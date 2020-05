El Perro del Mar: Jag har fått utlopp för den vrede jag känner

El Perro del Mar och ”Free land”

Sarah Assbrings tjugo minuter långa verk ”Free land” livesänds i en onlinekonsert tisdagen den 26 maj kl 19 på Moderna museets Facebook- och Youtubekanal. Den kommer i efterhand också att kunna ses på museets webbplats och inom kort ges ut på vinyl och finnas digitalt på musiktjänsterna.

Sarah Assbring skivdebuterade som El Perro del Mar – ”hunden från havet” – 2005. Hon har sedan dess turnerat i bland annat Europa, USA, Brasilien, Argentina och Australien.

Hon har hittills givit ut ”Look! It’s El Perro del Mar” (2005), ”From the valley to the stars” (2008), ”Love is not pop” (2009) ”Pale fire” (2012) och ”KoKoro” (2016) och senast ep:n ”We are history” (2018).

Assbring förbereder nu ett nytt album: ”Jag ska spela in en skiva i juli och vill inte arbeta i en vanlig skivstudio. Det slog mig att Moderna dansteatern på Skeppsholmen är ett perfekt ställe att spela in på nu när det är stängt.”