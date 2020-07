Ellen Krauss: ”Jag återkommer alltid till kärlek och tjejer i mina texter”

Hon svarar i telefonen hemma i föräldrahemmet i södra Vallentuna. Ellen Krauss befinner sig som alla andra mitt i en ”konstig coronasommar”.

Utöver några privata festspelningar så är resorna, turnéplanerna och sommarens alla sjutton konserter inställda. I stället skriver hon på nytt material i sin skivstudio och jobbar extra på en kajakuthyrning vid Kungsholmen.

– Jag var supertaggad inför den här sommarsäsongen, det skulle ha varit min första riktiga turné med både stadsfestivaler och spelning på Way out west. Men nu blev det så här för mig - och alla andra, säger hon.

Digitalt växer Ellen Krauss lyssnarskara ändå. Singeln ”The one I love”, som hon skrev när hon var arton år, har snart passerat nio miljoner strömningar bara på Spotify.

Hennes musikintresse vaknade tidigt, bland annat via en förskollärare som spelade gitarr för klassen. Snart spelade hon på en egen.

– Jag blev lite avundsjuk på all uppmärksamhet som min lärare fick och önskade mig en gitarr i present. Jag lärde mig Emil i Lönneberga-låtar och sedan hittade jag fler och fler sånger på Youtube. Jag är självlärd, men pappa kan sjunga, som Loa Falkman typ – fast mamma är tondöv, sammanfattar hon sin bakgrund.

Foto: Eva Tedesjö

Inspiration fick hon från två motsatta håll: Faderns ”dad music” – som Bruce Springsteen, Dire Straits, Creedence Clearwater Revival – och hennes egna Hits for Kids-samlingar, Max Martins alla världshittar och senare inte minst Kings of Leon, som fortfarande är hennes största favoritband.

– Allt det där har inspirerat mitt låtskrivande på ett undermedvetet sätt tror jag. Både det gamla råa amerikanska soundet – jag har kvar lite papparock i mig – men också mer producerad musik som Robyn och Justin Bieber.

Under de två år när familjen bodde i Sydafrika började hon spela gitarr på allvar. Den allra första låten, ”New York”, lade hon upp upp på Soundcloud som sextonåring. Den nådde av en slump producenterna Christian Waltz och Johan ”Jones” Wetterberg via en gemensam kompis.

– Jag fick ett mejl från Christian på påsklovet 2017. Jag typ… sket på mig då. Det var verkligen jättestort, jag trodde bara att mormor skulle lyssna på den där låten. Den enda människan i musikbranschen som jag träffat fram till dess var min lärare i skolan.

Året därpå, 2018, tilldelades Ellen Krauss priset som årets rookieartist på Denniz Pop Awards. Hon fick därpå skivkontrakt i USA, spelningar på SXSW-festivalen och P3-pris. Förra sommaren gästade hon Lalehs turné. I vintras var hon förband till Miriam Bryant.

Vad är din främsta tillgång?

– Låtskrivandet skulle jag säga, melodierna. Men jag skulle verkligen behöva bli bättre på att skriva andra versen i mina låtar. Att göra den är alltid supertrist för efter första versen och refrängen har man ju redan sagt allt, säger hon och skrattar.

Vad skulle du säga är dina textteman?

– Jag återkommer alltid till kärlek och tjejer i mina texter, verkligen. Och lite om självacceptans, som man går igenom i min ålder. Jag gör musik för att skriva av mig, som en dagbok i stället för att gå i terapi, säger hon och tystnar för ett ögonblick.

– Jag behöver verkligen musik. Jag fyllde just 20 och många av låtarna på mitt album tror jag är resultatet av en typisk 19-årskris. Då är man ofta lite rädd och vet inte alltid vad man håller på med, utan vill mest ha kul.

Foto: Eva Tedesjö

Häromdagen lyfte amerikanska tidningen Billboard din nya låt ”Bali” som ett av tio bästa musiktips. Det har gått väldigt fort för dig att nå ut.

– Jo, det är jag medveten om, men jag har också en bank på jättemånga låtar eftersom jag skriver nya hela tiden.

Hur hanterar man att plötsligt befinna sig på stora turnéer och stå på Scandinaviums scen eller Annexet?

– Jag drabbas liksom inte av scenskräck även om det pirrar innan. Men när jag står där med min gitarr, min rustning, så försvinner faktiskt all nervositet. På ett sätt är det läskigare att spela på intima ställen när man kan se på folk vad de tänker om ens musik.

Hur undviker man att fastna i ett musikaliskt uttryck?

– Jag är så ny som artist så varje gång jag jobbar på en låt så tycker jag att jag utforskar ett nytt sound eller något annat som är nytt för mig. De senaste låtarna jag skrivit är till exempel mycket mer experimentella. Det jag gör är ju ett slags akustisk, alternativ pop, fast ibland mer åt country- och folkmusikhållet. Eller åt det mer elektroniska.

Mest inspiration det senaste året har hon fått från brittiska The 1975 och deras energiska emopop.

– Jag är så fascinerad över deras förmåga att blanda akustiska element och väldigt elektroniska ljud. Det där uttrycket har på något sätt tagit sig in i min musik också.

Ellen Krauss debutalbum släpps 17 juli. Det rymmer bland annat hennes nyskrivna låt ”Often” och stråkburna ”Bali”, som handlar om att få lämna Sverige för varmare platser.

– Jag inspirerades till ”Bali” av en tjej som jag träffat och som bokat en resa till just Bali. Fast det blev aldrig någon resa, jag skrev den tidigt i våras, men sedan blev den inställd på grund av corona. Den lät väldigt annorlunda när jag skrev den på akustisk gitarr – långsam och mer avskalad och … mysig. Sedan fick den ett nytt och eget liv i studion med stråkpartierna och och blev mer poppig och modern, mer elektronisk, än vad mina låtar brukar vara.

För drygt två år sedan skrev hon debutsingeln ”The one I love” som också finns med på albumet. En lågmäld akustisk sång med ett särdeles sparsmakat Nashvillekomp. Det är en komma-ut-sång, där hon sjunger: ”May I sing about the one I love / without people not approving of? / Mother, I love her so / ’cause she makes everything let go / And father, I love her mind / the way she treats me so damn kind / So may I sing about the one I love (…) / ’cause it's a case of liberty / that love's supposed to set you free.”

– Den har en väldigt enkel ackordföljd som skrev sig själv om det jag kände just då. Jag ville bara sjunga om rätten att få älska vem man vill.

Hur har den mottagits?

– Jag har fått absolut mest reaktioner på den av alla låtar som jag skrivit. Jag trodde verkligen att den bara skulle nå en liten publik för att jag sjunger om hbtq-frågor, om en minoritet. Fast egentligen handlar den ju om alla människor, svarar hon.

Numera kommer det fram folk som vill att hon ska spela den på deras bröllop, berättar hon. Eller som berättar att texten hjälpt dem genom en tuff tid i livet. Eller som beskriver hur de spelat låten i vardagsrummet när de kommit ut inför sina föräldrar.

– Den har fått en viktig betydelse, framför allt för mig. Jag var lite nervös när vi gav ut den som singel för jag hade inte själv kommit ut riktigt då för min pappa. Så jag fick göra det dagen innan releasen av låten, minns hon.

Det gick bra.

– Jag hade inte förväntat mig något annat. Han var nog inte jätteöverraskad tror jag. Dessutom är det ju en väldigt mysig sång.