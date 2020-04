Elis Monteverde Burrau har skrivit en roman om att vägra skriva en roman

Roman Elis Monteverde Burrau ”De äter ur din hand, baby: Cindy Shermans samlade dagböcker” Albert Bonniers förlag, 120 sidor Visa mer

I romanen ”Karismasamhället” framstod Elis Monteverde Burrau ibland lite som Per Hagmans och Monika Fagerholms bortglömda barn: en jagberättare drog fram i ett senkapitalistiskt Stockholm med sitt entourage, tvångsgästade konstvernissager, hamnade på efterfester och snöade in sig på internskämt. Ytlighetsromantik blandades med fagerholmsk omtagningsteknik och en stor dos sublim narcissism: ”Rörelsen ska vara jag och det jag skriver just nu ska finansiera mig.”

Ett Instagramporträtt av konstnären som ung, en poserande Peter Pan, ganska snäll och – framför allt – rolig.

”De äter ur din hand, baby” av Elis Monteverde Burrau. Foto: Albert Bonniers förlag

”De äter ur din hand, baby” fortsätter i stort sett där den förra romanen slutade. Burraus jagberättare har nu blivit mera eremit, en källarmänniska, ungefär som en av dessa isolerade introverta som under coronapandemin skämtar om hur välanpassade de är till dagens läge.

Boken är formgiven som en klassikerserie från Atlantis som jag själv minns från nittiotalet. Jag råkade faktiskt ha ett stulet biblioteksex av just Dostojevskijs ”Anteckningar från källarhålet” i den här serien.

Burrau skriver: ”Något jag insett i min självvalda isolation är att jag verkligen älskar alla som poserar. Jag älskar alla som poserar, ni får tiden att gå snabbare, men jag hatar att leka med språket.”

Det där sista är inte sant, för Burrau leker med språket hela tiden. Han leker med nötta uttryck och slitna fraser, klipper sönder dem, morfar dem och konstruerar oväntade anakronismer. Mer än den förra boken är ”De äter ur din hand, baby” en stor ordmassa, en antiroman om att vägra skriva en roman.

Undertitelns anspelning på konstnären Cindy Sherman ska nog framför allt förstås konceptuellt: precis som Shermans skiftande självporträtt verkar Burraus berättarjag hela tiden ändra form, ständigt undanglidande, ständigt redo att ta tillbaka det han nyss sagt.

Ibland är det roligt och fyndigt. Som följande oneliner, högst antagligen stulen: ”Är det sant att Jesus var tvungen att dö för att Bibeln skulle kunna kultförklaras under hans livstid?”

Ofta blir det internt. Burrau samplar bilder ur sin förra roman, men det är som att han hela tiden skriver emot möjligheten att något fördjupas. ”Karaktärsutvecklingsstörning” kallar han det, eller på ett annat ställe: ”Att himla med ögonen räcker som handling”.

Ytligt får det gärna vara, och rörigt, men jag märker att jag famlar efter en känslomässig kontaktyta. Ordflödet blir lätt jämntjockt, och den samtidsstockholmska fond som hjälpte läsaren att orientera sig i den förra boken saknas nästan helt. När Burrau använder sig av rim gör han dessutom inte sin prosalyrik någon större stilistisk tjänst: ”En dag tar slut så fort, så det drabbar ingen fattig. Det hemsöker en spattig.”

I något skede översätter han en hel låt av indiebandet Galaxie 500 till svenska, i versaler, och då känns det bara som idébrist.

Åndå vill jag föra till protokollet att jag läst betydligt tråkigare icke-romaner. Att det finns en porrgenre där par har sex bredvid autobahn hade jag till exempel inte vetat utan Burrau: ”Genren är liksom fusk, den parasiterar på den elektriska spänning som rusar genom hjärnan när man knullar i offentlig miljö (…) men ingen kan avbryta eller ens se akten, eftersom bilarna kör så snabbt. Jag gillar fegheten, draperad i skenbart mod, den gör mig lite kåtare.”

Kanske skulle ”De äter ur din hand, baby” kräva ytterligare avkodning. Men det slår mig att den tyska porrgenren som beskrivs ovan samtidigt säger något om Burraus poetik. Han gör anspråk på att vara naken och rå, men har garderat sig bakom så många lager av snabb ironi att han sist och slutligen är helt safe.

