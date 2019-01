Elin Unnes: Joan Jett exponerade dubbelmoralen kring flickor och sex

När Joan Jett var 13 år fick hon en elgitarr i julklapp. Hon hade aldrig spelat gitarr tidigare och satt och malde på låga E-strängen så maniskt att hennes föräldrar till slut skickade henne till en gitarrlärare, bara för att få lite ro. Jett tog med gitarren och en mental bild av sin idol, Suzi Quatro från rockbandet The Pleasure Seekers (som bland annat gjort odödliga ”What a way to die”), och gick till gitarrskolan för att lära sig spela rock 'n' roll. Lektionen gick snabbt, hennes gitarrlärare hade bara ett tips: ”Flickor spelar inte rock ’n’ roll.” Och på det sättet börjar en av rockhistoriens största berättelser.

Händelsen inleder dokumentären ”Bad reputation”, som handlar om Joan Jetts rock och leverne. Och det intressanta är egentligen inte gitarrlärarens avighet i sig – folk som är trötta på sina jobb kommer alltid att säga nej till övertända tonåringar. Det intressanta är formuleringen. Han sa inte, som vissa andra, ”Flickor kan inte spela gitarr”. Det här var ju trots allt en gitarrlärare, en skolad man. Förmodligen hade han lyssnat både på Elizabeth Cottens egenartade plockande, Joni Mitchells sofistikerade folkmusikgitarr och Karen Daltons hjärtskärande, tolvsträngade spel. Han sa inte ens ”Flickor spelar inte elgitarr”. Var han det minsta historieintresserad hade han hört Sister Rosetta Tharpes extatiska elgitarr-gospel och kanske till och med Sister Ola Mae Terrells självlärda sydstatstwang.

Problemet var rock ’n’ roll, och genrens alla insinuationer: sex, aggressivitet, kulturell rörlighet, saker som sprängs. Eller kanske var han bara lite synsk, och hade på känn att så fort Jett hade lärt sig spela skulle hon använda rocken för att på ett brutalt sätt exponera den djupa, skadliga dubbelmoral som finns kring flickor och sex.

Joan Jett ser ungefär ut som en barnversion av Ulrike Meinhof.

Med sig på äventyret hade Jett bandet The Runaways. Första gången jag hörde deras debutskiva satt jag i sängen med benen i kors och hakan i knät. Jag konstaterade (tack vare de praktiska åldersangivelserna på skivans baksida) att de som spelade på skivan var i min egen ålder. Lita Ford var den enda som hunnit fylla 17. Joan Jett ser ungefär ut som en barnversion av Ulrike Meinhof. Kort därefter skaffade jag mig en pin med förkortningen WWJJD – en uppdaterad version på den kristna amerikanska minnesramsan ”What Would Jesus Do?” men med Joan Jett i rollen som Messias.

20 år tidigare, när skivan faktiskt kom ut, var folk mindre hänförda. Bandet möttes av förakt och hån, från publik och press som borde vetat bättre. Verbala attacker övergick i misshandel, vuxna personer i deras närhet gjorde sitt bästa för att stjäla deras pengar och manipulera dem. The Runaways kraschade och brann. Och Joan Jett kunde aldrig mer starta ett band med kvinnliga musiker eftersom de omedelbart skulle bli jämförda med The Runaways. Och eftersom The Runaways föddes under så pass speciella omständigheter, långt innan Joan Jett visste att folk skulle komma att kasta bilbatterier på henne när hon stod på scenen, var risken stor att det nya bandet skulle framstå som lite blekt om nosen. Snipp snapp snut. Och så vidare.

Men Joan Jetts liv är så klart ingen snyfthistoria. Hon startade Joan Jett & the Blackhearts, fick monsterhits och verkar, enligt intervjun i ”Bad reputation”, fortfarande kunna unna sig att leva livets glada dagar. I dokumentären blir det också tydligt att hon, framför allt annat, är just en mästerlig rockgitarrist. Hennes bästa låtar är ofta covers, men spelade på ett unikt sätt: rytmiskt, aggressivt, nonchalant. När Jett själv tog rollen som gitarrlärare och gav en snabblektion till Kristen Stewart, som spelade Jett i filmen ”The Runaways”, hade hon också bara ett enda tips: ”Pussy to the fucking wood.”

När jag sett klart ”Bad reputation” plockar jag fram The Runaways debutskiva, och skrattar till när jag ögnar igenom låtlistan. Där finns ytterligare ett lager av betydelse, ytterligare ett obstinat skämt, en ytterst intern flaskpost från Jett till den allra första person som misslyckades med att fälla krokben för rockstjärnan hon skulle bli. Den sista låten på första sidan är en cover på en låt av The Velvet Underground. Svårare än så var det inte för flickor att spela ”Rock & roll”.

