbullar, prinskorvar, ostar med mera – precis som i fjol, men vi tar det piano.

Jansson betas av dan före dan så är han undan. Hur många gånger har jag inte stått och hackat lök och strimlat potatis så att svetten lackat för att sedan fördela ingredienserna och kört in Jansson i 225 grader.

När vi sedan kommit till det småvarma efter sillar, skinka och lax med mera har vi i allmänhet varit så mätta (för att inte säga stinna) att vi bara ätit några kvadratcentimeter Jansson.

Sedan har den åkt in i kylen för att tas fram och köras in i ugnen dagen därpå innan den åker in i kylen för att tas fram åtminstone ytterligare en gång. Till slut är Jansson alldeles kolsvart och oaptitlig och åker ut med soporna.

Därför blir Jansson hedersgäst på vårt middagsbord dan före dan. Och det är inte utan att jag har börjat längta.