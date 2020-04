Elise Einarsdotters essens finns där komposition möter improvisation

Jazzsvit Elise Einarsdotter ”Suites for voices & instruments 1-4” (Mistral/Plugged) Visa mer

Kompositören och pianisten Elise Einarsdotter följer upp 2018 års ”Suites for solo piano 1-4” med ett arbete som istället utgår från röster och instrument. Kören Hägersten A Cappella under ledning av Kerstin Börjesson varvas med en ensemble med flera tidigare medlemmar i The Real Group. På instrumentalsidan hörs bland andra Einarsdotter, Olle Steinholtz, Svante Henryson och Magnus Lindgren – de flesta med hemvist i jazzen men även erfarenhet av komponerad musik i bred mening.

Skivan känns som om den kretsade mycket kring möten mellan de olika traditionerna, liksom mellan rösterna och instrumenten, solovokalisterna och kören, texterna och sången. Och inte minst viktigt: mellan komposition och improvisation.

I det mötet sitter själva essensen av Einarsdotters övergripande, kreativa grepp. Ett mäktigt verk, som gjort för en tid då lyssnaren har tid.

Bästa spår: helheten

