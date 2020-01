Elin Peters: Allt går att mäta när man ska äta – nu med ännu en siffra

För att kontrollera sina drifter krävs karaktär. Och gärna ett effektivt mätverktyg. Idén att man genom att sätta siffror på matintag ska kunna leda människor in på den rätta vägen är inte ny, men tar sig ständigt nya uttryck. Eftersom en av de största källorna till skuld och ångest i dag är klimatfrågan är det inte överraskande att maten i dag ska bedömas ur ett klimatperspektiv.

”Det är viktigt att göra det enkelt att få veta vilket klimatavtryck en maträtt eller ett livsmedelsinköp innebär. När fler har möjlighet att ta till sig informationen ökar möjligheten till medvetna och klimatsmarta val”, skriver till exempel det statliga forskningsinstitutet Rise.

Och det låter ju bra. Sedan en tid tillbaka har vissa livsmedelskedjor börjat klimatberäkna sina recept, och under det senaste året har trenden spritt sig till kokböcker, matkassar och restaurangmenyer.

På Mat.se kan man inte bara jämföra mellanmjölkens klimatpåverkan med ölets dito, utan även föra statistik över sitt klimatavtryck över tid. Och den som vill anordna en fest eller ett evenemang på Scandic kan från och med februari välja från en klimatberäknad meny. Det ska ge gästerna en möjlighet att ”göra ett aktivt val ur ett klimatperspektiv”.

Redan i början på förra sekelskiftet växte idén fram om kroppen som en maskin, som krävde bränsle för att fungera. Eller kanske som en fabrik, som även behöver byggnadsmaterial, i form av energi, proteiner och kolhydrater? En modern tid krävde ett modernt synsätt och moderna lösningar.

Tongivande för detta nya sätt att betrakta kroppen och maten var, skriver Mats Erik Nilsson i boken ”Måltidens magi”, kemisten och folkbildaren Iwan Bolin. Han gav 1933 ut boken ”Vår föda”. Genom att analysera livsmedel i sina minsta beståndsdelar kunde man få fram exakta näringsvärden, mängden vitaminer, aminosyror och mineraler.

Tankegångarna går igen i dag. Med vetenskap, objektivt mätbara kriterier och kunskap ska intaget kontrolleras. Man kan förstå idén, med rätt kunskap ska det bli lättare att göra rätt val. Men fungerar det verkligen så? Psykologen och forskaren Paul Rozin förde redan i slutet på förra seklet fram teorin att ambitionen att dissekera maten och dess innehåll i små, mätbara delar skapar minst lika mycket oro som glädje. Någon som känner igen sig?

När grundarna av bloggen Food Pharmacy i år släppte sin tredje bok, ”en berättelse om hur du curlar planeten och din hälsa genom att ta näringsjägarexamen” får den titeln ”Näringsjägaren”. Exakt vad som ska mätas skiljer sig åt, men liksom i Iwan Bolins verk anar man entusiasmen över vad all denna kunskap kan användas till. Nu borde man ju kunna räkna ut EXAKT vad man ska äta för att fabriken kroppen ska prestera på topp.

Det är lite som, säg, att man skapar en app som genom att skanna EAN-koden kan berätta EXAKT vad ett livsmedel innehåller och – genom att korsköra det mot de data om dig själv och de hälsovärden som appen har tillgång till – kan berätta om detta är bra för dig att äta. I dag kallas sådant foodtech, och arbetet med appar av den här typen är redan i gång.

”Naturvetenskapligt och objektivt mätbara värden i maten sågs som överlägsna de humanistiska värderingarna om mat som gemenskap och länk till mänskligt sammanhang”, skriver Richard Tellström om 1900-talets första hälft i ”Hunger och Törst”.

För att betona matens primära funktion som bränsle, som folkhemsmedborgare var det viktigt att orka, började man räkna på energiinnehållet och ange det i kalorier. Bara detta att maten plötsligt var mätbar gav den ett nytt värde.

Kalorierna (som så småningom blev kilokalorier, kcal, och kiloJoule, kJ) blev också ett verktyg för att slå fast vad som var bra och vad som var dåligt, vad som var för lite och vad som var för mycket. Med tiden började man, först på frivillig basis, ange närings- och energivärde, på livsmedelsförpackningarna och sedan 2016 är näringsdeklaration obligatoriskt på livsmedel (med vissa undantag) i hela EU.

Samtidigt övergick kalorierna till att bli ett verktyg för att minska i vikt. Eller åtminstone behålla sin vikt. Eller i värsta fall något att ha ångest över när man ätit för mycket. För även om det dök upp nya spännande bantningsvarianter är ju kaloriräkningen så enkel. På ytan i alla fall: En medelålderskvinna, som rör sig hyfsat mycket, behöver lite drygt 2.000 kcal per dag. Äter man ett hamburgarmeal får man i sig ungefär 1.000. Lätt som en plätt – bara att räkna.

Men, som redan Iwan Bohlin, konstaterade: kroppen behöver ju inte enbart bränsle utan också byggstenar så det går inte att stirra sig blind på antalet kalorier om man vill att kroppen ska må bra.

Runt millennieskiftet lanserade så Viktväktarna ett helt nytt sätt att räkna, där även ”nyttighet” räknades in. Varje person fick äta ett visst antal points, att lägga på potatis, pizza eller popcorn. Siffrorna gav inte bara en känsla av kontroll, de blev ett tydligt sätt att mäta – och kommunicera – hur mycket man hade ätit. De skapade en tillhörighet, en känsla av att ingå i en grupp.

Och mätandet som identitetsskapande funktion blev en ännu viktigare komponent när glykemiskt index gjorde entré strax därpå. Nu var plötsligt kalorier och näringsinnehåll ointressant. Det fanns andra siffror som kunde mätas, andra värden man kunde luta sig mot för att få kontroll och kanske även identifiera dem som inte hade kontroll. De där som inte har karaktär och kan behärska sig. Som tror att man kan äta lite vad som helst och ändå må bra.

Mot det står kostcirkel, näringspyramid, 80–20-princip och tallriksmodell sig slätt – trots att det för de allra flesta sannolikt är ett mer hälsosamt sätt att angripa näringsintaget.

Men nu lyfter vi blicken. Din hälsa i all ära, men låt oss också tänka på planetens hälsa. Vi citerar återigen Food Pharmacy för att få en bild av var vi befinner oss mentalt, just nu när vi just ska övergå från 10-tal till 20-tal.

”Du fyller tallriken med en stor variation av olika byten som är fulla av fibrer. Och – inte minst – du är en jägare som jagar med stor respekt för naturen, en naturlig följd av att välja rena, näringsrika råvaror.”





Visserligen jagar vi numera mest mat i livsmedelsbutiker, men tillvaron blir onekligen lite mer spännande om man ser sig som en jägare på jakt efter näringsrika råvaror, snarare än mjölk och middagsmat.

Och som tur är går det att sätta siffror på denna respekt. Brysselkålschips är till exempel 0–0,7 kg CO2e/portion, berättar en av de stora livsmedelskedjorna som sedan en tid tillbaka har kompletterat näringsberäkningar och information om gluten och laktos med ”klimatguidande” siffror. I en nyutkommen kokbok på temat ”njut mer av mindre kött” kan man läsa att klimatavtrycket om man väljer att laga receptet på lyxtacos med friterade musslor blir 95 procent lägre än om man lagar tacos med vanlig nötfärs. Restaurangmenyer, matkvitton – allt kan klimatberäknas.

Att siffrorna är svårtolkade tycks inte spela någon roll: ska klimatavtrycket anges per kilo eller per portion? Ska man också fundera över näringsinnehållet? Är kalorierna inte relevanta längre, eller ska man som hungrig konsument räkna både och?

Risken finns att man ger upp, och unnar sig en riktigt fet biff med bea och pommes frites. Som Sara Ask lyfter fram i boken ”Bli vän med sockret” finns det nämligen också forskning som visar att njutningen av att äta en viss sak blir större om man känner skuld och skam över det.

Mönstret går igen: med siffror blir världen hanterbar och begriplig. Eller ångestframkallande, eftersom man får ett mått också på de felval man gör. Det finns siffror på sådant, nämligen. Däremot hittar vi fortfarande inte matglädjen någonstans i beräkningarna.

